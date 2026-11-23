Die Agnico Eagle Aktie (NYSE und TSX: AEM, ISIN CA0084741085) gehört zu den Goldminenwerten mit der solidesten Bilanz: Im dritten Quartal 2026 hat der kanadische Produzent 814.012 Unzen Gold gefördert, 852 Millionen Dollar freien Cashflow erzielt und Ende September 3,4 Milliarden Dollar mehr liquide Mittel als Schulden gehabt. Doch der Goldpreis ist seit der Zahlenvorlage am 28. Oktober gefallen und liegt am Montag bei rund 3.600 Dollar – deutlich unter den 4.264 Dollar, die Agnico im Quartal realisierte.
Agnico Eagle Aktie: 3,4 Milliarden Dollar Nettoliquidität, Kosten von 1.648 Dollar je Unze – wie dick ist der Puffer, wenn Gold bei 3.600 Dollar steht?
Agnico Eagle hat im dritten Quartal 852 Millionen Dollar freien Cashflow erwirtschaftet und sitzt auf 3,4 Milliarden Dollar Nettoliquidität. Der Goldpreis ist seither deutlich gefallen – was die Agnico Eagle Aktie im Vergleich zu Barrick und AngloGold auszeichnet.
Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche (Gold -9 Prozent) fragen sich Anleger, welche Minenaktien den Preisrückgang am besten verkraften. Dieser Artikel vergleicht Agnico Eagle mit Barrick und AngloGold Ashanti anhand der veröffentlichten Quartalszahlen. Einen aktuellen Aktienkurs liefern die ausgewerteten Quellen nicht – der Chart unten zeigt den Verlauf.
Agnico Eagle Aktie im Überblick
Wie lief das dritte Quartal bei Agnico Eagle?
Laut Unternehmensmeldung vom 28. Oktober förderte Agnico Eagle im dritten Quartal 814.012 Unzen Gold. Die Gesamtkosten (AISC) lagen bei 1.648 Dollar je Unze, der realisierte Goldpreis bei 4.264 Dollar. Der Nettogewinn betrug 1.353 Millionen Dollar oder 2,67 Dollar je Aktie, der freie Cashflow 852 Millionen Dollar oder 1,68 Dollar je Aktie. Die Nettoliquidität lag bei 3.416 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen eine Goldproduktion am unteren Ende der Spanne von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen.
Wie viel Marge bleibt bei 3.600 Dollar Goldpreis?
Die Redaktion rechnet vereinfacht: Gold bei rund 3.600 Dollar minus Gesamtkosten von 1.648 Dollar ergibt etwa 1.950 Dollar je Unze. Im dritten Quartal waren es bei 4.264 Dollar rund 2.616 Dollar. Die rechnerische Marge sinkt damit um etwa 25 Prozent, bleibt aber deutlich positiv. Das ist keine Prognose; Absicherungen, Währungen, Steuern und Kostenänderungen sind nicht berücksichtigt.
|Unternehmen
|AISC (USD/oz)
|Realisierter Preis (USD/oz)
|Nettoliquidität
|Agnico Eagle (Q3)
|1.648
|4.264
|3,4 Mrd. USD
|Barrick (Q3)
|1.911
|4.243
|0,9 Mrd. USD
|AngloGold Ashanti (Q3)
|–
|–
|1,26 Mrd. USD
Rechnerische Marge = realisierter Preis minus AISC im jeweiligen Quartal; Redaktionsrechnung. Berichtszeitpunkte unterscheiden sich.
Quelle: PR Newswire (Unternehmensmeldungen Oktober/November 2026), Reporte Minero
AngloGold Ashanti meldete für das dritte Quartal einen freien Cashflow von 722 Millionen Dollar und eine Zwischendividende von 71 US-Cent je Aktie. Barrick erzielte 1,32 Milliarden Dollar Nettogewinn, zahlte im Quartal 1,04 Milliarden Dollar an Aktionäre aus und liegt bei den Kosten rund 260 Dollar je Unze über Agnico. Die Redaktion bewertet das nicht, sondern ordnet ein: Agnico hat bei Kosten und Liquidität die komfortabelste Ausgangslage unter den drei verglichenen Unternehmen.
Welche Risiken gibt es bei der Agnico Eagle Aktie?
Die Produktion liegt am unteren Ende der Jahresspanne, also bei rund 3,3 Millionen Unzen. Gold selbst hat seit dem Rekordschluss von 5.405 Dollar am 29. Januar rund ein Drittel verloren (Goldprice.com), und die Fed-Entscheidung am 8. und 9. Dezember mit der Debatte über eine Zinserhöhung kann den Goldpreis weiter bewegen. Der Dollar, Realzinsen und ETF-Abflüsse spielen eine Rolle. Da Minenaktien mit Hebel auf den Goldpreis reagieren, schwanken sie meist stärker als das Edelmetall.
Was sollten Anleger bei Goldminenaktien jetzt beobachten?
Wichtig sind der Goldpreis (am Montag laut JournalArta um 07:07 GMT 3.622 Dollar, +2,5 Prozent, nach 3.538 Dollar im Freitagsschluss), die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember sowie die Kostenentwicklung. Der Termin der nächsten Agnico-Quartalszahlen ist nicht verifiziert.
Häufige Fragen zur Agnico Eagle Aktie und zum Goldpreis
Wie viel Gold hat Agnico Eagle im dritten Quartal produziert? 814.012 Unzen payable Gold laut Meldung vom 28. Oktober 2026.
Wie hoch sind Agnicos Kosten je Unze? Die Gesamtkosten (AISC) lagen im dritten Quartal bei 1.648 Dollar je Unze.
Wie wirkt der Goldpreis auf die Agnico Eagle Aktie? Je niedriger der Goldpreis, desto geringer die Marge je Unze. Bei rund 3.600 Dollar liegt sie rechnerisch bei etwa 1.950 Dollar (Redaktionsrechnung, keine Prognose).
Gibt es Kursziele für die Agnico Eagle Aktie? aktiencheck.de nennt in diesem Artikel keine Kursziele oder Bewertungen.
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