Kleines Minus, große Aussage: Die 1&1 Aktie gibt am Donnerstagmorgen um 0,40 Prozent auf 25,10 Euro nach und gehört damit zu den nur fünf SDAX Verlierern des Morgens (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Der Index steigt zeitgleich um rund 1,4 Prozent.
1&1 Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – der Mobilfunker tritt auf der Stelle, während die Börse feiert
Die 1&1 Aktie verliert am Donnerstagmorgen 0,40 Prozent auf 25,10 Euro und zählt zu den wenigen SDAX Verlierern. Der Telekomwert bleibt in der Markterholung zurück. Der Kurs liegt bereits über den meisten Analystenzielen.
Der Auslöser
Warum fällt die 1&1 Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die 1&1 Aktie leidet unter einer Umschichtung. Am Donnerstag kaufen Anleger die zuvor abgestürzten Technologie- und Industriewerte zurück. Stabile Telekomtitel, die den Ausverkauf der vergangenen Tage gut überstanden hatten, werden dafür liegen gelassen oder verkauft.
Zudem ist die Luft nach oben aus Sicht vieler Analysten dünn. Von den acht jüngsten Einschätzungen liegen nur drei Kursziele über dem aktuellen Kurs: Berenberg mit 28 Euro, die Deutsche Bank mit 27 Euro und die UBS mit 26,10 Euro. Barclays nennt 24 Euro, Kepler und BNP Paribas Exane je 23 Euro. Der SDAX Verlierer hat einen Teil der Erwartungen bereits vorweggenommen.
Der Hintergrund
Netzausbau und ein Rückschlag in Brüssel
Mit den Neunmonatszahlen am 12. November meldete 1&1 eine höhere Profitabilität und Fortschritte beim Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes, die Jahresziele wurden bekräftigt. Der Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal mit 0,21 Euro auf Vorjahresniveau. Am 19. November berichtete dpa-AFX allerdings über einen Rückschlag für den Mobilfunker im Zusammenhang mit einer Beschwerde in Brüssel.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur 1&1 Aktie
Warum ist die 1&1 Aktie SDAX Verlierer?
Anleger schichten in der Erholung aus defensiven Telekomwerten in Technologieaktien um. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Wie weit reichen die Kursziele?
Von 15 Euro (New Street) bis 28 Euro (Berenberg).
1&1 Aktie: ISIN DE0005545503, WKN 554550, Börsenkürzel 1U1.
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