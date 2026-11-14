Adidas Aktienanalyse: Rekordquartal, dritte Prognoseanhebung – warum die Börse Gulden trotzdem nicht traut

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf den Rekordwert von 7,25 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn kletterte um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro – zum ersten Mal in der Firmengeschichte mehr als eine Milliarde in einem Quartal. Ein Teil davon ist ein Sondereffekt: Adidas bekam rund 200 Millionen Euro zu viel gezahlter US-Zölle erstattet. Doch auch ohne diesen Effekt wäre der Gewinn deutlich gestiegen, getragen von hohen Vollpreisverkäufen. Besonders stark lief Bekleidung mit einem währungsbereinigten Plus von 19 Prozent. Der Schwachpunkt: In Europa sank der Umsatz um 4 Prozent, alle anderen Regionen wuchsen zweistellig.