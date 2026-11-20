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21shares-Jahresausblick 2027: Bitcoin vor neuem Allzeithoch, Tokenisierung und Stablecoins auf Wachstumskurs

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 12:52 3 Min. 21Shares AG

Nach Käufen von insgesamt 180.000 Bitcoin durch ETFs, Unternehmen und staatliche Akteure erwartet 21shares für 2027 ein neues Bitcoin-Allzeithoch.

Bild: Eliézer Ndinga, Global Head of Research, und Adrian Fritz, Chief Investment Strategist (©21shares)

Das Jahr 2026 stellte Anleger digitaler Vermögenswerte auf eine harte Probe, so Eliézer Ndinga, Global Head of Research, und Adrian Fritz, Chief Investment Strategist bei 21shares. Hohe Investitionen in KI-Infrastruktur, anhaltende geopolitische Spannungen und ein schwieriges makroökonomisches Umfeld hätten die Märkte für Bitcoin, Ethereum und Co. belastet. Dabei sei vor allem Bitcoin hervorzuheben, das zeitweise mehr als 50 Prozent gegenüber seinem Höchststand verloren habe. Gleichzeitig würden die Analysen von 21shares zeigen, dass sich hinter den starken Kursschwankungen eine grundlegende Veränderung der Marktstruktur vollziehe. Institutionelles Kapital bleibe engagiert, neue Blockchain-Anwendungen würden an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen und regulatorische Fortschritte würden die Voraussetzungen für eine stärkere Integration digitaler Vermögenswerte in das globale Finanzsystem schaffen. Institutionelle Überzeugung trotz Volatilität: Das Jahr 2026 habe die Überzeugung von Investoren in digitale Vermögenswerte auf die Probe gestellt, nicht zuletzt da Bitcoin von seinem Höchststand um mehr als 50 Prozent gefallen sei. Die zugrunde liegende institutionelle Nachfrage zeige jedoch ein anderes Bild. Geduldiges Kapital habe die Kursrückgänge für weitere Käufe genutzt. ETFs, Unternehmen und staatliche Akteure hätten während des Kursrückgangs insgesamt 180.000 BTC erworben. Basierend auf historischen Marktzyklen und diesen anhaltenden institutionellen Käufen gehe 21shares davon aus, dass Bitcoin im Jahr 2027 ein neues Allzeithoch erreichen werde. Globale regulatorische Klarheit: Der Übergang von einer durch Durchsetzungsmaßnahmen geprägten Aufsicht hin zu umfassenden Regelwerken beschleunige sich. 21shares prognostiziere, dass bis Ende 2027 15 der 21 G20-Mitgliedstaaten über ein formelles Regelwerk für digitale Vermögenswerte verfügen würden. Mit der MiCA-Verordnung in der EU, dem GENIUS Act zur Schaffung von Rahmenbedingungen für Stablecoins in den USA sowie anstehenden Regulierungen in Großbritannien und Australien würden traditionelle Finanzinstitute die rechtliche Grundlage erhalten, die für eine tiefere Integration erforderlich sei. Stablecoins und Tokenisierung würden Einzug in den Finanzalltag halten: Stablecoins würden zunehmend in den täglichen Zahlungsverkehr integriert. 21shares prognostiziere für das Jahr 2027 mehr als 100 Millionen aktive Stablecoin-Adressen sowie ein jährliches Transaktionsvolumen von 25 Milliarden US-Dollar über Karten von Neobanken, die auf digitale Vermögenswerte setzen würden. Zudem werde erwartet, dass sich das Handelsvolumen im Bereich tokenisierter realer Vermögenswerte (Real-World Assets) nahezu verdreifache – von etwa 6,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2026 auf 15 Billionen US-Dollar im Jahr 2027. Ausbau der On-Chain-Infrastruktur: Der Bericht beleuchte zudem das erwartete Wachstum von On-Chain-Optionen und Prognosemärkten, die steigende Marktkapitalisierung von datenschutzorientierten Krypto-Assets in einem von KI geprägten Umfeld der stetigen Überwachung, die zunehmende Verbreitung von KI-gestützten autonomen Finanzagenten ("Agentic Finance") sowie die entscheidenden Vorbereitungen für eine quantencomputersichere Verwahrung von Krypto-Vermögenswerten. "2026 war für Bitcoin und den breiteren Markt für digitale Vermögenswerte eine Herausforderung, da stärker gewordene makroökonomische und geopolitische Gegenwinde einen marktweiten Kursrückgang von 50 Prozent auslösten", erkläre Eliezer Ndinga. "Selbst in den kritischsten Phasen dieses Abschwungs bauten institutionelle Investoren im Stillen beträchtliche Bitcoin-Bestände auf. Gleichzeitig zeigten bestimmte Teilsektoren eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, indem sie eine starke Übereinstimmung von Produkt und Markt (Product-Market Fit) erreichten. Bereiche, die den 24/7-Handel mit traditionellen Finanzanlagen außerhalb der üblichen Marktzeiten ermöglichen – ebenso wie Technologien zur Wahrung der Privatsphäre, die als Schutz gegen KI-Überwachung und Risiken durch Quantencomputer dienen – verzeichneten eine starke Dynamik. Infolgedessen übertrafen diese Sektoren die breiteren Aktienindizes mit Zuwächsen, die seit Jahresbeginn im hohen zweistelligen Prozentbereich lagen." Adrian Fritz merke an: "Die wichtigste Lehre aus dem Jahr 2026 für Portfolio-Allokatoren ist, dass Kursrückgangsrisiken untrennbar mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind – das strukturelle Argument für eine Allokation in diese Anlageklasse hat jedoch nicht an Gewicht verloren. Auffällig ist, wie anders sich dieser Bärenmarkt in den Gesprächen mit Kunden anfühlte. Vermögensverwalter, Investoren und Privatbanken blieben durchgehend aktiv. Stablecoins, Tokenisierung und On-Chain-Kapitalmärkte sind inzwischen fester Bestandteil fast jeder Diskussion; Kunden fragen sich, wie diese Trends ihre eigene Branche verändern werden. Die vorliegenden zehn Prognosen basieren auf dieser Entwicklung." (Ausgabe vom 19.11.2026)

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