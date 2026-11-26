Der Zeitpunkt passt. Einen Tag vor dem Black Friday, an dem über die Plattform von Adyen Milliarden an Zahlungen laufen, kehren die Käufer zurück. Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, deutsches Handelssymbol: 1N8, US-Handelssymbol: ADYEY) steigt um 10:25 Uhr um 3,63 Prozent auf 862,10 Euro. Damit belegt sie Platz sechs der Eurostoxx50 Gewinner. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte.
Adyen-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 3,6 Prozent vor dem Black Friday – holt der Zahlungsriese den Margenschock auf?
Die Adyen-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der niederländische Zahlungsabwickler um 3,63 Prozent auf 862,10 Euro. Wachstumswerte sind nach der Wende an der Wall Street wieder gefragt, und am Freitag beginnt das wichtigste Einkaufswochenende des Jahres. Die Gründe für den Kursgewinn.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Adyen-Aktie heute zu den Eurostoxx50 Gewinnern zählt
Adyen ist ein Wachstumswert. Solche Aktien fallen stärker, wenn Anleger Risiken meiden, und steigen stärker, wenn der Mut zurückkehrt. Heute ist ein Tag der zweiten Sorte.
Am Mittwochabend drehte die Wall Street: Der technologielastige Nasdaq 100 verkürzte ein Minus von fast 5 Prozent bis zum Handelsschluss auf 0,6 Prozent. In Europa führen deshalb am Donnerstag die Technologie- und Wachstumswerte die Erholung an. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewann laut dpa-AFX rund 2,5 Prozent.
Eine eigene Meldung gibt es heute nicht. Die Adyen-Aktie hat einen schwachen Monat hinter sich. Ende Oktober verlor sie nach dem Geschäftsupdate rund 12 Prozent, weil der Konzern seine Margenerwartung senkte. Seit Jahresbeginn summierte sich das Minus zuletzt auf mehr als ein Drittel. Wer auf eine Erholung im Weihnachtsgeschäft setzt, findet hier einen stark zurückgekommenen Kurs.
Wachstumswerte gefragt
Die Wende im Nasdaq 100 hebt Technologie- und Zahlungswerte in Europa.
Black Friday
Am Freitag beginnt das umsatzstärkste Einkaufswochenende des Jahres.
Stark gefallener Kurs
Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Drittel verloren.
Umsatzprognose steht
Adyen hält an 21 bis 23 Prozent Wachstum für 2026 fest.
Das Unternehmen
Starkes Wachstum, aber die Marge sinkt
Adyen wickelt für Händler und Plattformen Zahlungen im Laden, im Internet und per App über ein einziges System ab. Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro, das abgewickelte Zahlungsvolumen um 30 Prozent auf 451,1 Milliarden Euro. Den Anlegern missfiel etwas anderes: Adyen erwartet für 2026 nur noch eine EBITDA-Marge von rund 50 Prozent, zuvor waren rund 52 Prozent angepeilt. Das mittelfristige Margenziel gab der Konzern auf. Der Grund sind höhere Investitionen in Personal, Plattform und neue Produkte. Nach Angaben von Reuters sollen 2026 insgesamt 1.000 bis 1.100 zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Wachstums- und Technologiewerte erholen sich nach der Wende an der Wall Street. Die Adyen-Aktie war nach der gesenkten Margenprognose stark gefallen und holt nun auf.
Wie stark steigt die Adyen-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Amsterdam bei 862,10 Euro, ein Plus von 3,63 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Adyen-Aktie?
Die ISIN lautet NL0012969182, die WKN A2JNF4. In Deutschland wird die Aktie unter 1N8 gehandelt, in den USA als ADR unter ADYEY.
Welche Prognose hat Adyen für 2026?
Ein währungsbereinigtes Wachstum des Nettoumsatzes von 21 bis 23 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 50 Prozent.
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