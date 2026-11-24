Im Segment Electrification stiegen die Aufträge vergleichbar um 70% auf 7,67 Mrd. USD bei einer Marge von 25,6%. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs dreistellig. Motion erreichte 19,1% Marge, die Gamesa-Übernahme belastet sie um rund 40 Basispunkte.

Für 2026 erwartet ABB vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich, ein positives Book-to-Bill und eine berichtete Operational-EBITA-Marge von mindestens 270 Basispunkten über Vorjahr (inklusive Immobilienverkäufen). Für Q4 rechnet der Konzern mit ähnlichem Wachstum wie im Q3 und einer sequenziell etwas schwächeren Marge.