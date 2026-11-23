Die Produktion liegt am unteren Ende der Jahresspanne, also bei rund 3,3 Millionen Unzen. Gold selbst hat seit dem Rekordschluss von 5.405 Dollar am 29. Januar rund ein Drittel verloren (Goldprice.com), und die Fed-Entscheidung am 8. und 9. Dezember mit der Debatte über eine Zinserhöhung kann den Goldpreis weiter bewegen. Der Dollar, Realzinsen und ETF-Abflüsse spielen eine Rolle. Da Minenaktien mit Hebel auf den Goldpreis reagieren, schwanken sie meist stärker als das Edelmetall.