12. November – der Bericht. Nach Börsenschluss bestätigte Acciona die Ziele für 2026. Zugleich wurde klar, dass die Tochter Acciona Energía ihr Ziel für Anlagenverkäufe verfehlt.

13. November – der Einbruch. Die Aktie fiel um 7,98 Prozent auf 203 Euro und war größter Verlierer im IBEX 35. Acciona Energía verlor 6,89 Prozent.

Danach – keine Erholung. Am 17. November schloss die Aktie bei 200,40 Euro. Im Verlauf der Woche belasteten Berichte über neue Schwierigkeiten beim geplanten Verkauf von Acciona Energía.

24. November – 185 Euro. Ohne neue Unternehmensnachricht gab die Aktie weitere 2,89 Prozent ab. Auch andere Bau- und Infrastrukturwerte wie ACS (ISIN: ES0167050915, Handelssymbol Madrid: ACS) und Sacyr (ISIN: ES0182870214, Handelssymbol Madrid: SCYR) verloren deutlich.