Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.
Agnico Eagle Mines Aktie: Jetzt kaufen?
Keine Überraschung - oder doch?
ie Produktionsprognose von Agnico Eagle Mines habe am unteren Rand gelegen. Das sei aber mit Blick auf das Zwischenfall auf Canadian Malartic auch keine Überraschung gewesen. Gleichzeitig sei auch ein überraschend starker Free Cashflow gemeldet worden. Die Aktie von Agnico Eagle Mines sei auf dem aktuellen Niveau ein Kauf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2026)
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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