Einen Tag vor dem Black Friday greifen Anleger beim Zahlungsabwickler zu. Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Handelssymbol Amsterdam: ADYEN, US-Handelssymbol: ADYEY) gewinnt am Donnerstagmorgen 2,24 Prozent auf 850,50 Euro. Adyen gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens. Auf Monatssicht steht allerdings weiter ein klares Minus.
Adyen-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,2 Prozent vor dem Black Friday – Erholung nach schwachem Monat
Die Adyen-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,24 Prozent auf 850,50 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Der Zahlungsabwickler hat einen schwierigen Monat hinter sich.
Die Gründe
Technologiewerte sind wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Der AEX Gewinner Adyen steigt mit dem Technologiesektor, der sich nach der späten Erholung der Nasdaq am Mittwoch und starken Vorgaben aus Asien fängt. Der AEX gewinnt 1,33 Prozent. Hinzu kommt der Kalender: Mit dem Black Friday beginnt die umsatzstärkste Zeit des Jahres im Onlinehandel, und Adyen verdient an jeder abgewickelten Zahlung.
Wechsel an der Spitze
Am 23. November wurde bekannt, dass der Vorstandschef von Adyen in den Ruhestand geht. Analysten erwarten laut ABM FN keine unmittelbaren Veränderungen.
Tiefes Kursniveau
Die Adyen-Aktie hat binnen eines Jahres mehr als ein Drittel verloren. Das begünstigt Gegenbewegungen.
Analysten überwiegend positiv
Die zuletzt veröffentlichten Einstufungen großer Häuser lauten auf Kaufen.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 2,24 Prozent auf 850,50 Euro. Sie profitiert von der Erholung der Technologiewerte, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?
ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol in Amsterdam ADYEN.
Was macht Adyen?
Adyen wickelt für Händler Zahlungen im Internet und an der Ladenkasse ab und erhält dafür Gebühren.
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