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adidas Aktie: Marktanteilsgewinne und Wachstum auf mehreren Ebenen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:32 4 Min. Bank Vontobel Europe AG

adidas steigert den Umsatz im Großraum China um 13% und erwartet auch in Europa wieder Wachstum.

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adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker: ADS) weist derzeit Entwicklungen auf, die auf eine verbesserte Wettbewerbsposition hindeuten könnten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. Trotz eines herausfordernden Konsumumfelds gelinge es dem Unternehmen, Marktanteile zu gewinnen, die Profitabilität zu steigern und seine Wettbewerbsposition gegenüber Konkurrenten wie Nike auszubauen (Reuters, 29.10.2026). Ein wichtiger Treiber sei die erwartete Rückkehr Europas auf den Wachstumspfad. Europa sei mit rund einem Drittel der Konzernumsätze die größte Region von adidas. Nachdem die Umsätze im dritten Quartal 2026 aufgrund hoher Lagerbestände und verstärkter Rabattierungen im Handel noch um 4% zurückgegangen seien, erwarte das Management für das vierte Quartal wieder ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. CEO Björn Gulden habe zudem betont, dass das Unternehmen trotz der wirtschaftlichen Schwäche einzelner europäischer Volkswirtschaften über ein starkes Orderbuch verfüge (Reuters, 29.10.2026). Deutlich positiv habe sich zudem das Geschäft in den internationalen Wachstumsmärkten entwickelt. Während Nike in China seit fast zwei Jahren rückläufige Umsätze verzeichne, habe adidas seine Erlöse im Großraum China zuletzt um 13% steigern können. Auch Nordamerika sei im gleichen Zeitraum um 12% gewachsen. Laut Einschätzungen des Managements seien zuletzt keine Anzeichen einer Abschwächung der Dynamik in China erkennbar gewesen. Diese Entwicklung deute auf nachhaltige Marktanteilsgewinne gegenüber dem wichtigsten Wettbewerber hin. Ob sich diese Entwicklung nachhaltig fortsetze, bleibe jedoch abzuwarten (Reuters, 29.10.2026). Ein weiterer zentraler Bestandteil sei die Innovationskraft von adidas. Um die Abhängigkeit von erfolgreichen Lifestyle-Modellen wie Samba und Gazelle zu reduzieren, investiere das Unternehmen gezielt in neue Produktkategorien. Besonders hervorzuheben sei die Adizero-Produktlinie. Das neueste Modell, der Adizero Adios Pro Evo 3, gelte als der leichteste Wettkampfschuh der Unternehmensgeschichte und sei durch Spitzenleistungen im Marathonbereich international bekannt geworden. Solche Innovationen könnten die Wahrnehmung von adidas als Performance-Marke unterstützen und zusätzliche Wachstumschancen eröffnen (Reuters, 29.10.2026). Auch im Fußballgeschäft zeige sich die Stärke des Unternehmens. adidas habe zuletzt seine erhöhte Jahresprognose bestätigt und dies insbesondere auf starke Verkäufe seiner Lauf- und Fußballkollektionen zurückgeführt. Der Konzern habe zusätzlich in Marketingmaßnahmen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft investiert und dadurch die Markenbekanntheit weiter steigern können. Die Strategie eines "global brand with a local mindset" ermögliche es adidas zudem, regionale Trends besser zu adressieren und die Verbraucher direkt anzusprechen (adidas Annual Report 2025; Reuters, 29.10.2026). Auch die finanzielle Entwicklung habe sich zuletzt positiv entwickelt. Am 21. Oktober 2026 habe adidas seine operative Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 2,5 Milliarden Euro erhöht. Zwar habe diese Prognose eine einmalige US-Zollerstattung in Höhe von 200 Millionen Euro enthalten, allerdings hätten die operativen Ergebnisse auch ohne diesen Sondereffekt deutlich über den Analystenerwartungen gelegen. Laut Analysten von Metzler und J.P. Morgan profitiere adidas zugleich von höheren Vollpreisverkäufen und einer verbesserten Bruttomarge (Reuters, 21.10.2026). Besonders wichtig sei, dass sich die Verbesserung nicht nur auf Einmaleffekte beschränke. Das Management weise darauf hin, dass die derzeitigen Probleme im Lifestyle-Segment vor allem durch hohe Lagerbestände und Rabattaktionen im Markt verursacht würden. Sobald sich diese Situation normalisiere, erwarte adidas eine weitere Verbesserung der Nachfrage und der Margen. CEO Björn Gulden habe ausdrücklich betont, dass sich die aktuelle Schwächephase im Lifestyle-Bereich mittelfristig wieder bereinigen werde (Reuters, 21.10.2026). Langfristig sehe adidas weiterhin Wachstumschancen in wichtigen internationalen Märkten. Insbesondere in Nordamerika verfüge das Unternehmen im Vergleich zu Nike noch über vergleichsweise geringe Marktanteile, was weiteres Expansionspotenzial biete. Gleichzeitig verfolge das Management das Ziel, die Wettbewerbsposition in seinen Kernmärkten auszubauen und von seiner globalen Markenstärke zu profitieren. Ob und in welchem Umfang diese Wachstumsziele erreicht werden könnten, werde jedoch maßgeblich von der Konsumnachfrage, dem Wettbewerbsumfeld und der erfolgreichen Umsetzung der Strategie abhängen (adidas Annual Report 2025). Ein langfristiger Wettbewerbsvorteil von adidas sei die hohe Markenstärke im globalen Fußballgeschäft. Durch Partnerschaften mit führenden Vereinen und Nationalmannschaften verfüge das Unternehmen über eine globale Plattform zur Vermarktung seiner Produkte. Diese Präsenz unterstütze sowohl das Wachstum im Kerngeschäft Fußball als auch die Wahrnehmung der Marke in anderen Produktkategorien wie Running und Lifestyle (adidas Annual Report 2025). Gleichzeitig unterliege adidas einer Reihe wesentlicher Risiken. Hierzu würden insbesondere eine schwächere Konsumnachfrage, zunehmender Wettbewerbsdruck, Veränderungen im Kaufverhalten der Verbraucher, geopolitische und handelspolitische Unsicherheiten sowie Wechselkursentwicklungen zählen. Darüber hinaus könnten sich Verzögerungen bei Produkteinführungen oder eine geringere Nachfrage nach einzelnen Produktlinien negativ auf Umsatz und Profitabilität auswirken (adidas Annual Report 2025). adidas vereine derzeit mehrere positive operative Entwicklungen: steigende Marktanteile, starke Innovationskraft, eine verbesserte Profitabilität und langfristige Wachstumschancen in Nordamerika und Asien. Hinzu komme die Rückkehr Europas auf den Wachstumspfad sowie eine erfolgreiche Produktpipeline im Running- und Fußballgeschäft. Dem stünden jedoch Risiken gegenüber, insbesondere hinsichtlich Konsumnachfrage, Wettbewerb, Handelsbeschränkungen und der weiteren Entwicklung wichtiger Absatzmärkte. Für langfristig orientierte Anleger könnte adidas vor dem Hintergrund der dargestellten Markt-, Wachstums- und Profitabilitätsentwicklung interessant sein. (Analyse vom 26.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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