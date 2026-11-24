Aughinish Alumina ist eine Raffinerie im Westen Irlands. Ein Medienkonsortium hatte Verbindungen zur russischen Rüstungsindustrie aufgezeigt; Dublin startete eine Untersuchung, die laut Euronews keine Belege fand, die einen direkten Zusammenhang zwischen irischem Aluminiumoxid und russischen Waffen bestätigen oder widerlegen. Wlassjuk behauptet, ein guter Teil sei in Marschflugkörpern gelandet; der Artikel belegt das nicht. Statt eines Exportverbots schlägt Brüssel ein Überwachungsverfahren vor, was Wlassjuk enttäuscht kommentierte.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Sicherheitslage: Russland verstärke laut Bericht die Luftangriffe auf ukrainische Städte und Energiesysteme; vergangene Woche stürzten zwei Raketen und eine Jet-Drohne in Polen ab. Trotz 21 Sanktionspaketen gelangen laut Wlassjuk weiterhin europäische Bauteile in russische Waffen, wenn auch weniger als früher.