Adyen wickelt für Händler und Plattformen Zahlungen im Laden, im Internet und per App über ein einziges System ab. Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro, das abgewickelte Zahlungsvolumen um 30 Prozent auf 451,1 Milliarden Euro. Den Anlegern missfiel etwas anderes: Adyen erwartet für 2026 nur noch eine EBITDA-Marge von rund 50 Prozent, zuvor waren rund 52 Prozent angepeilt. Das mittelfristige Margenziel gab der Konzern auf. Der Grund sind höhere Investitionen in Personal, Plattform und neue Produkte. Nach Angaben von Reuters sollen 2026 insgesamt 1.000 bis 1.100 zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden.