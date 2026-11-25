Wer wird neuer Chef von Adobe?

Anil Chakravarthy übernimmt am 1. Dezember 2026.

Was macht Shantanu Narayen künftig?

Er wechselt in die Rolle des geschäftsführenden Verwaltungsratschefs.

Warum ist die Aktie so schwach?

Vor allem wegen der Sorge, KI könnte das Geschäft mit Kreativsoftware schwächen.