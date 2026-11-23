aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 09:28 10 Min.

Die 2G Energy-Aktie springt nach dem Rekordauftrag um 5,79% – jetzt zählen 279 Mio. Euro Umsatz im Schlussquartal.

Die 2G Energy-Aktie (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker: 2GB) gewinnt am 23. November 2026 im Zuge der Quartalszahlen und eines Rekordauftrags für den deutschen Markt 2,26 Euro oder 5,79% auf 41,32 Euro. Anleger haben gleich zwei Gründe, genauer hinzusehen. Ein Energieversorger bestellt bei 2G so viel Kraftwerksleistung, dass der Auftrag für das Deutschlandgeschäft historisch ist. Zugleich wächst der Quartalsumsatz um 28%, und das operative Geschäft schreibt wieder schwarze Zahlen. Die anspruchsvollste Zahl der Mitteilung betrifft allerdings die kommenden Wochen. Um den oberen Wert seiner Jahresprognose zu erreichen, muss 2G im vierten Quartal 279 Mio. Euro Umsatz erzielen. Das wäre mehr als in den ersten neun Monaten zusammen.

Was den deutschen Rekordauftrag für Anleger wertvoll macht

Der Energieversorger hat mehrere Kraftwerksmodule mit Kraft-Wärme-Kopplung bestellt. Ihre elektrische Leistung liegt zusammen im mittleren zweistelligen Megawattbereich. Es handelt sich um den größten Einzelauftrag, den 2G in seiner Unternehmensgeschichte für den deutschen Markt gewonnen hat. Die vertraglich vereinbarte Anzahlung ist bereits eingegangen. Damit liegt hinter der Erfolgsmeldung eine verbindliche Bestellung, für die der Kunde bereits Geld überwiesen hat. Den Namen des Auftraggebers, den Auftragswert und den Liefertermin nennt 2G in der Mitteilung nicht. Welchen Beitrag das Projekt zum Umsatz einzelner Geschäftsjahre leisten kann, bleibt deshalb offen.

Für Aktionäre liegt die Bedeutung des Geschäfts auch in der Herkunft des Kunden. Wer das Wachstum von 2G vor allem mit dem Stromhunger nordamerikanischer Rechenzentren verbindet, bekommt hier ein zweites, greifbares Beispiel für die Nachfrage nach größeren Anlagen. In Deutschland bestellt ein Energieversorger Kraftwerke, die Strom erzeugen und zugleich die dabei entstehende Wärme nutzbar machen. Bereits eine Woche zuvor hatte 2G über einen Großauftrag für Kraftwerke berichtet, mit denen sich die Stromerzeugung von Biogasanlagen flexibler steuern lässt. Die beiden Bestellungen betreffen unterschiedliche Anwendungen, für die 2G seine Kraftwerkstechnik verkaufen kann.

"Dieser Auftrag ist eine weitere Bestätigung unserer Diversifikationsstrategie", sagt Vorstandschef Pablo Hofelich. Seine interessanteste Zahl betrifft die Märkte außerhalb Nordamerikas. Dort verzeichnet 2G nach seinen Angaben seit Jahresanfang ein Wachstum von 68% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und zwar ohne Aufträge für Rechenzentren. Die geografische Abgrenzung ist für die Einordnung wichtig. Die 68% beziehen sich auf die von Hofelich beschriebenen übrigen Märkte und lassen sich nicht als Umsatzwachstum des Gesamtkonzerns lesen. Für die Aktie spricht, dass 2G auch dort zusätzliches Geschäft gewinnt, wo der Ausbau von Rechenzentren bislang keine Rolle für die Aufträge spielt.

Das Servicegeschäft trägt das Umsatzwachstum

Die Überraschung in der Quartalsrechnung kommt aus einem weniger spektakulären Teil des Unternehmens. Während die Schlagzeilen großen Kraftwerksbestellungen gehören, verdiente sich 2G sein kräftiges Umsatzplus im dritten Quartal vor allem im Service. Der Bereich erlöste 44,9 Mio. Euro nach 28,3 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Zuwachs von 59% oder 16,6 Mio. Euro. Mit Neuanlagen setzte das Unternehmen dagegen 29,6 Mio. Euro um, rund 2% weniger als die 30,2 Mio. Euro des Vorjahres. Die Verschiebung ist erheblich. Vor einem Jahr lagen beide Bereiche beim Umsatz noch beinahe gleichauf. Inzwischen erzielt der Service gut 15 Mio. Euro mehr als das Neuanlagengeschäft.

Zusammengenommen ergeben die beiden ausgewiesenen Beträge rund 74,5 Mio. Euro Quartalsumsatz. Davon entfallen gut 60% auf den Service. Der Anstieg in diesem Bereich erklärt damit den gesamten Umsatzzuwachs und gleicht den leichten Rückgang bei den Neuanlagen mehr als aus. Für die Beurteilung der Aktie ist das aus zwei Gründen interessant. Erstens verfügt 2G über eine Erlösquelle, die auch in einem Quartal wachsen kann, in dem sich die Schlussabnahme großer Maschinenlieferungen verzögert. Zweitens eröffnet jedes zusätzlich installierte Kraftwerk grundsätzlich die Möglichkeit, den Kunden nach der Auslieferung weiter zu betreuen. Ob daraus tatsächlich Serviceerlöse entstehen und mit welcher Marge, hängt von den jeweiligen Verträgen ab.

Warum 132 Mio. Euro Gesamtleistung erst 74,5 Mio. Euro Umsatz gegenüberstehen

2G steigerte die Gesamtleistung nach eigenen Angaben um 72% auf 132 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal waren es rund 76 Mio. Euro. Gleichzeitig blieb der Umsatz mit Neuanlagen knapp unter dem Vorjahreswert. Der scheinbare Widerspruch führt direkt zum wichtigsten Punkt dieser Quartalszahlen. Zwischen der Arbeit im Werk und dem Zeitpunkt, zu dem 2G eine Maschine als Umsatz erfassen kann, liegt bei größeren Projekten ein wirtschaftlich bedeutsamer Schritt. Nach Angaben des Unternehmens ist dafür die Schlussabnahme durch den Kunden maßgeblich. 2G kann diesen Termin nur bedingt beschleunigen.

Wie weit Produktion und Umsatz zeitlich auseinanderliegen können, zeigt die Größenordnung. Die Gesamtleistung überstieg den aus Service und Neuanlagen errechneten Quartalsumsatz um rund 57,5 Mio. Euro. Aus dieser Differenz lässt sich kein fester Betrag ableiten, der im Schlussquartal automatisch als Erlös anfällt. Sie erklärt aber, warum ein Blick allein auf den Neuanlagenumsatz die Aktivität in den Werken unterschätzt. Umgekehrt verdient auch die um 72% gestiegene Gesamtleistung eine nüchterne Lesart. Für Aktionäre kommt es darauf an, wie zuverlässig sich die geleistete Arbeit in abgerechnete Lieferungen und schließlich in Zahlungseingänge übersetzt. Material und Arbeitszeit können bereits gebunden sein, während der Kunde die Anlage noch nicht abgenommen hat.

Bei Projekten mit mehreren Modulen sieht Finanzvorstand Martin Laux einen Vorteil. "Denn bei diesen Großprojekten wird der Gefahrenübergang in der Regel erfolgen, sobald das einzelne Kraftwerk im Lager des Kunden eintrifft." Für einen Auftrag mit mehreren Kraftwerken können sich damit mehrere Zeitpunkte ergeben, an denen 2G Umsatz erfasst. Gelingen solche Lieferungen in regelmäßigen Abständen, dürfte das Neuanlagengeschäft von Quartal zu Quartal besser einzuschätzen sein. Der deutsche Rekordauftrag veranschaulicht, warum das Thema an Gewicht gewinnt, denn er umfasst mehrere Module. Welche Abnahmeregeln für diesen konkreten Vertrag gelten, hat 2G allerdings nicht veröffentlicht.

Die operative Erholung ist sichtbar, der Margensprung steht noch aus

2G schloss das dritte Quartal mit einer EBIT-Marge von 1,4% ab. Ein Jahr zuvor hatte die Marge vor Zinsen und Steuern bei -1,5% gelegen. Die Verbesserung um 2,9 Prozentpunkte ist angesichts der laufenden Kapazitätserweiterungen beachtlich. Das Unternehmen hat seine Produktion deutlich erhöht und dabei die Rückkehr in die operative Gewinnzone geschafft. Auf Basis des gerundeten Quartalsumsatzes entspricht die Marge einem operativen Gewinn von gut 1 Mio. Euro. Daran lässt sich zugleich ablesen, wie begrenzt der Ergebnispuffer im Berichtsquartal noch war.

Für das Gesamtjahr hält der Vorstand an einer EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5% fest. Bei Ausschöpfung der Umsatzprognose von 490 Mio. Euro entspräche dies rechnerisch einem Jahres-EBIT von rund 46,6 bis 51,5 Mio. Euro. Es handelt sich um eine Modellrechnung auf Basis der Unternehmensziele. Eine notwendige Marge für das vierte Quartal lässt sich aus der isolierten Betrachtung des dritten Quartals nicht seriös ableiten. Klar ist hingegen, worauf der Vorstand setzt. Ein kräftiger Umsatzschub zum Jahresende soll helfen, die vorhandenen Kapazitäten besser auszulasten und die angestrebte Jahresrendite zu erzielen. Damit haben die Termine der anstehenden Lieferungen für Umsatz und Ergebnis besonderes Gewicht.

279 Mio. Euro in einem Quartal – die eigentliche Bewährungsprobe

Um 490 Mio. Euro Jahresumsatz zu erreichen, braucht 2G im vierten Quartal nach eigenen Angaben 279 Mio. Euro. Das wären rund 109 Mio. Euro mehr als im Schlussquartal des Vorjahres, für das sich aus diesen Angaben etwa 170 Mio. Euro errechnen lassen. Der erforderliche Zuwachs beträgt damit rund 64%. Noch deutlicher wird die Aufgabe beim Blick auf die Verteilung über das Jahr. Rund 57% des angestrebten Jahresumsatzes müssten allein zwischen Oktober und Dezember anfallen. Den ersten neun Monaten lassen sich rechnerisch rund 211 Mio. Euro zurechnen. Das Schlussquartal müsste diesen Betrag also um etwa 68 Mio. Euro übertreffen.

Für diesen ungewöhnlich hohen Umsatzanteil nennt der Vorstand konkrete Lieferungen. Im Geschäft mit Rechenzentren sollen erstmals erhebliche Teillieferungen umsatzwirksam werden. Sie sind nach Unternehmensangaben zu einem großen Teil bereits produziert. Hinzu kommen erstmals nennenswerte Stückzahlen neuer Demand-Response-Anlagen, die auf Veränderungen des Strombedarfs reagieren können. Im Bergbau sind ebenfalls erste Teillieferungen vorgesehen. Alle drei Bereiche sollen zusätzlich zum üblichen Jahresendgeschäft beitragen. Der hohe Produktionsstand bei den für Rechenzentren vorgesehenen Lieferungen macht die Prognose greifbarer. Ein erheblicher Teil der dafür erforderlichen Fertigungsarbeit ist bereits geleistet.

Gerade darin liegt die Chance für die Aktie, aber auch ihr unmittelbarstes Risiko. Werden die Module wie vorgesehen ausgeliefert und die vertraglichen Bedingungen für die Umsatzrealisierung rechtzeitig erfüllt, könnte 2G binnen eines Quartals zeigen, welche Erlöse die erweiterten Kapazitäten ermöglichen. Verschieben sich größere Lieferungen oder Abnahmen über den Jahreswechsel, kann der betreffende Umsatz in das nächste Geschäftsjahr rutschen, selbst wenn der Kunde unverändert am Projekt festhält. Bei einem geplanten Quartalsumsatz von 279 Mio. Euro machen bereits 5% knapp 14 Mio. Euro aus. Diese Größenordnung verdeutlicht, wie empfindlich die Jahresrechnung auf vergleichsweise kleine zeitliche Verschiebungen reagieren kann.

Was für 2027 und 2028 auf dem Spiel steht

Für 2027 stellt 2G weiterhin einen Umsatz von 600 bis 650 Mio. Euro und eine EBIT-Marge oberhalb von 11% in Aussicht. Für 2028 sieht der Vorstand 750 bis 850 Mio. Euro Umsatz bei einer ebenfalls über 11% liegenden EBIT-Marge. Setzt man für 2026 die Obergrenze von 490 Mio. Euro an, erfordert schon das untere Ende der Umsatzspanne für 2027 einen Zuwachs von rund 22%. Am jeweiligen unteren Ende der Umsatzspannen würde eine Marge von mehr als 11% für 2027 ein EBIT von über 66 Mio. Euro und für 2028 von über 82,5 Mio. Euro bedeuten. Der wirtschaftliche Reiz dieser Perspektive liegt darin, dass bei planmäßigem Verlauf jeder zusätzliche Euro Umsatz mit einer höheren operativen Rendite einherginge als für 2026 angestrebt.

Wie belastbar dieser Margenpfad ist, hängt auch von einem Geschäft ab, über dessen Ertragskraft Anleger bisher wenig erfahren. Der Vorstand will seine Erwartungen zur EBIT-Marge präzisieren, sobald die Lieferungen für Rechenzentren ein stabil hohes Niveau erreicht haben. Bis dahin bleibt offen, welchen Ergebnisbeitrag die großen Projekte nach Fertigung und Auslieferung tatsächlich leisten. Der rekordhohe Auftragseingang und Auftragsbestand gibt 2G gute Gründe, die Kapazitäten auszubauen. Der Ausbau bindet jedoch Mittel und setzt voraus, dass die zusätzlichen Kapazitäten auch künftig ausreichend ausgelastet sind. Gerade deshalb wiegt der jüngste Auftrag eines deutschen Energieversorgers strategisch schwer. Er verbreitert die Kundenbasis für das wachsende Kraftwerksgeschäft.

Was der Kurssprung vorwegnimmt

Bei 41,32 Euro honoriert die Börse eine Kombination aus Rekordauftrag, starkem Servicegeschäft und bestätigter Jahresprognose. Die konstruktive Sicht auf die 2G Energy-Aktie stützt sich vor allem auf das, was bereits sichtbar ist. Die Anzahlung des deutschen Kunden ist eingegangen, der Service hat seine Erlöse binnen eines Jahres um 16,6 Mio. Euro gesteigert, und die ersten größeren Lieferungen für Rechenzentren sind zu weiten Teilen gefertigt. Das sind handfestere Argumente als der bloße Verweis auf einen wachsenden Strombedarf.

Für die nächsten Zahlen verdient deshalb eine andere Frage mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit wie der nächste Großauftrag. Wie viel von der bereits erbrachten Leistung kommt bis zum Jahresende tatsächlich im Umsatz und im operativen Ergebnis an? Gelingt der Schritt, gewinnt auch der für 2027 angekündigte Sprung über 600 Mio. Euro Umsatz an Glaubwürdigkeit. Bleibt die Umsetzung hinter den Erwartungen zurück, dürfte die Börse genauer zwischen gefüllten Auftragsbüchern und verdientem Geld unterscheiden. Nach einem Tagesplus von 5,79% spricht die operative Entwicklung für Zuversicht. Wie viel davon berechtigt ist, entscheidet sich in den kommenden Wochen auch an einer unscheinbaren Stelle – beim Eintreffen der einzelnen Kraftwerke im Lager des Kunden.

Leiten Sie diesen Artikel an Ihre Börsenfreunde weiter. Bei 2G braucht es für die Lieferung eines Kraftwerksmoduls einen Schwertransporter. Für die ganze Analyse reicht Ihr Daumen.

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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