Die Acerinox-Aktie (ISIN: ES0132105018, WKN: A0B7GP, deutsches Handelssymbol: ACE1, US-Handelssymbol: ACRXF) zählt am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie des spanischen Edelstahlherstellers 14,435 Euro, ein Plus von 1,37 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die Acerinox-Aktie erholt sich wie ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT) von den Zollsorgen des Vortags.
Acerinox-Aktie IBEX 35 Gewinner: Edelstahlhersteller erholt sich – Zollsorgen lassen nach
Die Acerinox-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt der Edelstahlhersteller um 1,37 Prozent auf 14,435 Euro. Nach dem Zollschreck vom Mittwoch erholen sich die Stahlwerte. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Nach dem Zollschock: Stahlwerte erholen sich
Mit ArcelorMittal und Acerinox stehen zwei Stahlwerte unter den IBEX 35 Gewinnern am Morgen.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acerinox-Aktie heute zulegt
Für die Acerinox-Aktie gibt es keinen eigenen Auslöser. Acerinox hat bei Handelsfragen eine Sonderrolle: Mit North American Stainless in Kentucky betreibt der Konzern eines der größten Edelstahlwerke der USA. Zölle auf Importe treffen Acerinox daher anders als rein europäische Hersteller. Am Mittwoch drückte die allgemeine Zollsorge dennoch auf den Kurs, am Donnerstag folgt die Gegenbewegung.
Breite Erholung
Der IBEX 35 steigt nach dem Minus von rund 2 Prozent am Vortag.
US-Produktion
Das Werk in Kentucky produziert direkt im US-Markt.
Stahlschutz in Europa
Die EU will Stahlimporte stärker begrenzen, das stützt europäische Hersteller.
Das Unternehmen
Acerinox: Edelstahl aus Spanien und den USA
Acerinox mit Sitz in Madrid gehört zu den größten Edelstahlherstellern der Welt. Neben Werken in Spanien und Südafrika betreibt der Konzern North American Stainless in den USA. Mit der Übernahme des US-Spezialisten Haynes International ist Acerinox auch bei Hochleistungslegierungen für Luftfahrt und Energie vertreten. 2025 wies Acerinox einen Verlust von 0,16 Euro je Aktie aus.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Acerinox-Aktie
Warum ist die Acerinox-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Acerinox-Aktie erholt sich wie andere Stahlwerte von den Zollsorgen vom Mittwoch. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acerinox-Aktie?
Die ISIN lautet ES0132105018, die WKN A0B7GP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ACE1 gehandelt, in den USA unter ACRXF (OTC).
Wie stark steigt die Acerinox-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Acerinox-Aktie bei 14,435 Euro und damit 1,37 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Ist Acerinox von US-Zöllen betroffen?
Teilweise. Mit North American Stainless produziert Acerinox direkt in den USA. Zölle auf Importe treffen den Konzern daher anders als rein europäische Hersteller.
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