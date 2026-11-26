Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 2,24 Prozent auf 850,50 Euro. Sie profitiert von der Erholung der Technologiewerte, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.

Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?

ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol in Amsterdam ADYEN.

Was macht Adyen?

Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab und erhält dafür Gebühren.