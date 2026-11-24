Die 1&1 Aktie legt am Dienstagmittag zu: Um 12:44 Uhr notiert der Mobilfunkanbieter bei 25,45 Euro, ein Plus von 2,62 Prozent. Die 1&1 Aktie ist damit SDAX Gewinner und erholt sich nach einem schwierigen Herbst.
1&1 Aktie: SDAX Gewinner am Mittag – Übernahmefantasie und Erholung nach den Zahlen
Die 1&1 Aktie steigt am Dienstagmittag um 2,62 Prozent auf 25,45 Euro und ist SDAX Gewinner. Eine neue Meldung gibt es nicht. Im Markt kursieren Spekulationen über eine Kooperation oder Übernahme, zugleich belasten Kundenverluste.
Der Auslöser
Warum die 1&1 Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Einen eindeutigen Auslöser für den Kursgewinn der 1&1 Aktie gibt es am Dienstag nicht. Rückenwind liefern Spekulationen: Nach einem Bericht des Handelsblatts im November wird über eine Kooperation oder Übernahme im Zusammenspiel mit Telefónica diskutiert. Bestätigt ist davon nichts.
Operativ war die Lage zuletzt gemischt. Nach neun Monaten zählte 1&1 gut 12,24 Millionen Verträge, 240.000 weniger als zum Jahresende. Im dritten Quartal fielen Einmalkosten von rund 60 Millionen Euro für die Umstrukturierung von Versatel an. Der Großaktionär United Internet, der rund 86 Prozent hält, nahm am 8. Oktober eine Kapitalerhöhung über 35.352.929 Aktien zu 24,05 Euro vor. Die Dividende liegt zuletzt bei 0,05 Euro je Aktie.
FAQ
Häufige Fragen zur 1&1 Aktie
Warum steigt die 1&1 Aktie heute?
Eine Meldung gibt es nicht. Spekulationen über eine Kooperation oder Übernahme stützen den Kurs, bestätigt sind sie nicht.
Ist die 1&1 Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 2,62 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der 1&1 Aktie?
ISIN DE0005545503, WKN 554550, Handelssymbol 1U1 (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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