adidas Aktie: Bernstein-Analystin bestätigt Kursziel 245 Euro - warum Anleger aufhorchen sollten!

Die adidas-Aktie bietet derzeit eine bemerkenswerte Kombination aus operativer Stärke und erheblichem rechnerischem Bewertungspotenzial. Bernstein Research bestätigt das Kursziel 245 Euro und das Rating "outperform". Beim Xetra-Kurs von 178,00 Euro ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 37,64 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern starke Argumente für eine positive Entwicklung: Rekordumsatz im dritten Quartal, ein operativer Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro und eine angehobene Jahresprognose. Gleichzeitig bleibt Vorsicht angebracht. Die schwache Nachfrage in Teilen des chinesischen Einzelhandels, der intensive Wettbewerb und die Frage nach der Nachhaltigkeit der Gewinnmargen stellen wichtige Risiken dar. Für Anleger kommt es deshalb auf die weitere Entwicklung des Umsatzwachstums, der Bruttomarge und der internationalen Marktanteile an. Sollte adidas seine operative Dynamik fortsetzen, könnte sich der Abstand zum Kursziel 245 Euro verringern. Das Rating "outperform" von Bernstein Research unterstreicht die positive Einschätzung. Ob daraus tatsächlich steigende Aktienkurse entstehen, hängt jedoch von den kommenden Geschäftsergebnissen und der allgemeinen Börsenentwicklung ab.

Zum Schluss: Diese Börsenchance verdient einen sportlichen Freundschaftsdienst!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige