Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 1,94 Prozent auf 7,662 Euro. Sie folgt der Erholung der Finanzwerte und des Gesamtmarkts.

Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?

BMG0112X1056. In Amsterdam lautet das Symbol AGN, an der New Yorker Börse AEG.

Welche Rolle spielt das US-Geschäft?

Über die Tochter Transamerica ist Aegon stark in den USA vertreten. Das macht die Aktie abhängig von der Entwicklung dort.