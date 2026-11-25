Die Adobe Aktie steht vor einer Zeitenwende. Am 1. Dezember übernimmt Anil Chakravarthy den Chefposten des Softwarekonzerns, Shantanu Narayen wechselt nach 18 Jahren an der Spitze in die Rolle des geschäftsführenden Verwaltungsratschefs. Der Neue erbt eine schwierige Lage: Binnen zwölf Monaten verlor die Adobe Aktie 29,5 Prozent auf 237,60 Dollar, im Juni fiel sie zeitweise bis auf 193 Dollar.
Adobe Aktie: Neuer Chef ab 1. Dezember, Kurs fast 30 Prozent im Minus – schafft Chakravarthy die Wende für Photoshop & Co.?
Nach 18 Jahren übergibt Shantanu Narayen den Chefposten. Der Nachfolger übernimmt einen Konzern mit starken Gewinnen, aber tiefen Zweifeln der Börse. Was der Wechsel für die Adobe Aktie bedeutet.
Der Neue
Vom Informatica-Chef zum Adobe-Lenker
Chakravarthy ist ein Eigengewächs: Er kam 2020 zu Adobe und verantwortete zuletzt das Geschäft mit Marketing- und Kundenplattformen. Unter seiner Führung entstanden Produkte wie GenStudio, außerdem trieb er die Übernahmen von Workfront und Semrush voran. Zuvor leitete er den Datenspezialisten Informatica.
Das Dilemma
Starke Zahlen, schwache Aktie
Operativ liefert Adobe solide: Der freie Cashflow entspricht rund 41 Prozent des Umsatzes. Dennoch wird die Aktie nur noch mit dem knapp 14-Fachen des Gewinns bewertet – ein Bruchteil früherer Niveaus. Die Börse fürchtet, dass KI-Werkzeuge zur Bilderstellung das Kerngeschäft mit Kreativsoftware untergraben. Dass Narayen in den Monaten vor dem Wechsel Aktien für rund 31 Millionen Dollar verkaufte, sorgte zusätzlich für Zurückhaltung. Das Geschäftsjahr endet am 28. November.
Die Adobe Aktie ist günstig wie selten, weil die Börse an der Zukunft der Kreativsoftware zweifelt. Chakravarthy muss zeigen, dass Adobe KI nicht erleidet, sondern verkauft.
Häufige Fragen zur Adobe Aktie
Wer wird neuer Chef von Adobe?
Anil Chakravarthy übernimmt am 1. Dezember 2026.
Was macht Shantanu Narayen künftig?
Er wechselt in die Rolle des geschäftsführenden Verwaltungsratschefs.
Warum ist die Aktie so schwach?
Vor allem wegen der Sorge, KI könnte das Geschäft mit Kreativsoftware schwächen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.