Der Abschied vom einstigen Kassenschlager Humira ist geschafft, die Nachfolger wachsen zweistellig: AbbVie steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 10,3 Prozent und hob die Prognose erneut an. Die AbbVie Aktie schloss am 20. November bei 286,20 Dollar. Diese AbbVie Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der AbbVie Aktie liegen.
AbbVie Aktienanalyse: Skyrizi und Rinvoq bringen 8,5 Milliarden Dollar im Quartal, die Prognose steigt erneut – wie lange trägt das neue Duo?
AbbVie wächst im dritten Quartal um 10,3 Prozent, hebt die Prognose an und erhöht die Dividende um 5,2 Prozent. Die AbbVie Aktie steht auf zwölf Monate 24,7 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- AbbVie Inc.
- ISIN
- US00287Y1091
- WKN
- A1J84E
- Handelssymbol
- 4AB (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- ABBV (NYSE)
- Branche
- Pharma
- Sitz
- North Chicago, Illinois
- Tagesspanne 20.11.2026
- 284,85 $ bis 290,23 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
AbbVie Aktienanalyse: Das dritte Quartal
AbbVie erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 17,40 Milliarden Dollar, 10,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie nach GAAP lag bei 2,37 Dollar, bereinigt bei 3,82 Dollar, jeweils mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Darin enthalten ist eine Belastung von 0,11 Dollar je Aktie für zugekaufte Forschungsprojekte.
Immunologie
Das Immunologie-Geschäft wuchs um 16,3 Prozent auf 9,17 Milliarden Dollar. Skyrizi erlöste 5,78 Milliarden Dollar, Rinvoq 2,71 Milliarden Dollar (plus 23,9 Prozent).
Neurowissenschaften
Der Bereich wuchs um 19,4 Prozent auf 3,39 Milliarden Dollar, Vraylar trug 1,07 Milliarden Dollar bei.
Onkologie und Ästhetik
Onkologie legte nur um 0,8 Prozent auf 1,70 Milliarden Dollar zu, das Ästhetik-Geschäft sank um 1,4 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar.
Dividende
Ab Februar 2027 steigt die Quartalsdividende um 5,2 Prozent auf 1,82 Dollar je Aktie.
AbbVie: Umsatz nach Bereichen im dritten Quartal 2026
Mrd. $
Ausgewählte Geschäftsbereiche.
Quelle: AbbVie, Mitteilung vom 30.10.2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Q3 2026
|Immunologie
|9,17
|Neurowissenschaften
|3,39
|Onkologie
|1,70
|Ästhetik
|1,18
AbbVie hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf 13,95 bis 13,99 Dollar an, nach zuvor 13,76 bis 13,96 Dollar. Der Umsatz soll rund 67,8 Milliarden Dollar erreichen. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen etwa 18,4 Milliarden Dollar Umsatz und 3,83 bis 3,87 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Bewertung
Was der Kurs von 286,20 Dollar einpreist
Die Marktkapitalisierung der AbbVie Aktie liegt bei rund 461,1 Milliarden Euro, die Dividende von 6,92 Dollar je Aktie bringt 2,42 Prozent. Gemessen an der Mitte der Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (13,97 Dollar) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis rechnerisch bei rund 20. Das ausgewiesene KGV ist wegen der Belastungen aus zugekaufter Forschung deutlich höher.
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