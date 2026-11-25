Die AbbVie Aktie hat am Dienstag eine magische Marke geknackt. Mit einem Plus von 4,10 Prozent schloss sie bei 300,28 Dollar und damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 302,93 Dollar. Während Technologiewerte unter Druck standen, griffen Anleger beim Pharmakonzern aus Illinois beherzt zu. Der Grund ist eine Zulassung, die es so in den USA noch nicht gab.
AbbVie Aktie kratzt an der 300-Dollar-Marke – FDA-Premiere für Rinvoq beflügelt
Die AbbVie Aktie springt um mehr als 4 Prozent und schließt erstmals über 300 Dollar. Auslöser ist eine Premiere: Die US-Arzneimittelbehörde FDA lässt Rinvoq als erste systemische Therapie gegen die Weißfleckenkrankheit Vitiligo zu. Gleichzeitig fließt Geld aus Tech in Pharma. Die Analyse zum Pharmawert des Tages.
Die Zulassung
Erste Tablette gegen die Weißfleckenkrankheit
Am 23. November hat die FDA das Medikament Rinvoq in einer Dosis von 15 Milligramm zur Behandlung der nicht-segmentalen Vitiligo zugelassen, und zwar für Patienten ab zwölf Jahren. Bei der Autoimmunerkrankung verliert die Haut stellenweise ihre Pigmente, es entstehen weiße Flecken. Laut AbbVie ist Rinvoq damit die erste und einzige systemische Therapie gegen die Krankheit in den USA. Grundlage sind die Phase-3-Studien des Programms Viti-Up. In der EU war Rinvoq für diese Indikation bereits früher im Jahr zugelassen worden.
Forschungschef Roopal Thakkar betonte in der Mitteilung den hohen ungedeckten Bedarf: Bislang mussten sich Betroffene in den USA mit Cremes und Lichttherapie behelfen. Für die AbbVie Aktie ist die Zulassung mehr als eine Randnotiz, denn Rinvoq gehört zu den zentralen Wachstumsträgern, mit denen der Konzern das Patentende seines früheren Kassenschlagers Humira ausgleicht.
Der Markt
Geld fließt von Tech in Pharma
Rückenwind kam auch vom Gesamtmarkt. Am Dienstag legte der Gesundheitssektor im S&P 500 um rund 3 Prozent zu, während Technologiewerte fast 4 Prozent verloren. Anleger schichten nach den heftigen Schwankungen bei KI-Aktien in defensivere Branchen um. Davon profitiert die AbbVie Aktie doppelt: als stabiler Dividendenzahler und als Unternehmen mit konkreten Wachstumsnachrichten.
AbbVie zeigt, dass der Abschied von Humira gelingt – mit Rinvoq als Motor für immer neue Anwendungen.
Die Risiken
Was nach dem Rekordlauf zu beachten ist
Nach einem Kursplus von gut 35 Prozent seit Jahresbeginn ist viel Optimismus eingepreist. Rinvoq gehört zur Wirkstoffklasse der JAK-Hemmer, die in den USA mit Warnhinweisen zu schweren Nebenwirkungen versehen ist. Zudem bleibt der politische Druck auf Arzneimittelpreise in den USA ein Dauerthema. Insider haben in den vergangenen zwölf Monaten Aktien im Wert von rund 29,6 Millionen Dollar verkauft. Für die AbbVie Aktie gilt: Die Latte für weitere positive Überraschungen liegt hoch.
Häufige Fragen zur AbbVie Aktie
Warum steigt die AbbVie Aktie?
Die FDA hat Rinvoq als erste systemische Therapie gegen Vitiligo in den USA zugelassen. Zudem schichteten Anleger am Dienstag aus Technologie- in Gesundheitswerte um.
Was ist Vitiligo?
Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Haut stellenweise ihre Farbpigmente verliert. Es entstehen weiße Flecken.
Für wen ist Rinvoq bei Vitiligo zugelassen?
Die Zulassung gilt für die nicht-segmentale Form der Krankheit bei Patienten ab zwölf Jahren, in einer Dosis von 15 Milligramm.
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