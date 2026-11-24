Advantest Aktie: Am Freitag riss sie den Nikkei in die Tiefe, heute trägt sie ihn nach oben

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:35 2 Min.

Die Advantest Aktie schließt am Dienstag 12,45 Prozent höher bei 27.275 Yen und ist drittgrößter Gewinner im Nikkei 225. Der Chiptester ist das Schwergewicht des Index. Kein anderer Wert bewegt Japans Leitbarometer derzeit so stark.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5489), auf 1200x675 skaliert

Wer verstehen will, warum der Nikkei 225 so heftig schwankt, muss sich eine einzige Aktie ansehen. Die Advantest Aktie schloss am Dienstag bei 27.275 Yen, ein Plus von 3.020 Yen oder 12,45 Prozent. Am Freitag hatte dasselbe Papier 2.790 Yen verloren und den Index nach Berechnungen des Dienstes Fisco allein um rund 600 Punkte gedrückt. Heute drehte sich der Effekt um. Schlusskurs der Advantest Aktie 27.275 JPY Tagesgewinn, Platz 3 im Nikkei 225 +12,45 % Beitrag zum Nikkei am Vormittag rund 731 Punkte Schlusskurs vom Freitag 24.255 JPY Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Fisco; Reuters Das Gewicht Eine Aktie, die den Index dominiert Der Nikkei gewichtet seine Mitglieder nach dem Aktienkurs. Weil die Advantest Aktie mit mehr als 27.000 Yen sehr teuer ist, hat sie überproportionalen Einfluss. Am Dienstagvormittag stand sie zeitweise 13,98 Prozent im Plus und steuerte laut Fisco rund 731 Punkte zum Anstieg des Index bei. Der Nikkei schloss 3,91 Prozent höher bei 58.644,63 Punkten. Ein erheblicher Teil davon geht auf einen einzigen Wert zurück. Das Geschäft Kein KI-Chip verlässt die Fabrik ungeprüft Advantest baut die Anlagen, mit denen Halbleiter vor der Auslieferung getestet werden. Je komplexer ein Chip, desto länger und aufwendiger die Prüfung. Bei KI-Prozessoren ist dieser Aufwand besonders hoch, und Nvidia gehört zu den wichtigsten Abnehmern. Der Kurs hat den Freitagsverlust mehr als aufgeholt. Gegenüber Anfang November, als die Aktie bei rund 33.000 Yen notierte, fehlen aber noch etwa 17 Prozent (eigene Rechnung). Was für die Advantest Aktie spricht Führender Anbieter von Chiptestern

Testaufwand steigt mit jeder Chipgeneration

Freitagsverlust mehr als aufgeholt

Führungsfrage bei Nvidia geklärt Was Anleger bedenken sollten Noch rund 17 Prozent unter dem Kurs von Anfang November

Starke Abhängigkeit vom KI-Zyklus

Sehr hohe Schwankungen

Exportregeln für China bleiben offen Einordnung der Redaktion: Die Advantest Aktie ist zum Taktgeber des japanischen Aktienmarkts geworden. Das ist für Anleger in Nikkei-Produkten wichtig: Sie halten mit einem Index-ETF faktisch eine große Position in einem einzigen Halbleiterwert. Steigt Advantest, glänzt der Nikkei. Fällt Advantest, hilft auch ein guter Tag der übrigen 224 Werte wenig. FAQ Häufige Fragen zur Advantest Aktie Wie hat die Advantest Aktie heute geschlossen?

Bei 27.275 Yen, 12,45 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Warum beeinflusst Advantest den Nikkei so stark?

Der Index gewichtet nach Aktienkurs. Die hohe Notierung gibt Advantest ein besonders großes Gewicht. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Advantest Aktie?

ISIN JP3122400009, WKN 868805. Handelssymbol in Tokio: 6857. Handelssymbol an deutschen Börsen: VAN.

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