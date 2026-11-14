Rekordumsatz, Rekordgewinn, dritte Prognoseanhebung in einem Jahr – auf dem Papier erlebt Adidas das beste Jahr seiner Geschichte. Die Adidas-Aktie schloss am Freitag bei 177,65 Euro. Nach der Verkaufsempfehlung der UBS Anfang November war sie vorbörslich bis auf 166,50 Euro gefallen, seitdem hat sie sich um rund 7 Prozent erholt. Die Börse stellt eine unbequeme Frage: Wie viel Wachstum bleibt für 2027, wenn das WM-Jahr vorbei ist? Diese Adidas Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung und Risiken und zeigt, was die Adidas Aktienprognose jetzt bestimmt.
Adidas Aktienanalyse: Rekordquartal, dritte Prognoseanhebung – warum die Börse Gulden trotzdem nicht traut
Erstmals mehr als eine Milliarde Euro Betriebsgewinn in einem Quartal, die Jahresprognose zum dritten Mal angehoben – und doch ringt die Adidas-Aktie um Vertrauen. Die UBS rät inzwischen zum Verkauf, JPMorgan sieht 230 Euro. Unsere Adidas Aktienanalyse zeigt, was hinter den Rekordzahlen steckt, wo Europa bremst und was die Adidas Aktienprognose für 2027 jetzt bestimmt.
ADSADS
Steckbrief
- Unternehmen
- adidas AG
- Sitz
- Herzogenaurach
- Ticker
- ADS (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 177,65 Euro
- Börsenwert
- rund 32 Milliarden Euro
- KGV 2026 (Analystenschätzung)
- rund 19
- Vorstandschef
- Bjørn Gulden
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Rekord auf Rekord: und trotzdem kein Kursfeuerwerk
Seit Bjørn Gulden Anfang 2023 vom Rivalen Puma nach Herzogenaurach kam, hat er Adidas vom Krisenfall zum Musterschüler der Branche gemacht. Die Adidas Aktie hat diese Erfolgsgeschichte allerdings nur zum Teil mitgemacht.
Das Muster wiederholt sich seit Monaten: Adidas meldet Rekorde, hebt die Prognose an – und die Aktie reagiert verhalten. Der Grund liegt im Blick nach vorn. 2026 war mit den Olympischen Winterspielen und der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ein Ausnahmejahr. Viele Anleger fürchten, dass 2027 die Vergleichsbasis drückt. Gulden hält dagegen: Als er antrat, nannte er eine operative Marge von 10 Prozent als Ziel. Inzwischen sagt er, Adidas könne mehr als 10 Prozent erreichen.
Die Quartalszahlen
Erstmals eine Milliarde Gewinn: die Zahlen im Detail
Für jede Adidas Aktienanalyse zählt die Qualität des Gewinns – und die ist diesmal besser, als der Sondereffekt vermuten lässt.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf den Rekordwert von 7,25 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro – zum ersten Mal in der Firmengeschichte mehr als eine Milliarde in einem Quartal. Ein Teil davon ist ein Sondereffekt: Adidas bekam rund 200 Millionen Euro zu viel gezahlter US-Zölle erstattet. Doch auch ohne diesen Effekt wäre der Gewinn deutlich gestiegen, getragen von hohen Vollpreisverkäufen. Besonders stark lief Bekleidung mit einem währungsbereinigten Plus von 19 Prozent. Der Schwachpunkt: In Europa sank der Umsatz um 4 Prozent, alle anderen Regionen wuchsen zweistellig.
Adidas: Betriebsgewinn im dritten Quartal
Mio. Euro
Quelle: Adidas, Mitteilungen zum dritten Quartal 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Betriebsgewinn
|Drittes Quartal 2025
|736
|Drittes Quartal 2026
|1.008
Wir müssen aber nicht in Panik geraten.
Gulden meinte damit Europa. Den Rückgang erklärte das Management unter anderem mit einer Systemumstellung, das Orderbuch sei „ausgesprochen positiv“. Schon im vierten Quartal soll Europa wieder wachsen. Für den Gesamtkonzern peilt Adidas im Schlussquartal ein Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich an.
Der Ausblick
2,5 Milliarden Euro Gewinn: konservativ gerechnet?
Für 2026 erwartet Adidas nun ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, zuvor waren es rund 2,3 Milliarden. Beim Umsatz bleibt es bei einem währungsbereinigten Plus von 9 bis 10 Prozent. Die Prognose wirkt vorsichtig: Rund 100 Millionen Euro will Adidas im vierten Quartal in Initiativen stecken, die die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern sollen. Ohne diese Ausgaben wären rechnerisch rund 2,6 Milliarden Euro drin gewesen. Für die Adidas Aktienprognose ist entscheidend, wie Adidas 2027 ohne Zollerstattung und ohne WM-Effekt wächst. Konkrete Ziele für 2027 nennt der Konzern üblicherweise mit den Jahreszahlen im März.
Die Bewertung
KGV um 19: Qualität zum Normalpreis
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von rund 9,34 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 19 – für einen Markenkonzern mit zweistelligem Gewinnwachstum kein überzogener Wert. Zum Vergleich: Der Rivale Nike wird auf seinen stark gesunkenen Gewinn mit einem KGV von rund 30 bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2 Prozent. Die Adidas Aktie ist damit keine Schnäppchen-, aber auch keine Hoffnungswette mehr. Sie ist eine Wette darauf, dass die Profitabilität auch nach dem WM-Jahr weiter steigt.
Die Analysten
Von 156 bis 230 Euro: die Experten sind gespalten
Nach den Zahlen hoben mehrere Banken ihre Ziele an. JPMorgan sieht die Adidas-Aktie bei 230 Euro und rät zum Übergewichten, die Deutsche Bank erhöhte ihr Ziel auf 210 Euro und empfiehlt den Kauf. Jefferies und RBC nennen 200 Euro. Neutral ist Cantor Fitzgerald, das die Aktie am 9. November mit einem Ziel von 170 Euro neu in die Bewertung aufnahm. Gegen den Strom schwimmt die UBS: Analyst Robert Krankowski stufte Adidas am 3. November auf „Sell“ ab und senkte das Ziel auf 156 Euro – sein Fazit: „Heute stark, morgen schwieriger“. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Adidas-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 177,65 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Boerse Express, Boerse Global, Goldesel; Stand Oktober und November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|JPMorgan
|230
|Deutsche Bank
|210
|Jefferies
|200
|RBC
|200
|Schlusskurs 13. November
|177,65
|Cantor Fitzgerald
|170
|UBS
|156
Die Szenarien
Adidas Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Gulden überzeugt erneut
Europa dreht im vierten Quartal ins Plus, der Ausblick für 2027 im März zeigt weiter steigende Margen. Dann könnte die Adidas-Aktie Richtung der optimistischen Analystenziele um 210 bis 230 Euro laufen.
Szenario 2: Seitwärts nach dem WM-Jahr
Adidas wächst 2027 nur noch einstellig, die Marge steigt langsam. Die Aktie pendelt zwischen 160 und 200 Euro.
Szenario 3: Die Branche kühlt ab
Schwacher Konsum, neue Zölle und Rabattschlachten drücken die Marge. Dann rückt das UBS-Ziel von 156 Euro in Reichweite.
Häufige Fragen zur Adidas Aktienanalyse
Wie waren die letzten Quartalszahlen von Adidas?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro – beides Rekorde.
Was erwartet Adidas für 2026?
Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, darin enthalten rund 200 Millionen Euro Zollerstattungen, und ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 9 bis 10 Prozent.
Warum steigt die Adidas-Aktie trotz Rekorden kaum?
Anleger sorgen sich um 2027: Nach dem WM-Jahr ist die Vergleichsbasis hoch, zudem schwächelt Europa. Die UBS rät deshalb zum Verkauf.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 156 Euro bei der UBS bis 230 Euro bei JPMorgan. Das sind Einschätzungen Dritter.
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