Die Agnico Eagle Aktie (NYSE/TSX: AEM, ISIN CA0084741085) steht nach den Zahlen zum dritten Quartal vor einer unbequemen Rechnung: Der Goldproduzent hat laut Zacks den bereinigten Gewinn auf 2,61 US-Dollar je Aktie gesteigert und damit die Erwartung von 2,47 Dollar übertroffen. Der Umsatz stieg um 17,1 Prozent auf 3,58 Milliarden Dollar. Allerdings lag der im Quartal realisierte Goldpreis bei 4.264 Dollar je Unze, während Gold am Mittwochmorgen laut Kitco bei rund 3.522 Dollar notierte – etwa 17 Prozent darunter (eigene Berechnung). Für Goldminen-Aktien wie Agnico Eagle ist das der entscheidende Hebel.
Agnico Eagle Aktie: Gewinn über Erwartung, aber Gold liegt 17 Prozent unter dem Quartalspreis – wie viel Marge bleibt?
Agnico Eagle (AEM) hat im dritten Quartal mit 2,61 Dollar je Aktie die Erwartungen übertroffen, doch die Goldproduktion sank. Mit einem Goldpreis von rund 3.520 Dollar liegt der Preis etwa 17 Prozent unter dem im Quartal realisierten Wert – was bleibt der Goldminen-Aktie von ihrer Marge?
Agnico Eagle Aktie
Wie gut waren die Zahlen von Agnico Eagle im dritten Quartal – und wo knirscht es?
Die Bilanz ist solide, das Wachstum bei den Mengen aber fehlt. Die Goldproduktion lag mit 814.012 Unzen um 6,1 Prozent unter dem Vorjahreswert von 866.936 Unzen. Geringere Mengen aus Canadian Malartic und Meadowbank wurden nur zum Teil von Detour Lake und Fosterville aufgefangen. Gleichzeitig stiegen die Kosten: Die Gesamtkosten (AISC) je Unze erhöhten sich um 23,8 Prozent auf 1.648 Dollar, die Barkosten um 19 Prozent auf 1.133 Dollar. Als Gründe nennt Zacks höhere Investitionen in den Erhalt der Minen und Rückstellungen für die Rekultivierung.
Der operative Cashflow betrug 1,76 Milliarden Dollar nach 1,82 Milliarden Dollar im Vorjahr, der freie Cashflow sank um 28,4 Prozent auf 852 Millionen Dollar. Die Bilanz bleibt stark: Den liquiden Mitteln von 3,61 Milliarden Dollar stehen langfristige Schulden von 197 Millionen Dollar gegenüber, was einem Netto-Cash von 3,42 Milliarden Dollar entspricht. An Aktionäre flossen im Quartal 478 Millionen Dollar über Dividenden und Rückkäufe.
Was bedeutet der gefallene Goldpreis für die Marge von Agnico Eagle?
Die Rechnung ist einfach, aber aufschlussreich. Im dritten Quartal lag die Spanne zwischen realisiertem Goldpreis und AISC bei 2.616 Dollar je Unze. Bei einem Spotpreis von 3.522 Dollar und unveränderten Kosten bliebe rechnerisch eine Spanne von 1.874 Dollar je Unze – rund 28 Prozent weniger (eigene Berechnung, vereinfachte Betrachtung ohne Absicherungen, Steuern und Mengeneffekte). Das zeigt, warum Minenaktien stärker schwanken als der Goldpreis selbst: Die Kosten sind weitgehend fix, der Erlös ist es nicht.
Die Gesellschaft hat die Jahresziele zwar bestätigt, aber mit Einschränkungen: Die Goldproduktion für 2026 soll 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen betragen, wird laut Zacks nun aber eher am unteren Ende erwartet, unter anderem wegen einer Anpassung der Tagebauplanung Barnat in Canadian Malartic. Die AISC-Spanne von 1.400 bis 1.550 Dollar je Unze soll am oberen Ende erreicht werden, höhere Dieselpreise und andere Inputkosten werden genannt. Das Quartalsergebnis von 1.648 Dollar liegt über dieser Spanne; die Jahresziele beziehen sich auf das Gesamtjahr.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|3,58 Mrd. USD
|+17,1 %
|Goldproduktion
|814.012 Unzen
|-6,1 %
|Realisierter Goldpreis
|4.264 USD/Unze
|+22,7 %
|AISC je Unze
|1.648 USD
|+23,8 %
|Freier Cashflow
|852 Mio. USD
|-28,4 %
|Netto-Cash
|3,42 Mrd. USD
|–
Angaben laut Zacks (2. November 2026), Unternehmensmeldung nicht eingesehen. Vorjahreswerte laut Zacks.
Quelle: Zacks Equity Research
Wie steht Agnico Eagle im Vergleich zu anderen Goldminen-Aktien da?
Mit Netto-Cash von 3,42 Milliarden Dollar und kaum Schulden gehört Agnico Eagle zu den finanzstärksten Goldproduzenten. Vergleichbare Konzerne wie Barrick, Newmont, Kinross oder Wheaton Precious Metals stehen vor derselben Frage: Wie viel vom hohen Goldpreis der vergangenen Quartale kommt bei sinkendem Preis noch an? Wer Goldminen-Aktien betrachtet, sollte neben dem Goldpreis auch Kostenentwicklung, Produktionsmengen und die Bilanz im Blick behalten.
Was sollten Anleger bei Agnico Eagle jetzt beobachten?
Kurzfristig bewegt vor allem der Goldpreis die Aktie. Um 14:30 Uhr stehen die US-Inflationsdaten (PCE) an. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt laut Trading Economics als nahezu eingepreist. Am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving. Operativ lohnt der Blick auf die Kostenentwicklung im vierten Quartal, die Produktion in Canadian Malartic und die Ergebnisse zum Jahresabschluss.
FAQ: Agnico Eagle Aktie und Goldpreis
Wie hat Agnico Eagle im dritten Quartal abgeschnitten? Laut Zacks lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,61 Dollar nach einer Erwartung von 2,47 Dollar, der Umsatz bei 3,58 Milliarden Dollar.
Wie hoch sind die Kosten je Unze? Die AISC lagen im dritten Quartal bei 1.648 Dollar je Unze, die Barkosten bei 1.133 Dollar.
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Kitco meldete am Mittwoch um 08:41 Uhr MEZ einen Spotpreis von 3.522,20 Dollar je Unze.
Hat Agnico Eagle Schulden? Den liquiden Mitteln von 3,61 Milliarden Dollar stehen langfristige Schulden von 197 Millionen Dollar gegenüber.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.