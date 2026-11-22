AbbVie erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 17,40 Milliarden Dollar, 10,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie nach GAAP lag bei 2,37 Dollar, bereinigt bei 3,82 Dollar, jeweils mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Darin enthalten ist eine Belastung von 0,11 Dollar je Aktie für zugekaufte Forschungsprojekte.