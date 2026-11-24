Die Prognose steht, die Windtochter glänzt, der Auftragsbestand wächst – und trotzdem fällt der Kurs seit zwei Wochen fast ohne Pause. Die Acciona-Aktie (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, Handelssymbol Madrid: ANA, Frankfurt-Kürzel: AJ3, US-OTC-Symbol: ACXIF) verlor am Dienstag 2,89 Prozent auf 185,00 Euro und ist fünftgrößter IBEX 35 Verlierer des Tages. Der IBEX 35 gab 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte nach. Unsere Analyse zeigt, warum der IBEX 35 Verlierer Acciona keinen Boden findet.
Acciona-Aktie IBEX 35 Verlierer: Rund 16 Prozent Minus seit den Zahlen – das geplatzte Zwei-Milliarden-Ziel wirkt nach
Die Acciona-Aktie ist IBEX 35 Verlierer: minus 2,89 Prozent auf 185,00 Euro. Seit der Konzern einräumen musste, dass die geplanten Verkäufe von Anlagen über 2 Milliarden Euro 2026 nicht gelingen, hat die Aktie rund 16 Prozent verloren. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und warum die Schulden im Mittelpunkt stehen.
Tagesanalyse
Zwei Wochen Abwärtsdruck: die Chronik des IBEX 35 Verlierers
12. November – der Bericht. Nach Börsenschluss bestätigte Acciona die Ziele für 2026. Zugleich wurde klar, dass die Tochter Acciona Energía ihr Ziel für Anlagenverkäufe verfehlt.
13. November – der Einbruch. Die Aktie fiel um 7,98 Prozent auf 203 Euro und war größter Verlierer im IBEX 35. Acciona Energía verlor 6,89 Prozent.
Danach – keine Erholung. Am 17. November schloss die Aktie bei 200,40 Euro. Im Verlauf der Woche belasteten Berichte über neue Schwierigkeiten beim geplanten Verkauf von Acciona Energía.
24. November – 185 Euro. Ohne neue Unternehmensnachricht gab die Aktie weitere 2,89 Prozent ab. Auch andere Bau- und Infrastrukturwerte wie ACS (ISIN: ES0167050915, Handelssymbol Madrid: ACS) und Sacyr (ISIN: ES0182870214, Handelssymbol Madrid: SCYR) verloren deutlich.
Die Gründe für den Kursverlust
Was die Acciona-Aktie belastet
Verfehltes Verkaufsziel
Acciona Energía wird 2026 nicht wie geplant Anlagen für rund 2 Milliarden Euro verkaufen. Die Verkäufe waren ein zentraler Baustein der Finanzplanung.
Geplatzter Einzelverkauf
Ein Verkauf von Anlagen im Wert von rund 900 Millionen Euro kam laut Medienberichten nicht zustande.
Schulden im Fokus
Ohne die Erlöse aus den Verkäufen sinkt die Verschuldung langsamer als erhofft. Das ist seit Längerem der wunde Punkt des Konzerns.
Schwache Branche
Bau- und Infrastrukturwerte gehörten am Dienstag zu den schwächsten Titeln im IBEX 35.
Hintergrund
Operativ auf Kurs, finanziell unter Beobachtung
Das operative Geschäft liefert. Acciona rechnet für 2026 weiter mit einem EBITDA am oberen Ende der Spanne von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro. Getragen wird das von zwei Bereichen: Der Windturbinenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Xetra-Kürzel: NDX1, US-OTC-Symbol: NRDXF), an dem Acciona maßgeblich beteiligt ist, hat sein operatives Ergebnis verdoppelt. Der Auftragsbestand im Infrastrukturgeschäft ist um fast 46 Prozent gewachsen. Die Schwachstelle ist die Ökostromtochter Acciona Energía (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CSJZ, Handelssymbol Madrid: ANE). Ihre Anlagenverkäufe sollten die Bilanz entlasten. Dass dieses Ziel nun verfehlt wird, wiegt für die Börse schwerer als die bestätigte Prognose.
Häufige Fragen zur Acciona-Aktie
Warum ist die Acciona-Aktie heute IBEX 35 Verlierer?
Die Aktie verlor am 24. November 2026 2,89 Prozent auf 185,00 Euro. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Seit dem 12. November belastet, dass die Tochter Acciona Energía ihr Ziel für Anlagenverkäufe von rund 2 Milliarden Euro verfehlt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Acciona-Aktie?
Die ISIN lautet ES0125220311, die WKN 865629. In Madrid wird die Aktie unter ANA gehandelt, in Frankfurt unter AJ3.
Hat Acciona die Prognose gesenkt?
Nein. Der Konzern erwartet für 2026 weiter ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro.
Welche Rolle spielt Nordex für Acciona?
Acciona ist maßgeblich an Nordex beteiligt. Der Windturbinenbauer hat sein operatives Ergebnis verdoppelt und stützt damit das Konzernergebnis.
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