Die Bilanz ist solide, das Wachstum bei den Mengen aber fehlt. Die Goldproduktion lag mit 814.012 Unzen um 6,1 Prozent unter dem Vorjahreswert von 866.936 Unzen. Geringere Mengen aus Canadian Malartic und Meadowbank wurden nur zum Teil von Detour Lake und Fosterville aufgefangen. Gleichzeitig stiegen die Kosten: Die Gesamtkosten (AISC) je Unze erhöhten sich um 23,8 Prozent auf 1.648 Dollar, die Barkosten um 19 Prozent auf 1.133 Dollar. Als Gründe nennt Zacks höhere Investitionen in den Erhalt der Minen und Rückstellungen für die Rekultivierung.

Der operative Cashflow betrug 1,76 Milliarden Dollar nach 1,82 Milliarden Dollar im Vorjahr, der freie Cashflow sank um 28,4 Prozent auf 852 Millionen Dollar. Die Bilanz bleibt stark: Den liquiden Mitteln von 3,61 Milliarden Dollar stehen langfristige Schulden von 197 Millionen Dollar gegenüber, was einem Netto-Cash von 3,42 Milliarden Dollar entspricht. An Aktionäre flossen im Quartal 478 Millionen Dollar über Dividenden und Rückkäufe.