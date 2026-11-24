Die ABB Aktie (ISIN: CH0012221716, FSE: ABJ, SIX: ABBN) bekommt heute eine Produktnachricht, aber keine Kursfantasie: Auf der Messe SPS in Nürnberg hat der Konzern Intelleqt vorgestellt, den nach eigenen Angaben weltweit ersten Niederspannungsmotor mit werkseitig integrierter Intelligenz. Die ABB Aktie schloss am Freitag an der Börse Stuttgart bei 70,06 Euro, ein Minus von 3,5%, und liegt rund 26% unter dem 52-Wochen-Hoch von 96,36 Euro. Die ABB Aktienprognose hängt weniger an dem Motor als an Rechenzentren, dem Robotics-Verkauf und der Bewertung.
ABB Aktienanalyse: Weltneuheit Intelleqt trifft auf Sechs-Monats-Tief - was sagt die Rekord-Auftragslage?
ABB stellt mit Intelleqt den weltweit ersten Niederspannungsmotor mit werkseitig integrierter Intelligenz vor, die ABB Aktie notiert dennoch nahe Sechs-Monats-Tiefs. Die ABB Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen und die ABB Aktienprognose der Analysten hergeben.
Nachricht des Tages
Intelleqt: Der Motor, der mitdenkt
Sensorik, Edge Computing und Konnektivität sitzen im Motor selbst und liefern Betriebsdaten ab der ersten Umdrehung. Kunden können die Daten in eigene Plattformen einbinden und behalten die Datenhoheit.
Markt
Weltweit gibt es mehr als 300 Mio. motorbetriebene Systeme, die 60% des industriellen Strombedarfs ausmachen. Der IEC/NEMA-Markt für Niederspannungsmotoren wird auf 18 Mrd. USD beziffert.
Nutzenversprechen laut ABB
Genannt werden ein Energiesparpotenzial von 30% oder mehr und bis zu 50% weniger ungeplante Stillstände. Das sind Herstellerangaben, unabhängig nicht geprüft.
Zeitplan
Jetzt beginnt eine Co-Creation-Phase mit Maschinenbauern und Endkunden, der breite Rollout folgt 2027 in Europa, Japan, China und Indien.
Die Einordnung der Redaktion: Strategisch passt Intelleqt zum Thema Industrie-KI. Umsatzwirksam wird das Produkt frühestens 2027 und ist für einen Konzern mit Quartalsumsätzen von rund 9,7 Mrd. USD kurzfristig nicht kursrelevant.
Zahlen
Q3 2026: Rekordaufträge, Rekordmarge
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|9.701 Mio. USD (+14%)
|8.491 Mio. USD
|Operational EBITA
|2.026 Mio. USD (+24%)
|1.633 Mio. USD
|Operational-EBITA-Marge
|20,8%
|19,2%
|Operativer Cashflow
|1.862 Mio. USD (+5%)
|-
Das Ergebnis je Aktie lag wegen einer nicht zahlungswirksamen Absicherung zur Rotork-Übernahme und Steuerkosten aus der Robotics-Abtrennung unter den Erwartungen.
Quelle: ABB, Q3-2026-Ergebnis
Im Segment Electrification stiegen die Aufträge vergleichbar um 70% auf 7,67 Mrd. USD bei einer Marge von 25,6%. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs dreistellig. Motion erreichte 19,1% Marge, die Gamesa-Übernahme belastet sie um rund 40 Basispunkte.
Für 2026 erwartet ABB vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich, ein positives Book-to-Bill und eine berichtete Operational-EBITA-Marge von mindestens 270 Basispunkten über Vorjahr (inklusive Immobilienverkäufen). Für Q4 rechnet der Konzern mit ähnlichem Wachstum wie im Q3 und einer sequenziell etwas schwächeren Marge.
Strategie
Robotics-Verkauf: China sagt Nein
Der Verkauf des Robotics-Geschäfts an SoftBank (Unternehmenswert 5,38 Mrd. USD) hat einen Rückschlag erlitten: China untersagte am 5. November die Übernahme des chinesischen Teils. Laut Berichten prüfen ABB und SoftBank eine Abspaltung des China-Geschäfts, einen separaten Käufer oder alternativ einen Börsengang der Sparte. Zusätzlich warnen Analysten bei der geplanten Übernahme von Ziehl-Abegg vor einer Verwässerung des ROIC, Details sind noch offen.
Analysten
Die ABB Aktienprognose der Banken
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|UBS
|Neutral
|88 CHF
|04.11.2026
|RBC
|Sector Perform
|82 CHF
|18.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|80 CHF
|17.11.2026
|Berenberg
|Hold
|80 CHF
|22.10.2026
|Goldman Sachs
|Neutral
|79 CHF
|30.10.2026
Quelle: Analystenmeldungen, cash.ch; Stand 18.11.2026
Der Bloomberg-Konsens liegt bei rund 82,63 CHF (14 Kaufempfehlungen, 23 Halteempfehlungen, 2 Verkaufsempfehlungen). Die großen Häuser stehen überwiegend auf Neutral. UBS sieht laut Studie keine Verhaltensänderung bei US-Rechenzentrumskunden. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Chartbild
Wie steht die ABB Aktie technisch da?
Beschreibend: Die ABB Aktie markierte am 24. Oktober und 7. November neue Sechs-Monats-Tiefs und brach am 20. November nach unten aus dem Bollinger-Band aus. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 58,26 bis 96,36 Euro. Unterstützung liegt bei 70 Euro, Widerstand bei 77 bis 78 Euro.
Bewertung
Fundamentaldaten und Gesamtbild
Das KGV 2026e liegt bei rund 21,7, die Dividendenrendite bei etwa 1,4%. Das erwartete Gewinnwachstum beträgt rund 9% pro Jahr. Langfristig profitiert ABB als Weltmarktführer von Rechenzentren (Stromverteilung, Kühlung), Netzausbau und Energieeffizienz.
FAQ
Häufige Fragen zur ABB Aktie
Was ist Intelleqt? Ein Niederspannungsmotor mit werkseitig integrierter Intelligenz, den ABB heute auf der SPS in Nürnberg vorgestellt hat.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal werden Ende Januar oder Anfang Februar 2027 erwartet (nicht bestätigt).
Wie lautet die ABB Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Halten bei einem Durchschnittskursziel von rund 83 CHF.
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