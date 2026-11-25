ABB Aktie: SMI Verlierer am Mittag - Ziehl-Abegg-Rally verpufft

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:24 4 Min.

Die ABB Aktie ist SMI Verlierer am Mittag: minus 1,34% auf 64,56 Franken. KI-Nervosität und Zollsorgen lassen den Kurssprung nach der Ziehl-Abegg-Übernahme schmelzen.

Bild: ABB Ltd.

Die ABB Aktie ist am Mittwochmittag der schwächste Wert im Schweizer Leitindex: Mit einem Minus von 1,34% auf 64,56 Franken führt ABB die Liste der SMI Verlierer an, während der SMI insgesamt im Plus notiert. Erst am Montag hatte der Konzern mit der Übernahme von Ziehl-Abegg für Schlagzeilen und einen Kurssprung gesorgt - der Schub ist inzwischen fast aufgebraucht. ABB Aktie am Mittag, Kurs 64,56 Franken -1,34% Auftragseingang im dritten Quartal 2026 auf 12.055 Mio. US-Dollar +40% Unternehmenswert der geplanten Ziehl-Abegg-Übernahme 2,65 Mrd. US-Dollar Quelle : Marktdaten Mittag 25.11.2026; Unternehmensmeldungen von ABB Warum die ABB Aktie heute unter Druck steht Eine neue Unternehmensmeldung von ABB gab es am Mittwoch laut den vorliegenden Marktberichten nicht. Belastend wirkt das Umfeld: Nach dem Ende der Nvidia-Rally wurden Technologiewerte am Dienstag europaweit verkauft, am Mittwoch standen mit ABB und Logitech erneut zwei technologienahe Titel auf der Verliererseite des SMI. Dazu kommen Berichte über neue US-Zolldrohungen, die laut Marktkommentaren den Risikoappetit dämpfen. Konkrete Details nennen die Berichte nicht. Für ABB ist dieser Stimmungswechsel heikel, weil der Konzern als Ausrüster für Rechenzentren vom KI-Investitionsboom profitiert. Wo die Fantasie nachlässt, geraten Titel mit KI-Bezug schnell unter Verkaufsdruck - auch wenn das operative Geschäft läuft. Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang um 40% auf 12.055 Mio. US-Dollar, Rechenzentren gelten als besonders dynamisches Kundensegment. Ziehl-Abegg-Deal: Rally verpufft, Fragen bleiben Am Montag, 23. November, kündigte ABB die Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg an. Der Unternehmenswert liegt bei 2,65 Mrd. US-Dollar, der Eigenkapitalwert bei 2,22 Mrd. US-Dollar. Das entspricht dem 1,9-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes von rund 1,4 Mrd. US-Dollar und dem 18,6-Fachen des erwarteten EBITDA. Die EBITA-Marge von Ziehl-Abegg liegt im mittleren einstelligen Prozentbereich, innerhalb von drei Jahren nach Abschluss soll sie weitgehend das Niveau der ABB-Antriebstechnik erreichen. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Strategisch passt der Zukauf ins Bild: Ziehl-Abegg stärkt das Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie industrielle Kühlsysteme und erweitert die Präsenz in Deutschland, dem nach Umsatz drittgrößten Markt von ABB. Es ist bereits der zweite große Zukauf binnen weniger Monate: Ende Juli hatte ABB die Übernahme des britischen Automatisierungsspezialisten Rotork für rund 5,5 Mrd. US-Dollar angekündigt. Anleger achten deshalb stärker auf Integration, Margen und Cashflow. An der Börse hatte der Deal am Montag zunächst gezündet: Die ABB Aktie legte bis 17 Uhr um rund 6% auf 74,56 Euro zu. Seitdem ging es wieder abwärts. Am Mittwochmittag notierte das Papier auf deutschen Handelsplätzen bei rund 70,90 Euro - nur etwa 1% über dem Niveau vor der Ankündigung. Schon am 20. November hatte die ABB Aktie bei 70,00 Euro ein neues 6-Monats-Tief markiert. ABB Aktie im Überblick ABB Aktie: SMI Verlierer am Mittag in Zahlen Kennzahl Wert Kurs am Mittag 64,56 CHF Veränderung -1,34% Rekordhoch (Ende Juni 2026) 89,14 CHF 6-Monats-Tief 20.11.2026 (70,00 EUR) Auftragseingang Q3 2026 12.055 Mio. USD (+40%) Ziehl-Abegg: Unternehmenswert 2,65 Mrd. USD Ziehl-Abegg: Abschluss geplant zweite Jahreshälfte 2027 Kurse SIX Swiss Exchange bzw. deutsche Handelsplätze, Stand Mittag 25.11.2026. Quelle : Marktberichte, ABB-Meldungen, eigene Zusammenstellung Gegenargument: Das Geschäft läuft Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal auf einen Rekordwert, die operative Marge verbesserte sich.

Für 2026 erwartet das Management ein positives Book-to-Bill-Verhältnis und eine weitere Verbesserung der operativen EBITA-Marge.

Rechenzentren bleiben ein wichtiger Wachstumstreiber. Was Anleger im Blick behalten Anhaltende Nervosität bei KI-Werten und neue Zolldrohungen aus den USA.

Integration zweier Großübernahmen (Rotork und Ziehl-Abegg).

Bewertung des Zukaufs: Das 18,6-Fache des EBITDA gilt als anspruchsvoll. Fazit zur ABB Aktie Die ABB Aktie gehört heute vor allem wegen des Marktumfelds zu den SMI Verlierern: KI-Nervosität und Zollsorgen überlagern starke Auftragszahlen. Der Kurssprung nach der Ziehl-Abegg-Übernahme ist fast vollständig abgegeben. Wie es weitergeht, hängt davon ab, ob die Stimmung bei KI-Werten dreht und ob ABB mit den beiden Zukäufen die Wachstumsstory belegen kann.

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