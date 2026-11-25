Warum steigt die AbbVie Aktie?

Die FDA hat Rinvoq als erste systemische Therapie gegen Vitiligo in den USA zugelassen. Zudem schichteten Anleger am Dienstag aus Technologie- in Gesundheitswerte um.

Was ist Vitiligo?

Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Haut stellenweise ihre Farbpigmente verliert. Es entstehen weiße Flecken.

Für wen ist Rinvoq bei Vitiligo zugelassen?

Die Zulassung gilt für die nicht-segmentale Form der Krankheit bei Patienten ab zwölf Jahren, in einer Dosis von 15 Milligramm.