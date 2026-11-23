aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 09:00 3 Min.

ABB will den Künzelsauer Ventilator- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg übernehmen. Enterprise Value: 2,65 Milliarden US-Dollar, 1,9-faches Umsatz- und 18,6-faches EBITDA-Multiple, Closing im zweiten Halbjahr 2027.

Der Schweizer Technologiekonzern ABB greift in Deutschland zu: Die ABB-Aktie (Handelssymbol ABBN, ISIN CH0012221716) steht am Montag im Fokus, weil das Unternehmen den schwäbischen Ventilator- und Motorenspezialisten Ziehl-Abegg aus Künzelsau übernehmen will. Wie Reuters berichtet, liegt der Enterprise Value bei 2,65 Milliarden US-Dollar. Den Abschluss erwartet ABB im zweiten Halbjahr 2027.

ABBN ABBN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ABBN — — —

Enterprise Value der Übernahme von Ziehl-Abegg 2,65 Mrd. USD Multiple auf den erwarteten Umsatz 2026 1,9-fach Multiple auf das EBITDA 18,6-fach erwarteter Abschluss 2. Hj. 2027 Quelle : Reuters (Wiedergabe über Investing.com), 23.11.2026

Was hat ABB mit der Übernahme von Ziehl-Abegg vor?

Nach der Reuters-Meldung ergänzt ABB mit Ziehl-Abegg sein bestehendes Geschäft mit Motoren und Antrieben um Ventilatoren und integrierte Motoren. Der Zukauf erweitert das Angebot in der Gebäudeklimatisierung (HVAC), der industriellen Kühlung und dem Thermomanagement. Als Treiber der langfristigen Nachfrage nennt ABB laut Bericht unter anderem Investitionen in Rechenzentren, die gekühlt werden müssen.

Für die ABB Aktie ist das ein Schritt in einen Markt, in dem Energieeffizienz zum Verkaufsargument geworden ist. Ventilatoren mit integriertem, drehzahlgeregeltem Motor gehören zu den Produkten, mit denen Betreiber von Lüftungs- und Kühlanlagen Strom sparen. ABB bringt dafür Antriebstechnik mit, Ziehl-Abegg die Ventilatorseite.

Wie teuer ist der Zukauf für die ABB-Aktie?

Reuters nennt den Enterprise Value von 2,65 Milliarden US-Dollar, also den Unternehmenswert inklusive Schulden und abzüglich liquider Mittel. Das entspricht dem 1,9-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes und dem 18,6-Fachen des EBITDA. Einen separaten Kaufpreis für das Eigenkapital nennt die Meldung nicht, ebenso wenig die Finanzierung oder die bisherigen Eigentümer.

Eckdaten der geplanten Übernahme Angabe Wert Käufer ABB Ltd (SIX: ABBN) Zielunternehmen Ziehl-Abegg SE, Künzelsau Enterprise Value 2,65 Mrd. USD Multiple auf Umsatz 2026e 1,9-fach Multiple auf EBITDA 18,6-fach Erwarteter Abschluss 2. Halbjahr 2027 Quelle : Reuters über Investing.com, 23.11.2026

Wann kommt der Abschluss – und was kann dazwischenkommen?

ABB rechnet damit, die Transaktion im zweiten Halbjahr 2027 abzuschließen. Sie steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. Bis dahin vergeht mehr als ein Jahr, in dem Kartellbehörden und gegebenenfalls weitere Stellen prüfen können. Wie lange die Verfahren dauern und ob Auflagen drohen, ist offen.

Offene Punkte Der Kaufpreis für das Eigenkapital, die Finanzierung und die Verkäufer werden in der Reuters-Meldung nicht genannt.

Eine Pressemitteilung von ABB oder Ziehl-Abegg konnte zum Redaktionszeitpunkt nicht eingesehen werden; die Angaben stützen sich auf Reuters.

Das Closing erst im zweiten Halbjahr 2027 lässt viel Zeit für Genehmigungsverfahren.

Was bedeutet die Übernahme für Anleger der ABB-Aktie?

Der Deal ist ein strategischer Zukauf im Kerngeschäft und kein Befreiungsschlag: ABB bleibt bei Motoren, Antrieben und Elektrifizierung, verbreitert aber das Produktspektrum. Ob sich der Preis rechnet, hängt von Integration, Wachstum der Ziehl-Abegg-Sparten und dem Abschluss ab. Eine Bewertung der Aktie leitet aktiencheck.de daraus nicht ab. Anleger sollten die Mitteilungen von ABB und die Genehmigungsschritte verfolgen, ebenso die Entwicklung des Rechenzentrumsmarkts, auf den der Konzern als Nachfragetreiber verweist.

FAQ zur ABB-Aktie und zur Ziehl-Abegg-Übernahme