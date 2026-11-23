Einordnung der Redaktion: Die Rangliste zeigt, wie stark der Markt dem KI-Boom inzwischen misstraut. Ein EV/EBIT unter 8 bei fast 30 Prozent Wachstum ist nur dann billig, wenn die Gewinnschätzungen halten. Genau das ist die offene Frage: Fast alle zehn Unternehmen leben von den Investitionen weniger Großkunden. Solange Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft ihre Budgets erhöhen, sind die Auftragsbücher voll. Dreht einer von ihnen den Geldhahn zu, wird aus der günstigen KI-Aktie schnell eine Value-Falle. Die Zahlen von HPE heute Abend und von Dell am Dienstag sind deshalb der erste echte Test nach dem Ausverkauf – für die Dell Aktie, die HPE Aktie und den gesamten Sektor. Schätzungen und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.