Das erste Quartal mit mehr als einer Milliarde Euro Betriebsgewinn, die dritte Prognoseanhebung des Jahres – und die Aktie fällt. Die Adidas Aktienanalyse klärt, warum die Adidas-Aktie am Freitag 4,2 Prozent verlor und bei 165 Euro schloss.
Adidas Aktienanalyse: Rekordgewinn, Prognose zum dritten Mal angehoben – und trotzdem minus 4 Prozent. Nike greift nach der Fußball-Krone
Die Adidas Aktienanalyse zeigt: Operatives Ergebnis über eine Milliarde Euro im Quartal, Jahresziel 2,5 Milliarden Euro. Dennoch fällt die Adidas-Aktie auf 165 Euro, weil Nike wichtige Fußball-Verträge übernimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- adidas AG
- ISIN
- DE000A1EWWW0
- WKN
- A1EWWW
- Handelssymbol
- ADS (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ADDYY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 27,9 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Auf Jahressicht liegt die Adidas Aktie noch gut acht Prozent im Plus, doch seit der Rekordrally ist Luft raus. Am 17. November gehörte sie laut Bericht zu den größten DAX-Verlierern, nachdem Nike den Ballvertrag der UEFA übernommen hatte. Diese Aktienanalyse ordnet Zahlen und Konkurrenz.
Die Zahlen
Das dritte Quartal: Erstmals über eine Milliarde
Adidas steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 7 Prozent. Das operative Ergebnis stieg um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro. Die Bruttomarge legte um 2,5 Punkte auf 54,3 Prozent zu. Rund 200 Millionen Euro stammen aus einer Rückerstattung von US-Zöllen, ein einmaliger Effekt.
Adidas-Aktie: Operatives Ergebnis im dritten Quartal
Mio. €
Das Ergebnis 2026 enthält rund 200 Mio. € Zollrückerstattung.
Quelle: Adidas, Berichterstattung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Operatives Ergebnis
|Q3 2025
|736
|Q3 2026
|1.008
Für 2026 erwartet Adidas nun ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, zuvor waren es rund 2,3 Milliarden. Die Prognose enthält die Zollrückerstattung. Für das Schlussquartal rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich.
Die Regionen
Wachstum fast überall
Nordamerika
Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 12 Prozent, während Konkurrent Nike dort schwächelt.
Bekleidung
Die Bekleidungssparte legte währungsbereinigt um 19 Prozent zu. Konzernchef Bjørn Gulden nennt Fußball, Laufen und Training als Treiber.
Europa
Der Umsatz in Europa sank im Quartal, laut Bericht wegen einer Systemumstellung. Hier soll das Schlussquartal die Wende bringen.
Die Konkurrenz
Nike: Zwei Niederlagen im Fußball
Nach über 70 Jahren verliert Adidas ab 2027 die Ausrüstung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an Nike. Laut Berichten zahlt Nike dafür mehr als 40 Millionen Euro. Hinzu kommt der UEFA-Ballvertrag. Als Trost bleibt das Weltmeisterschaftsjahr 2026. Das durchschnittliche Analystenziel liegt laut Bericht bei 198,47 Euro, die Spanne reicht von 156 bis 250 Euro.
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