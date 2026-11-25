Die adidas Aktie hat ein Luxusproblem: Das Geschäft läuft so gut wie nie, aber der Kurs zieht nur zögerlich mit. Im dritten Quartal erzielte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach einen Rekordumsatz von 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von sieben Prozent. Das Betriebsergebnis sprang um 37 Prozent auf gut eine Milliarde Euro – ebenfalls ein Rekord.
adidas Aktie: Rekordquartal, Prognose rauf, Nike in der Krise – warum hinkt der Kurs trotzdem hinterher?
Rekordumsatz, 37 Prozent mehr Betriebsgewinn und eine angehobene Jahresprognose: adidas läuft dem Erzrivalen Nike operativ davon. Doch Europa schwächelt, und ein Teil des Gewinns stammt aus Zollerstattungen. Die adidas Aktie im großen Check.
Die Prognose
Mehr Gewinn – mit Zollhilfe
Für das Gesamtjahr erwartet adidas nun ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, nachdem zuvor 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden waren. Der Umsatz soll währungsbereinigt um neun bis zehn Prozent wachsen. Ein Teil des Zuwachses geht allerdings auf Rückerstattungen von US-Importzöllen zurück. Für Anleger der adidas Aktie ist deshalb wichtig, wie stark das Geschäft ohne diesen Sondereffekt wächst – und wie viel adidas davon wieder in Marketing und Marken investiert.
Der Rivale
adidas gegen Nike: Die Rollen sind vertauscht
Spannend ist der Vergleich mit dem Erzrivalen. Während adidas zweistellig nahe Wachstumsraten anpeilt, rechnet Nike für die kommenden zwei Geschäftsjahre mit sinkenden Umsätzen und will erst danach wieder wachsen. Die Nike-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren. adidas hat das Momentum also klar auf seiner Seite.
Ein Schwachpunkt bleibt Europa: Dort sank der Umsatz im dritten Quartal, unter anderem wegen einer Systemumstellung. Die übrigen Regionen wuchsen zweistellig, das Bekleidungsgeschäft legte währungsbereinigt um 19 Prozent zu. Auf Jahressicht liegt die adidas Aktie nur leicht im Plus – trotz der Rekordzahlen.
adidas liefert Rekorde, während Nike sich neu erfinden muss. Die Börse wartet aber noch auf den Beweis, dass das Wachstum auch ohne Zolleffekte trägt.
Häufige Fragen zur adidas Aktie
Wie hoch war der adidas-Umsatz im dritten Quartal?
7,25 Milliarden Euro, ein Rekordwert und währungsbereinigt ein Plus von sieben Prozent.
Was erwartet adidas für 2026?
Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent.
Wie steht adidas im Vergleich zu Nike da?
adidas wächst deutlich, während Nike für die nächsten zwei Geschäftsjahre sinkende Umsätze erwartet.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der Wertpapiere.
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