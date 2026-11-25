Wie hoch war der adidas-Umsatz im dritten Quartal?

7,25 Milliarden Euro, ein Rekordwert und währungsbereinigt ein Plus von sieben Prozent.

Was erwartet adidas für 2026?

Ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent.

Wie steht adidas im Vergleich zu Nike da?

adidas wächst deutlich, während Nike für die nächsten zwei Geschäftsjahre sinkende Umsätze erwartet.