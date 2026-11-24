ACS ist einer der größten Baukonzerne der Welt und verdient den Großteil seines Geldes außerhalb Spaniens. Zum Konzern gehören die US-Baufirma Turner und die Mehrheit an Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Kürzel: HOT). Im Frühjahr hatte der Auftragsbestand knapp 100 Milliarden Euro erreicht, getragen von Rechenzentren. Der Konzern hat außerdem über eine Kapitalerhöhung von mehr als 679 Millionen Euro Mittel für den Ausbau dieses Geschäfts eingesammelt. Was im Frühjahr als Stärke galt, macht die Aktie jetzt anfällig: Jede Nachricht, die Zweifel am Tempo der KI-Investitionen weckt, trifft ACS direkt. Auch Hochtief gehörte in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern im DAX.