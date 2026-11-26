Banken, Beteiligungsfirmen, Versicherer: Finanzwerte prägen am Donnerstagmorgen die Gewinnerliste in Amsterdam. Die Aegon-Aktie (ISIN: BMG0112X1056, WKN: A3EULU, Handelssymbol Amsterdam: AGN, US-Handelssymbol: AEG) steigt um 1,94 Prozent auf 7,662 Euro. Aegon ist damit einer der AEX Gewinner des Morgens und der stärkste der drei Versicherer im Index.
Aegon-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,9 Prozent – Versicherer im Aufwind
Die Aegon-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,94 Prozent auf 7,662 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Alle drei Versicherer im Index legen zu.
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Die Gründe
Finanzwerte holen auf
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der AEX Gewinner Aegon steigt mit dem Gesamtmarkt, der nach der späten Erholung an der Wall Street um 1,33 Prozent zulegt. Für Aegon ist die Entwicklung in den USA besonders wichtig: Mit der Tochter Transamerica macht der Konzern einen großen Teil seines Geschäfts dort. Fangen sich die US-Börsen, hilft das den Kapitalanlagen und dem Geschäft mit Altersvorsorge.
Hohe Ausschüttungen erwartet
Bank of America nannte Aegon am 17. November eine interessante Chance: Bis Ende 2029 könne der Konzern mehr als 35 Prozent seines Börsenwerts an die Aktionäre ausschütten.
Einstufung bleibt neutral
Dieselbe Bank stuft die Aegon-Aktie mit Halten ein, während sie ASR Nederland und NN Group zum Kauf empfiehlt.
Solide Kapitalbasis
Die Versicherer der Benelux-Länder weisen laut der Studie Solvenzquoten von mehr als 200 Prozent aus.
Häufige Fragen zur Aegon-Aktie
Warum ist die Aegon-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,94 Prozent auf 7,662 Euro. Sie folgt der Erholung der Finanzwerte und des Gesamtmarkts.
Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?
BMG0112X1056. In Amsterdam lautet das Symbol AGN, an der New Yorker Börse AEG.
Welche Rolle spielt das US-Geschäft?
Über die Tochter Transamerica ist Aegon stark in den USA vertreten. Das macht die Aktie abhängig von der Entwicklung dort.
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