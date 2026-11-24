Das 22. Sanktionspaket gegen Russland steht, doch aus Kiew kommt der Ruf nach mehr: Der ukrainische Sanktionsbeauftragte Wladyslaw Wlassjuk forderte am Dienstag im Euronews-Interview, die EU müsse auch politisch heikle Bereiche wie den Atomkonzern Rosatom, Aluminiumoxid und Seeverkehrsdienste für Öltanker angehen. Der Ölpreis gab zur selben Zeit nach: Brent lag um 11:47 Uhr MEZ bei 86,82 Dollar, ein Minus von 2,8 Prozent; ein Zusammenhang mit dem Sanktionsstreit ist nicht belegt. Der DAX stand um 12:20 Uhr bei 25.129 Punkten, 0,8 Prozent im Minus (dpa-AFX).
22. Russland-Sanktionspaket: Kiew fordert Rosatom, Alumina und Tanker-Dienste - Wo bremsen die EU-Staaten?
Die Ukraine will mehr als das neue EU-Sanktionspaket und nennt Rosatom, irisches Aluminiumoxid und Seeverkehrsdienste. Was das für Ölpreis, Energie- und Metallwerte und den DAX bedeuten kann.
Die Nachricht
Was steht im 22. Sanktionspaket – und was fehlt?
Die EU-Kommission hat nach Euronews-Angaben vom 23. November ein 22. Paket vorgeschlagen. Es richtet sich gegen russische Banken, Krypto-Plattformen, Soldaten und Sportler; in der Vorschau werden außerdem die Schattenflotte und Ölraffinerien genannt. Wlassjuk begrüßt das Paket, hält es aber nicht für ausreichend, damit Wladimir Putin an den Verhandlungstisch komme. Ein Abstimmungstermin ist in den Berichten nicht genannt; er räumte ein, es könne schwierig werden, seine Vorschläge bei der Mehrheit der Mitgliedstaaten durchzusetzen.
|Feld
|Stand laut Bericht
|Rosatom
|Sanktionen von Kiew seit langem gefordert; Widerstand von Staaten mit Kernkraftwerken russischer Bauart
|Seeverkehrsdienste für Öltanker
|Vollständiges Verbot laut Bericht blockiert durch Einwände Griechenlands, Maltas und Zyperns
|Aluminiumoxid (Aughinish, Irland)
|Nicht im Paket; Brüssel schlägt Überwachung und Kartierung der Exporte vor
Zusammenfassung des Euronews-Berichts vom 24.11.2026; Aussagen des ukrainischen Sprechers sind seine Position, nicht belegte Tatsachen.
Quelle: Euronews (Jorge Liboreiro), 24.11.2026
Der Hintergrund
Warum ist Aluminiumoxid aus Irland ein Streitpunkt?
Aughinish Alumina ist eine Raffinerie im Westen Irlands. Ein Medienkonsortium hatte Verbindungen zur russischen Rüstungsindustrie aufgezeigt; Dublin startete eine Untersuchung, die laut Euronews keine Belege fand, die einen direkten Zusammenhang zwischen irischem Aluminiumoxid und russischen Waffen bestätigen oder widerlegen. Wlassjuk behauptet, ein guter Teil sei in Marschflugkörpern gelandet; der Artikel belegt das nicht. Statt eines Exportverbots schlägt Brüssel ein Überwachungsverfahren vor, was Wlassjuk enttäuscht kommentierte.
Zusätzlichen Druck erzeugt die Sicherheitslage: Russland verstärke laut Bericht die Luftangriffe auf ukrainische Städte und Energiesysteme; vergangene Woche stürzten zwei Raketen und eine Jet-Drohne in Polen ab. Trotz 21 Sanktionspaketen gelangen laut Wlassjuk weiterhin europäische Bauteile in russische Waffen, wenn auch weniger als früher.
Das große Bild
Was bedeuten die Russland-Sanktionen für Energie, Metalle und Börse?
Sanktionen auf Tankerdienste und die Schattenflotte berühren den Ölmarkt, Maßnahmen gegen Rosatom die Kernbrennstoff-Lieferketten, Alumina-Beschränkungen den Aluminiummarkt. Welche Aktien konkret betroffen wären, hängt von den Beschlüssen ab; die Einordnung hier ist eine Einschätzung der Redaktion. Betroffen sein könnten Reedereien und Versicherer, Energieversorger wie die RWE Aktie, Aluminium- und Rohstoffkonzerne sowie Rüstungsaktien, die von der Sicherheitslage geprägt sind. Der Brent-Preis fiel zuletzt auf ein Dreimonatstief, weil Gespräche zwischen den USA und dem Iran den Markt beruhigen.
Der Ausblick
Welche Termine sind bei den EU-Sanktionen wichtig?
Ein Abstimmungstermin für das 22. Paket ist in den gelesenen Quellen nicht genannt. Der EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember gilt laut redaktioneller Terminübersicht als nächster politischer Fixpunkt. Beobachten sollten Anleger Entscheidungen zu Tankerdiensten und Rosatom sowie den Ölpreis, der zuletzt von den Iran-Gesprächen geprägt ist.
FAQ
Häufige Fragen zum 22. Sanktionspaket
Was umfasst das 22. Sanktionspaket? Laut Euronews Banken, Krypto-Plattformen, Soldaten und Sportler; Details nennt die Quelle nicht vollständig.
Warum steht Rosatom nicht auf der Liste? Staaten mit Kernkraftwerken russischer Bauart leisten laut Euronews Widerstand.
Was ist das Problem mit Aluminiumoxid? Die Ukraine verweist auf Verbindungen von Aughinish zur russischen Rüstungsindustrie; die irische Untersuchung fand keine Belege für oder gegen einen direkten Zusammenhang.
Wie reagiert der Ölpreis? Brent lag am Mittag bei 86,82 Dollar im Minus; ein Zusammenhang mit den Sanktionsplänen ist nicht belegt.
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