Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) könnte zu den spannendsten Comeback-Kandidaten am deutschen Aktienmarkt gehören! Während der Sportartikelhersteller mit Rekordgewinnen, steigenden Margen und einer angehobenen Jahresprognose überzeugt, bleibt die Bewertung an der Börse vergleichsweise zurückhaltend. Bernstein Research bestätigt für adidas das Kursziel von 245 Euro und das Rating "outperform". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 178,00 Euro, einem Tagesplus von 0,6 Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 37,64 Prozent. Die zentrale Frage lautet: Warum notiert die adidas-Aktie noch so deutlich unter dem Kursziel von Bernstein Research, obwohl der Konzern operativ wieder auf Hochtouren läuft? Die Antwort liegt in einer Mischung aus beeindruckender Geschäftsentwicklung, schwierigen Konsummärkten und der Unsicherheit darüber, wie nachhaltig die jüngsten Rekordergebnisse tatsächlich sind.
adidas Aktie: Bernstein-Analystin bestätigt Kursziel 245 Euro - warum Anleger aufhorchen sollten!
Kommt jetzt das große Comeback?
Bernstein Research bleibt optimistisch: Kursziel 245 Euro und Rating "outperform"
Die aktuelle adidas-Aktienanalyse von Bernstein Research setzt ein positives Bewertungssignal. Das Kursziel 245 Euro bleibt ebenso unverändert wie das Rating "outperform". Damit traut das Analysehaus der adidas-Aktie eine überdurchschnittliche Entwicklung zu. Bei einem Börsenkurs von 178,00 Euro beträgt der Abstand zum Kursziel 67,00 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von 37,64 Prozent. Allerdings ist die Einschätzung nicht mit einer Garantie für entsprechende Kursgewinne gleichzusetzen. Entscheidend wird sein, ob adidas seine operative Dynamik fortsetzen und gleichzeitig die Herausforderungen im internationalen Sportartikelmarkt bewältigen kann. Zuletzt verwies Bernstein Research insbesondere auf die schwierige Nachfrageentwicklung in China. Damit stehen einem grundsätzlich positiven Anlageurteil auch erhebliche Risiken gegenüber. Die adidas-Aktienanalyse verdeutlicht, dass starke Geschäftszahlen allein nicht sämtliche Zweifel der Anleger beseitigen.
Rekordquartal: adidas steigert den operativen Gewinn um 37 Prozent
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 liefern überzeugende Argumente für die Optimisten. adidas steigerte den Umsatz um neun Prozent auf den Rekordwert von 7,252 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sieben Prozent. Noch beeindruckender entwickelte sich die Profitabilität. Der operative Gewinn erhöhte sich um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro und erreichte damit den höchsten Quartalswert der Unternehmensgeschichte. Die operative Marge verbesserte sich von 11,1 auf 13,9 Prozent. Auch der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen legte kräftig zu und erreichte 711 Millionen Euro. Für die adidas-Aktie sind diese Zahlen von erheblicher Bedeutung. Sie zeigen, dass der Konzern nicht nur zusätzliche Umsätze erzielt, sondern einen wachsenden Anteil davon in operative Gewinne umwandelt. Das Kursziel 245 Euro und das Rating "outperform" von Bernstein Research stehen damit einer operativ deutlich verbesserten Ausgangslage gegenüber.
Bruttomarge auf 54,3 Prozent: Wie nachhaltig ist der Gewinnsprung?
Besonders auffällig ist die Entwicklung der Bruttomarge. Diese stieg im dritten Quartal um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent. Verantwortlich waren unter anderem höhere Verkäufe zum regulären Preis, ein günstigerer Vertriebsmix und eine Erstattung amerikanischer Zollzahlungen von rund 200 Millionen Euro. Gerade der letzte Punkt verdient Aufmerksamkeit. Denn eine solche Erstattung ist kein dauerhaft wiederkehrender Wachstumstreiber. Anleger sollten deshalb zwischen strukturellen Verbesserungen und einmaligen positiven Effekten unterscheiden. adidas profitiert zwar von einer stärkeren Marke und einer disziplinierteren Preispolitik, doch Währungseffekte und höhere US-Zölle bleiben Belastungsfaktoren. Die entscheidende Frage lautet, wie hoch die Profitabilität ohne außergewöhnliche Unterstützung ausfallen kann. Für die adidas-Aktie wäre eine dauerhaft hohe Bruttomarge ein wichtiges Argument für steigende Bewertungen. Bernstein Research hält mit dem Kursziel 245 Euro und dem Rating "outperform" an seiner positiven Einschätzung fest.
Neunmonatszahlen: Der Sportartikelriese gewinnt deutlich an Stärke
Auch über die ersten neun Monate 2026 zeigt sich eine überzeugende Entwicklung. adidas steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 20,587 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Wachstum elf Prozent. Der operative Gewinn erhöhte sich um 21 Prozent auf 2,287 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge von 10,1 auf 11,1 Prozent. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 23 Prozent auf 1,593 Milliarden Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich das direkte Endkundengeschäft. Hier legten die währungsbereinigten Erlöse um 21 Prozent zu. Der Onlinehandel wuchs sogar um 23 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass adidas seine Kunden zunehmend über eigene Vertriebskanäle erreicht. Dadurch lassen sich Markenpräsentation, Kundendaten und Verkaufspreise besser steuern. Für die adidas-Aktie ist dies langfristig wichtig, weil der direkte Vertrieb höhere Margen ermöglichen kann. Das Rating "outperform" und das Kursziel 245 Euro von Bernstein Research treffen damit auf ein Unternehmen mit deutlich verbesserter Ertragskraft.
China bleibt die große Herausforderung: Bernstein Research sieht Gegenwind
Trotz der positiven Geschäftszahlen gibt es einen wichtigen Risikofaktor: China. Bernstein Research verwies in einer Anfang November veröffentlichten Einschätzung auf eine weiterhin schwache Nachfrageentwicklung. Anlass waren rückläufige Einzelhandelsumsätze beim Sportartikelhändler Pou Sheng, der unter anderem Produkte von adidas und Nike vertreibt. Nach einer zwischenzeitlichen Verbesserung seit August deuteten die Oktoberzahlen auf einen Rückschlag hin. Daraus lässt sich allerdings nicht unmittelbar auf die gesamte Geschäftsentwicklung von adidas schließen. Der Konzern selbst meldete für das dritte Quartal in Greater China ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 13 Prozent. Der Gegensatz zeigt, wie unterschiedlich sich einzelne Vertriebskanäle und Marktsegmente entwickeln können. Für die adidas-Aktie bleibt China dennoch ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Eine nachhaltige Erholung des Konsums könnte zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Anhaltende Kaufzurückhaltung und Preiswettbewerb würden dagegen die Margen belasten. Bernstein Research bestätigt das Kursziel 245 Euro und das Rating "outperform", obwohl die Nachfrageentwicklung in China weiterhin kritisch beobachtet werden muss.
Laufschuhe und Fußball: adidas punktet mit starken Produktkategorien
Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die erfolgreiche Entwicklung des Performance-Geschäfts. Im dritten Quartal stiegen die währungsbereinigten Umsätze in diesem Bereich um 14 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich Running, Training und Fußball. adidas profitiert dabei von technologischen Innovationen, erfolgreichen Sponsoringaktivitäten und einer hohen Sichtbarkeit bei internationalen Sportereignissen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verschaffte der Marke zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch im Laufsport konnte adidas seine Position stärken. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders interessant, weil leistungsorientierte Sportprodukte weniger ausschließlich von kurzfristigen Modetrends abhängen als einzelne Lifestyle-Modelle. Erfolgreiche Produktinnovationen können zudem höhere Verkaufspreise ermöglichen. Allerdings erfordert der Wettbewerb mit Nike, On und anderen Herstellern kontinuierlich hohe Entwicklungs- und Marketinginvestitionen. Die adidas-Aktie könnte profitieren, wenn der Konzern seine Marktanteilsgewinne fortsetzt. Das Kursziel 245 Euro und das Rating "outperform" von Bernstein Research spiegeln eine grundsätzlich positive Bewertungsperspektive wider.
Samba, Spezial und Originals: Der Lifestyle-Boom braucht neue Impulse
Neben dem Performance-Geschäft bleibt das Lifestyle-Segment von zentraler Bedeutung. Modelle wie Samba und Handball Spezial haben die Markenwahrnehmung in den vergangenen Jahren erheblich geprägt. Doch der Erfolg einzelner Schuhmodelle lässt sich nicht unbegrenzt fortschreiben. Im dritten Quartal wuchs das Lifestyle-Geschäft währungsbereinigt um drei Prozent, während der gesamte Schuhumsatz stagnierte. Gleichzeitig legten die Bekleidungsumsätze um 19 Prozent zu. Diese Entwicklung zeigt, dass adidas seine Wachstumsbasis verbreitern muss. Neue Kollektionen, innovative Designs und attraktive Kooperationen können helfen, die Abhängigkeit von einzelnen Trends zu reduzieren. Besonders wichtig ist eine disziplinierte Steuerung der Lagerbestände. Zu viele Produkte im Handel könnten Preisnachlässe erzwingen und die Profitabilität belasten. Für die adidas-Aktie bleibt daher entscheidend, ob der Konzern seine starke Markenposition in dauerhaftes Wachstum übersetzen kann. Bernstein Research hält am Rating "outperform" und am Kursziel 245 Euro fest.
Jahresprognose angehoben: adidas erwartet 2,5 Milliarden Euro operativen Gewinn
Die starke Geschäftsentwicklung veranlasste adidas im Oktober zu einer Anhebung der Jahresprognose. Für 2026 erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von neun bis zehn Prozent. Der operative Gewinn soll nun rund 2,5 Milliarden Euro erreichen. Zuvor hatte das Unternehmen mit etwa 2,3 Milliarden Euro gerechnet. Bemerkenswert ist, dass adidas im vierten Quartal zusätzliche 100 Millionen Euro investieren will, um seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Ohne diese geplanten Investitionen könnte der operative Gewinn rechnerisch sogar rund 2,6 Milliarden Euro erreichen. Das Management setzt damit nicht ausschließlich auf kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern möchte zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Für die adidas-Aktie könnte dies langfristig positiv sein, sofern die Investitionen tatsächlich höhere Umsätze und Margen ermöglichen. Bernstein Research bestätigt das Kursziel 245 Euro und das Rating "outperform". Entscheidend bleibt, ob adidas auch 2027 überzeugende Fortschritte erzielen kann.
Aktienrückkäufe und Bilanz: Zusätzlicher Rückenwind für Aktionäre
Ein weiterer positiver Faktor ist die Kapitalallokation. adidas setzte in den ersten neun Monaten 2026 ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro um und zog sechs Millionen zurückgekaufte Aktien ein. Dadurch reduzierte sich die Anzahl der ausstehenden Aktien. Bei unverändertem Gesamtgewinn kann eine geringere Aktienzahl den Gewinn je Aktie erhöhen. Gleichzeitig verbesserte sich die Verschuldungssituation. Die bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten sanken Ende September auf rund 4,65 Milliarden Euro. Das Verhältnis zum EBITDA verbesserte sich auf das 1,3-Fache. Diese Entwicklung schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum. Allerdings bleiben Investitionen, mögliche Währungsbelastungen und die Entwicklung der Lagerbestände wichtige Einflussfaktoren. Für die adidas-Aktie sind Aktienrückkäufe vor allem dann vorteilhaft, wenn sie zu angemessenen Bewertungen erfolgen und die finanzielle Stabilität nicht beeinträchtigen. Das Kursziel 245 Euro von Bernstein Research signalisiert weiterhin erhebliches rechnerisches Aufwärtspotenzial.
Die größten Chancen und Risiken für die adidas-Aktie
Die Chancen für adidas sind beträchtlich. Der Konzern gewinnt Marktanteile, verbessert seine Margen und erzielt Rekordergebnisse. Das starke Performance-Geschäft, der wachsende Direktvertrieb und die internationale Markenbekanntheit schaffen eine solide Grundlage für weiteres Wachstum. Hinzu kommen mögliche positive Effekte durch eine Erholung des chinesischen Konsums und eine Normalisierung der Lagerbestände im Sportartikelhandel. Gleichzeitig dürfen die Risiken nicht unterschätzt werden. Hoher Wettbewerbsdruck, aggressive Rabattaktionen, schwächere Konsumausgaben, ungünstige Wechselkurse und amerikanische Zölle könnten die Profitabilität beeinträchtigen. Auch die jüngsten Rekordmargen enthalten einen positiven Sondereffekt aus Zollerstattungen. Entscheidend wird deshalb sein, ob adidas seine Ertragskraft ohne vergleichbare Einmaleffekte weiter steigern kann. Die adidas-Aktienanalyse von Bernstein Research mit dem Kursziel 245 Euro und dem Rating "outperform" zeigt eine optimistische Bewertung, während die operativen Herausforderungen weiterhin Aufmerksamkeit verdienen.
Fazit: adidas-Aktie mit fast 38 Prozent Kurspotenzial – kommt die nächste Aufwärtsbewegung?
Die adidas-Aktie bietet derzeit eine bemerkenswerte Kombination aus operativer Stärke und erheblichem rechnerischem Bewertungspotenzial. Bernstein Research bestätigt das Kursziel 245 Euro und das Rating "outperform". Beim Xetra-Kurs von 178,00 Euro ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 37,64 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern starke Argumente für eine positive Entwicklung: Rekordumsatz im dritten Quartal, ein operativer Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro und eine angehobene Jahresprognose. Gleichzeitig bleibt Vorsicht angebracht. Die schwache Nachfrage in Teilen des chinesischen Einzelhandels, der intensive Wettbewerb und die Frage nach der Nachhaltigkeit der Gewinnmargen stellen wichtige Risiken dar. Für Anleger kommt es deshalb auf die weitere Entwicklung des Umsatzwachstums, der Bruttomarge und der internationalen Marktanteile an. Sollte adidas seine operative Dynamik fortsetzen, könnte sich der Abstand zum Kursziel 245 Euro verringern. Das Rating "outperform" von Bernstein Research unterstreicht die positive Einschätzung. Ob daraus tatsächlich steigende Aktienkurse entstehen, hängt jedoch von den kommenden Geschäftsergebnissen und der allgemeinen Börsenentwicklung ab.
Zum Schluss: Diese Börsenchance verdient einen sportlichen Freundschaftsdienst!
Teilen Sie diese adidas-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Denn wer beim Sport lieber auf dem Sofa sitzt, kann wenigstens beim Börsenwissen einen Sprint hinlegen. Und falls Ihre Freunde fragen, warum Sie ihnen ausgerechnet eine adidas-Analyse schicken, antworten Sie einfach: Weil 37,64 Prozent rechnerisches Kurspotenzial nach einem ziemlich interessanten Trainingsplan fürs Depot klingen – ganz ohne Muskelkater!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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