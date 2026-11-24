Warum steigt die 1&1 Aktie heute?

Eine Meldung gibt es nicht. Spekulationen über eine Kooperation oder Übernahme stützen den Kurs, bestätigt sind sie nicht.

Ist die 1&1 Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,62 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.