3M Aktienanalyse: Amazon-Deal zündet, Prognose erneut angehoben – wird der Post-it-Konzern zum KI-Zulieferer?

Die Sparte Sicherheit und Industrie wuchs organisch um 7 Prozent, getrieben von zweistelligen Zuwächsen im Elektrogeschäft mit Kunden aus der Rechenzentrumsbranche. Dort will 3M groß einsteigen: Der Konzern liefert Amazon künftig Glasfaser-Steckverbindungen und weitere Produkte für Rechenzentren. Im Gegenzug erhielt Amazon Optionsscheine auf bis zu 3,16 Millionen 3M-Aktien zum Preis von 164,89 Dollar. Der Großteil davon wird erst fällig, wenn Amazon über sieben Jahre für 6 Milliarden Dollar bei 3M einkauft. Zum Vergleich: In diesem Jahr erwartet 3M rund 700 Millionen Dollar Umsatz mit Rechenzentren. Schwach blieben dagegen Transport und Elektronik, wo Bildschirme, Unterhaltungselektronik und die Autoindustrie bremsten, sowie das Konsumgütergeschäft, weil große Händler ihre Lager abbauten.