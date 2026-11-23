Vor wenigen Wochen galten KI-Aktien als teuer. Dann kam der Ausverkauf, der die großen US-Indizes in die Korrektur drückte. Jetzt lohnt der Blick auf die Bewertung: Eine Auswertung des Datenanbieters Fiscal.ai sortiert die Wachstumswerte im S&P 500 nach dem Verhältnis von Unternehmenswert zu erwartetem operativem Gewinn, kurz EV/EBIT. Wir haben daraus die zehn günstigsten Aktien herausgefiltert, deren Geschäft am Ausbau der KI-Rechenzentren hängt. Das Ergebnis: Die zehn KI-Aktien kommen im Schnitt auf ein EV/EBIT von nur 7,8 – bei einem erwarteten Umsatzwachstum von rund 29 Prozent pro Jahr (eigene Rechnung). Ganz vorn liegen die Supermicro Aktie, die Western Digital Aktie und die Nvidia Aktie.
Die 10 günstigsten KI-Aktien: Wachstum von 29 Prozent zum Schnäppchenpreis - oder die größte Falle des Jahres?
Nach dem KI-Ausverkauf sind viele Gewinner des Booms so niedrig bewertet wie lange nicht. Eine Auswertung zeigt die zehn günstigsten KI-Aktien im S&P 500: von der Supermicro Aktie über Nvidia, Dell und Western Digital bis Oracle. Heute und morgen liefern HPE und Dell mit ihren Zahlen den ersten Härtetest. Die Rangliste, die Chancen und die Risiken.
Die Serverbauer
Supermicro, HPE und Dell: der Härtetest läuft
Die Hersteller von KI-Servern sind die günstigste Gruppe. Die Supermicro Aktie kommt auf ein EV/EBIT von 2,6. Der Preis dafür ist Unsicherheit: Laut einem Bloomberg-Bericht prüfen Bundesanwälte, ob Drittfirmen Supermicro-Server nach China umgeleitet haben. Die HPE Aktie liegt bei 8,0, die Dell Aktie bei 8,2. Beide stehen jetzt im Rampenlicht: HPE legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen vor, Dell folgt am Dienstag. Dell hat für das Quartal rund 19 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Servern angekündigt und sitzt auf einem KI-Auftragsbestand von 95 Milliarden Dollar. Trotzdem hat die Aktie im November rund 34 Prozent verloren. Die Nachfrage ist offenbar so stark, dass Serverhersteller laut Financial Times Preise sogar nach Vertragsabschluss noch um bis zu 45 Prozent anheben.
Die Datenspeicher
Western Digital und Seagate: ausverkauft und abgestraft
KI braucht Speicherplatz, und zwar gewaltige Mengen. Davon leben die Festplattenhersteller. Die Western Digital Aktie kommt bei erwarteten 34 Prozent Wachstum auf ein EV/EBIT von 6,6, die Seagate Aktie bei knapp 31 Prozent Wachstum auf 7,7. Beide gehörten im ersten Halbjahr zu den größten Gewinnern am Markt, seit Juli ging es steil bergab: Western Digital hat seitdem mehr als 44 Prozent verloren, obwohl die Zahlen die Erwartungen übertrafen. Anleger fürchten ein wachsendes Angebot und zweifeln an den schuldenfinanzierten KI-Investitionen. Dagegen spricht: Seagate hat den Großteil seiner Liefermengen nach eigenen Angaben bis 2028 vertraglich vergeben. Vorbörslich legt die Seagate Aktie heute fast 7 Prozent zu.
Der Chipkönig
Die Nvidia Aktie auf Platz drei
Die Nvidia Aktie ist das Herz des KI-Booms – und mit einem EV/EBIT von 6,9 die drittgünstigste KI-Aktie der Liste. Kein anderer Wert der Top 10 wächst schneller: Analysten erwarten ein Umsatzplus von gut 50 Prozent pro Jahr. Der Abschlag hat mit Vertrauen zu tun, nicht mit dem Geschäft. Gründer Jensen Huang trat am 12. November zurück, und die Börsenaufsicht SEC prüft laut Medienberichten die Bilanzierung. Im dritten Quartal hatte Nvidia den Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar verdoppelt. Vorbörslich steigt die Nvidia Aktie um 8,21 Prozent auf 135,84 Dollar.
Die Cloud-Wette
Die Oracle Aktie: 664 Milliarden Aufträge, 125 Milliarden Schulden
Die Oracle Aktie ist der riskanteste Wert der Rangliste. Auf der einen Seite steht ein Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar, das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs zuletzt um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite stehen mehr als 125 Milliarden Dollar Schulden und ein negativer freier Cashflow. Anfang November besorgte sich der Konzern weitere 20 Milliarden Dollar über neue Aktien und Anleihen. Mitte November notierte die Aktie 49 Prozent unter ihrem Stand von Anfang Juni. Mit einem EV/EBIT von 10,1 bei 42 Prozent erwartetem Wachstum sieht die Oracle Aktie günstig aus – wenn die Kunden ihre Verträge erfüllen.
Die stillen Gewinner
Flex, Jabil und Lumentum: die Zulieferer im Hintergrund
Drei Werte der Liste kennt kaum ein Privatanleger. Flex und Jabil sind Auftragsfertiger, die für die Tech-Konzerne Serverschränke, Stromversorgung und Kühlsysteme bauen. Flex kommt auf ein EV/EBIT von 7,6 und arbeitet mit Nvidia an modularen KI-Rechenzentren. Jabil liegt bei 9,0 und peilt im laufenden Geschäftsjahr rund 13,6 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Produkten an. Lumentum liefert Laser und optische Bauteile, mit denen Daten zwischen den Servern übertragen werden. Mit einem erwarteten Wachstum von fast 47 Prozent pro Jahr bei einem EV/EBIT von 11,1 ist Lumentum der wachstumsstärkste Zulieferer der Rangliste.
Die Rangliste
Alle zehn KI-Aktien im Überblick
1. Super Micro Computer: EV/EBIT 2,6, Wachstum 18,9 Prozent
2. Western Digital: EV/EBIT 6,6, Wachstum 34,0 Prozent
3. Nvidia: EV/EBIT 6,9, Wachstum 50,1 Prozent
4. Flex: EV/EBIT 7,6, Wachstum 25,4 Prozent
5. Seagate: EV/EBIT 7,7, Wachstum 30,8 Prozent
6. Hewlett Packard Enterprise: EV/EBIT 8,0, Wachstum 12,9 Prozent
7. Dell Technologies: EV/EBIT 8,2, Wachstum 12,5 Prozent
8. Jabil: EV/EBIT 9,0, Wachstum 15,9 Prozent
9. Oracle: EV/EBIT 10,1, Wachstum 42,1 Prozent
10. Lumentum: EV/EBIT 11,1, Wachstum 46,7 Prozent
Wichtig für die Einordnung: Die Auswertung erfasst nur Unternehmen aus dem S&P 500 mit mehr als 10 Prozent erwartetem Umsatzwachstum pro Jahr. Welche davon als KI-Aktie gelten, ist eine Einordnung der Redaktion. Große KI-Namen wie Microsoft, Amazon, AMD oder Micron gehören nach dieser Kennzahl nicht zu den günstigsten Werten oder erfüllen die Kriterien der Auswertung nicht.
Einordnung der Redaktion: Die Rangliste zeigt, wie stark der Markt dem KI-Boom inzwischen misstraut. Ein EV/EBIT unter 8 bei fast 30 Prozent Wachstum ist nur dann billig, wenn die Gewinnschätzungen halten. Genau das ist die offene Frage: Fast alle zehn Unternehmen leben von den Investitionen weniger Großkunden. Solange Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft ihre Budgets erhöhen, sind die Auftragsbücher voll. Dreht einer von ihnen den Geldhahn zu, wird aus der günstigen KI-Aktie schnell eine Value-Falle. Die Zahlen von HPE heute Abend und von Dell am Dienstag sind deshalb der erste echte Test nach dem Ausverkauf – für die Dell Aktie, die HPE Aktie und den gesamten Sektor. Schätzungen und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zu den günstigsten KI-Aktien
Welche KI-Aktie ist laut der Auswertung am günstigsten bewertet?
Super Micro Computer mit einem erwarteten EV/EBIT von 2,6. Dahinter folgen Western Digital mit 6,6 und Nvidia mit 6,9.
Wann legen Dell und HPE ihre Zahlen vor?
Hewlett Packard Enterprise berichtet am 23. November nach US-Börsenschluss, Dell Technologies am 24. November.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die zehn KI-Aktien?
Supermicro Aktie: ISIN US86800U3023, WKN A40MRM, Handelssymbol MS51 (Deutschland), US-Handelssymbol SMCI (Nasdaq).
Western Digital Aktie: ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC (Deutschland), US-Handelssymbol WDC (Nasdaq).
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Flex Aktie: ISIN SG9999000020, WKN 890331, Handelssymbol FXI (Deutschland), US-Handelssymbol FLEX (Nasdaq).
Seagate Aktie: ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU9, Handelssymbol STT (Deutschland), US-Handelssymbol STX (Nasdaq).
HPE Aktie: ISIN US42824C1099, WKN A140KD, Handelssymbol 2HP (Deutschland), US-Handelssymbol HPE (NYSE).
Dell Aktie: ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol 12DA (Deutschland), US-Handelssymbol DELL (NYSE).
Jabil Aktie: ISIN US4663131039, WKN 886423, Handelssymbol JBL (Deutschland), US-Handelssymbol JBL (NYSE).
Oracle Aktie: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC (Deutschland), US-Handelssymbol ORCL (NYSE).
Lumentum Aktie: ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LU2 (Deutschland), US-Handelssymbol LITE (Nasdaq).
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