1&1 Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – der Mobilfunker tritt auf der Stelle, während die Börse feiert

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die 1&1 Aktie verliert am Donnerstagmorgen 0,40 Prozent auf 25,10 Euro und zählt zu den wenigen SDAX Verlierern. Der Telekomwert bleibt in der Markterholung zurück. Der Kurs liegt bereits über den meisten Analystenzielen.

Kleines Minus, große Aussage: Die 1&1 Aktie gibt am Donnerstagmorgen um 0,40 Prozent auf 25,10 Euro nach und gehört damit zu den nur fünf SDAX Verlierern des Morgens (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Der Index steigt zeitgleich um rund 1,4 Prozent. Kurs der 1&1 Aktie am Morgen 25,10 € Tagesverlust, Platz 5 der SDAX Verlierer −0,40 % Höchstes Kursziel (Berenberg, „Kaufen“) 28 € Niedrigstes Kursziel (New Street, „Neutral“) 15 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:17 Uhr; 1&1 AG, Investor Relations (Analystenübersicht, Stand 20. November 2026) Der Auslöser Warum fällt die 1&1 Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die 1&1 Aktie leidet unter einer Umschichtung. Am Donnerstag kaufen Anleger die zuvor abgestürzten Technologie- und Industriewerte zurück. Stabile Telekomtitel, die den Ausverkauf der vergangenen Tage gut überstanden hatten, werden dafür liegen gelassen oder verkauft. Zudem ist die Luft nach oben aus Sicht vieler Analysten dünn. Von den acht jüngsten Einschätzungen liegen nur drei Kursziele über dem aktuellen Kurs: Berenberg mit 28 Euro, die Deutsche Bank mit 27 Euro und die UBS mit 26,10 Euro. Barclays nennt 24 Euro, Kepler und BNP Paribas Exane je 23 Euro. Der SDAX Verlierer hat einen Teil der Erwartungen bereits vorweggenommen. Der Hintergrund Netzausbau und ein Rückschlag in Brüssel Mit den Neunmonatszahlen am 12. November meldete 1&1 eine höhere Profitabilität und Fortschritte beim Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes, die Jahresziele wurden bekräftigt. Der Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal mit 0,21 Euro auf Vorjahresniveau. Am 19. November berichtete dpa-AFX allerdings über einen Rückschlag für den Mobilfunker im Zusammenhang mit einer Beschwerde in Brüssel. Was für die 1&1 Aktie spricht Profitabilität nach neun Monaten gestiegen

Jahresziele bekräftigt

Berenberg und Deutsche Bank raten zum Kauf Was Anleger bedenken sollten Kurs über der Mehrzahl der Analystenziele

Rückschlag bei einer Beschwerde in Brüssel

Teurer Aufbau des eigenen Netzes Kurz erklärt Fragen und Antworten zur 1&1 Aktie Warum ist die 1&1 Aktie SDAX Verlierer?

Anleger schichten in der Erholung aus defensiven Telekomwerten in Technologieaktien um. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Wie weit reichen die Kursziele?

Von 15 Euro (New Street) bis 28 Euro (Berenberg). 1&1 Aktie: ISIN DE0005545503, WKN 554550, Börsenkürzel 1U1. Fazit zur 1&1 Aktie Ein Minus von 0,4 Prozent ist kein Drama. Die 1&1 Aktie war im Ausverkauf ein Ruhepol und zahlt dafür in der Erholung einen kleinen Preis. Der SDAX Verlierer bleibt ein defensiver Wert mit begrenzter Fantasie.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.