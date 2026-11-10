Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) unter die Lupe.
2G Energy Aktie: Jahresziele anspruchsvoll, aber erreichbar
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Der deutsche Hersteller von dezentralen Energie- und Wärmelösungen lege am 23. November die Q3-Zahlen vor. Die Jahresziele von einem Umsatz i.H.v. 490 Mio. Euro sowie einer Marge von 9,5 bis 10,5% würden zwar anspruchsvoll, aber erreichbar bleiben - wenn das traditionell starke Schlussquartal liefere, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2026)
Aktien von 2G Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.
Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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