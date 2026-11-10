2G Energy Aktie: Jahresziele anspruchsvoll, aber erreichbar

Der deutsche Hersteller von dezentralen Energie- und Wärmelösungen lege am 23. November die Q3-Zahlen vor. Die Jahresziele von einem Umsatz i.H.v. 490 Mio. Euro sowie einer Marge von 9,5 bis 10,5% würden zwar anspruchsvoll, aber erreichbar bleiben - wenn das traditionell starke Schlussquartal liefere, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2026)