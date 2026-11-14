Klebezettel, Klebeband, Schutzmasken – und neuerdings Glasfaserverbindungen für KI-Rechenzentren. 3M baut sich gerade um, und die Börse honoriert das: Nach den Zahlen zum dritten Quartal und einem Liefervertrag mit Amazon sprang die 3M-Aktie im Oktober um fast 6 Prozent und stieg in den Wochen danach zeitweise bis über 190 Dollar. Zuletzt schloss sie bei 183,66 Dollar, rund 10 Prozent über dem Jahresanfang. Diese 3M Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig der Aufschwung ist, welche Risiken bleiben und was das für die 3M Aktienprognose bedeutet.
3M Aktienanalyse: Amazon-Deal zündet, Prognose erneut angehoben – wird der Post-it-Konzern zum KI-Zulieferer?
Glasfaserverbindungen für Rechenzentren, ein Optionsdeal mit Amazon und eine erneut angehobene Prognose: 3M hat sich vom Sanierungsfall zum Aufsteiger im Dow Jones gemausert. Unsere 3M Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal, prüft das Rechenzentrumsgeschäft, die Altlasten und die Bewertung und zeigt, was die 3M Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- 3M Company
- Sitz
- Saint Paul, Minnesota
- Ticker
- MMM (NYSE)
- Kurs
- 183,66 Dollar
- Börsenwert
- rund 100 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 20
- Gegründet
- 1902
- Vorstandschef
- William Brown
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Sanierungsfall zum Wachstumswert: die 3M-Aktie im Umbau
Die 3M Aktie galt jahrelang als Problemfall – belastet von Rechtsstreitigkeiten und schwachem Wachstum.
Milliardenschwere Vergleiche wegen der Industriechemikalien PFAS und wegen fehlerhafter Gehörschutzstöpsel haben 3M jahrelang gelähmt. Inzwischen hat der Konzern die Medizinsparte als Solventum abgespalten, die Produktion von PFAS weitgehend eingestellt und unter Vorstandschef William Brown einen strikten Effizienzkurs eingeschlagen. Die Zahl der Produkteinführungen steigt wieder deutlich: Allein im dritten Quartal brachte 3M 87 neue Produkte auf den Markt, ein Viertel mehr als im Vorjahr. Zugleich gibt der Konzern viel Geld an die Aktionäre zurück, in den ersten neun Monaten 4,4 Milliarden Dollar.
Die Quartalszahlen
Mehr Marge, mehr Gewinn: 3M übertrifft die Erwartungen
Für jede 3M Aktienanalyse zählt vor allem eines: ob das organische Wachstum, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, endlich anzieht.
Im dritten Quartal setzte 3M 6,6 Milliarden Dollar um. Bereinigt um das auslaufende PFAS-Geschäft wuchs der Umsatz um 4,2 Prozent, organisch um 3,3 Prozent. Noch stärker zog der Gewinn an: Je Aktie verdiente 3M bereinigt 2,50 Dollar, 12 Prozent mehr als vor einem Jahr und mehr als die erwarteten 2,38 Dollar. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 26,2 Prozent. Unter dem Strich nach allen Regeln der Rechnungslegung stieg der Gewinn je Aktie sogar um 70 Prozent auf 2,63 Dollar, auch dank eines Wertzuwachses der verbliebenen Solventum-Beteiligung. Der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,2 Milliarden Dollar.
3M: Organisches Wachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Sicherheit und Industrie: organisches Wachstum. Transport und Elektronik: Umsatzwachstum laut Telefonkonferenz. Konzern: bereinigt um PFAS-Produkte.
Quelle: 3M, Mitteilung und Telefonkonferenz vom 20. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Sicherheit und Industrie
|7,0
|Transport und Elektronik
|0,5
|Konzern
|3,3
Die Geschäftsbereiche
Rechenzentren als neuer Motor: wo 3M wächst – und wo nicht
Die spannendste Frage für die 3M Aktienprognose lautet: Wie groß kann das Geschäft mit Rechenzentren werden?
Die Sparte Sicherheit und Industrie wuchs organisch um 7 Prozent, getrieben von zweistelligen Zuwächsen im Elektrogeschäft mit Kunden aus der Rechenzentrumsbranche. Dort will 3M groß einsteigen: Der Konzern liefert Amazon künftig Glasfaser-Steckverbindungen und weitere Produkte für Rechenzentren. Im Gegenzug erhielt Amazon Optionsscheine auf bis zu 3,16 Millionen 3M-Aktien zum Preis von 164,89 Dollar. Der Großteil davon wird erst fällig, wenn Amazon über sieben Jahre für 6 Milliarden Dollar bei 3M einkauft. Zum Vergleich: In diesem Jahr erwartet 3M rund 700 Millionen Dollar Umsatz mit Rechenzentren. Schwach blieben dagegen Transport und Elektronik, wo Bildschirme, Unterhaltungselektronik und die Autoindustrie bremsten, sowie das Konsumgütergeschäft, weil große Händler ihre Lager abbauten.
Wir haben ein weiteres starkes Quartal abgeliefert, mit solidem Umsatzwachstum, weiter steigenden Margen, zweistelligem Gewinnwachstum je Aktie und kräftigem freien Cashflow.
Der Ausblick
Prognose erneut angehoben: 3M wird zuversichtlicher
3M hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 9,10 bis 9,15 Dollar an, ein Plus von 11 bis 12 Prozent. Der Umsatz soll bereinigt um mehr als 4,5 Prozent wachsen, organisch um mehr als 3,5 Prozent – im vierten Quartal sogar um gut 4 Prozent. Rückenwind geben die Aufträge: Der Auftragseingang wuchs im dritten Quartal hoch einstellig, der Auftragsbestand lag um einen hohen Zehnerprozentsatz über dem Vorjahr. Belastend wirken höhere Ölpreise, die 3M rund 185 Millionen Dollar kosten, aber über Preiserhöhungen ausgleichen will. Eine Prognose für 2027 will der Konzern im Januar vorlegen.
Die Bewertung
KGV um 20: der Aufschwung ist eingepreist
Gemessen an der Prognose für 2026 kommt die 3M-Aktie auf ein KGV von rund 20. Das ist mehr als vor wenigen Monaten, als Anleger den Konzern noch mit deutlichem Abschlag bewerteten. Die Börse traut 3M also inzwischen zu, dauerhaft schneller zu wachsen. Dazu kommen eine Dividende und laufende Aktienrückkäufe. Für die 3M Aktienprognose heißt das: Weitere Kursgewinne setzen voraus, dass das Wachstum tatsächlich anzieht und das Rechenzentrumsgeschäft spürbar zum Umsatz beiträgt.
Die Analysten
Zielerhöhungen nach den Zahlen: Experten bleiben gespalten
Nach den Zahlen hoben mehrere Banken ihre Kursziele an. Am optimistischsten ist UBS mit 230 Dollar, Goldman Sachs sieht 225 Dollar, JPMorgan 210 Dollar. Bernstein hob von 171 auf 197 Dollar an, Citigroup auf 188 Dollar, beide aber mit neutraler Einstufung. Am skeptischsten bleibt RBC mit einem Ziel von nur 135 Dollar und einer Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei rund 190 Dollar und damit nur leicht über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
3M-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 183,66 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: MarketBeat, Benzinga; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|UBS
|230
|Goldman Sachs
|225
|JPMorgan
|210
|Bernstein
|197
|Wells Fargo
|195
|Durchschnitt (MarketBeat)
|190
|Citigroup
|188
|Jefferies
|186
|Schlusskurs 13. November
|183,66
|RBC Capital
|135
Die Szenarien
3M Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Rechenzentren heben ab
Amazon und weitere Kunden kaufen in großem Stil, das Wachstum beschleunigt sich 2027 deutlich. Dann könnte die 3M-Aktie Richtung der optimistischen Analystenziele von 210 bis 230 Dollar laufen.
Szenario 2: Solider Umbau ohne Sprung
3M wächst weiter um 3 bis 4 Prozent, die Margen steigen langsam. Die Aktie pendelt um das Durchschnittsziel zwischen 170 und 200 Dollar.
Szenario 3: Rückschlag
Neue Belastungen aus PFAS-Verfahren, eine schwächere Konjunktur oder ein enttäuschender Ausblick im Januar lassen die Bewertung schrumpfen. Dann könnte die Aktie unter 170 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur 3M Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von 3M?
Im dritten Quartal 2026 setzte 3M 6,6 Milliarden Dollar um, organisch 3,3 Prozent mehr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,50 Dollar.
Was hat es mit dem Amazon-Deal auf sich?
3M liefert Amazon Produkte für Rechenzentren. Amazon erhielt Optionsscheine auf bis zu 3,16 Millionen 3M-Aktien, die größtenteils erst fällig werden, wenn Amazon über sieben Jahre für 6 Milliarden Dollar einkauft.
Was erwartet 3M für 2026?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,10 bis 9,15 Dollar und ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 3,5 Prozent.
Sind die PFAS-Probleme gelöst?
Nicht vollständig. 3M hat große Vergleiche geschlossen und die Produktion weitgehend eingestellt, doch Rechtsrisiken bleiben.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 190 Dollar laut MarketBeat. Die Spanne reicht von 135 Dollar bei RBC bis 230 Dollar bei UBS. Das sind Einschätzungen Dritter.
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