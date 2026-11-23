Erst der Absturz, dann die Schnäppchenjagd: Nach der schwächsten Nasdaq-Woche seit 2020 greifen Anleger am Montag bei Chipwerten wieder zu. Vorbörslich steigt die Nvidia Aktie um rund 8 Prozent, Lam Research und Marvell legen mehr als 7 Prozent zu, Applied Materials mehr als 6 Prozent und Broadcom knapp 6 Prozent. Die spannende Frage lautet: Welche Halbleiter-Aktien sind nach dem Ausverkauf wirklich günstig? Eine Auswertung des Datenanbieters Fiscal.ai liefert die Antwort. Sie sortiert die Wachstumswerte im S&P 500 nach dem Verhältnis von Unternehmenswert zu erwartetem operativem Gewinn, kurz EV/EBIT. Wir haben daraus die zehn günstigsten Halbleiter-Aktien herausgefiltert.
Die 10 günstigsten Halbleiter-Aktien: Nvidia nur halb so teuer wie die Konkurrenz – diese Chip-Werte sind nach dem Crash am billigsten
Der Chipsektor hat die schwerste Woche seit Jahren hinter sich, zum Wochenstart schießen die Kurse wieder nach oben. Eine Auswertung zeigt, welche zehn Halbleiter-Aktien im S&P 500 trotz starkem Wachstum am niedrigsten bewertet sind. Ganz vorn steht ausgerechnet die Nvidia Aktie, dahinter folgen NXP, onsemi und Microchip. Die Rangliste, die Gründe und die Risiken.
Platz 1
Die Nvidia Aktie: Marktführer zum Krisenpreis
Die günstigste Halbleiter-Aktie der Liste ist ausgerechnet der Branchenprimus. Die Nvidia Aktie kommt auf ein EV/EBIT von 6,9 – bei einem erwarteten Umsatzwachstum von gut 50 Prozent pro Jahr. Die neun anderen Werte der Rangliste sind im Schnitt mit 13,4 fast doppelt so teuer (eigene Rechnung). Der Abschlag hat Gründe: Gründer Jensen Huang ist am 12. November zurückgetreten, und die Börsenaufsicht SEC prüft laut Medienberichten die Bilanzierung. Operativ läuft es dagegen glänzend, im dritten Quartal verdoppelte Nvidia den Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar. Vorbörslich notiert die Nvidia Aktie bei 135,84 Dollar.
Plätze 2 bis 4
NXP, onsemi und Microchip: die vergessenen Chipwerte
Hinter Nvidia folgen drei Konzerne, die ihr Geld vor allem mit Chips für Autos und Industrie verdienen. Die NXP Aktie kommt auf ein EV/EBIT von 11,1. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 3,79 Milliarden Dollar, der Ausblick enttäuschte aber, weil das Autogeschäft schwächelt. Die onsemi Aktie liegt bei 12,2: Der Umsatz wuchs zuletzt um 11 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar, der freie Cashflow um 31 Prozent. Die Microchip Aktie folgt mit 13,0. Konzernchef Steve Sanghi berichtet von einer Nachfrage, die die verfügbare Kapazität übersteigt, weil der KI-Boom Fertigungskapazitäten für ältere Chipgenerationen bindet. Die Lieferzeiten liegen inzwischen bei sechs bis 32 Wochen.
Plätze 5 und 10
Broadcom und Marvell: Wachstum über 60 Prozent
Die beiden Wachstumsstars der Liste bauen maßgeschneiderte KI-Chips für die großen Cloudkonzerne. Die Broadcom Aktie kommt bei einem erwarteten Umsatzplus von 64 Prozent pro Jahr auf ein EV/EBIT von 13,1. Die Marvell Aktie wächst mit erwarteten 65,7 Prozent sogar noch etwas schneller und ist mit 15,2 der teuerste Wert der Top 10. Im jüngsten Quartal steigerte Marvell den Umsatz um 37 Prozent, im Geschäft mit Rechenzentren um 46 Prozent. Zuletzt stand die Aktie allerdings unter Druck, auch weil Anleger im Zusammenhang mit dem Lumentum-Deal eine Verwässerung fürchten.
Plätze 6 bis 9
Qualcomm und die Ausrüster
Die Qualcomm Aktie belegt mit einem EV/EBIT von 13,4 Platz sechs. Der Konzern verdiente im letzten Quartal 2,17 Dollar je Aktie bei rund 10,4 Milliarden Dollar Umsatz, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Qualcomm hängt stark am Smartphone-Markt, der unter teuren Speicherchips leidet. Dahinter folgen drei Ausrüster der Chipindustrie: Applied Materials mit 13,9, der Testspezialist Teradyne mit 14,3 und Lam Research mit 14,6. Sie liefern die Maschinen, mit denen Chips gebaut und geprüft werden, und profitieren damit von jedem neuen Werk – egal, welcher Chiphersteller am Ende das Rennen macht.
Die Rangliste
Alle zehn Werte im Überblick
1. Nvidia: EV/EBIT 6,9, Wachstum 50,1 Prozent
2. NXP Semiconductors: EV/EBIT 11,1, Wachstum 10,1 Prozent
3. onsemi: EV/EBIT 12,2, Wachstum 13,9 Prozent
4. Microchip Technology: EV/EBIT 13,0, Wachstum 12,9 Prozent
5. Broadcom: EV/EBIT 13,1, Wachstum 64,0 Prozent
6. Qualcomm: EV/EBIT 13,4, Wachstum 16,1 Prozent
7. Applied Materials: EV/EBIT 13,9, Wachstum 16,1 Prozent
8. Teradyne: EV/EBIT 14,3, Wachstum 23,3 Prozent
9. Lam Research: EV/EBIT 14,6, Wachstum 16,3 Prozent
10. Marvell Technology: EV/EBIT 15,2, Wachstum 65,7 Prozent
Wichtig für die Einordnung: Die Auswertung erfasst nur Unternehmen aus dem S&P 500, deren Umsatz nach Analystenschätzung um mehr als 10 Prozent pro Jahr wächst und die zu den 50 günstigsten Wachstumswerten des Index zählen. Bekannte Namen wie AMD, Intel, Micron oder Texas Instruments tauchen deshalb in dieser Rangliste nicht auf.
Einordnung der Redaktion: Die Rangliste zeigt zwei Gruppen. Auf der einen Seite stehen die KI-Gewinner Nvidia, Broadcom und Marvell, deren enormes Wachstum der Markt wegen der Zweifel an den KI-Investitionen nur mit Abschlag bezahlt. Auf der anderen Seite stehen klassische Chipwerte wie die NXP Aktie, die onsemi Aktie und die Microchip Aktie, die sich gerade erst aus einem zyklischen Tief herausarbeiten. Günstig ist keine dieser Halbleiter-Aktien ohne Grund. Wie tief der Sektor gefallen ist, zeigt eine Zahl aus dem US-Sender CNBC: Anfang November lagen demnach 14 der 30 Werte im Halbleiterindex SOX mehr als 50 Prozent im Minus. Ob der heutige Rückprall eine Trendwende ist, entscheidet sich an der Frage, ob die Cloudkonzerne ihre Investitionspläne halten. Schätzungen und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zu den günstigsten Halbleiter-Aktien
Welche Halbleiter-Aktie ist laut der Auswertung am günstigsten bewertet?
Die Nvidia Aktie mit einem erwarteten EV/EBIT von 6,9 bei einem erwarteten Umsatzwachstum von 50,1 Prozent pro Jahr.
Was bedeutet EV/EBIT?
Die Kennzahl setzt den Unternehmenswert, also Börsenwert plus Schulden minus Barmittel, ins Verhältnis zum operativen Gewinn. Je niedriger der Wert, desto günstiger ist ein Unternehmen bewertet.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die zehn Halbleiter-Aktien?
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
NXP Aktie: ISIN NL0009538784, WKN A1C5WJ, Handelssymbol VNX (Deutschland), US-Handelssymbol NXPI (Nasdaq).
onsemi Aktie: ISIN US6821891057, WKN 930124, Handelssymbol XS4 (Deutschland), US-Handelssymbol ON (Nasdaq).
Microchip Aktie: ISIN US5950171042, WKN 886105, Handelssymbol MCP (Deutschland), US-Handelssymbol MCHP (Nasdaq).
Broadcom Aktie: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD (Deutschland), US-Handelssymbol AVGO (Nasdaq).
Qualcomm Aktie: ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCI (Deutschland), US-Handelssymbol QCOM (Nasdaq).
Applied Materials Aktie: ISIN US0382221051, WKN 865177, Handelssymbol AP2 (Deutschland), US-Handelssymbol AMAT (Nasdaq).
Teradyne Aktie: ISIN US8807701029, WKN 859892, Handelssymbol TEY (Deutschland), US-Handelssymbol TER (Nasdaq).
Lam Research Aktie: ISIN US5128073062, WKN A40MKS, Handelssymbol LAR0 (Deutschland), US-Handelssymbol LRCX (Nasdaq).
Marvell Aktie: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol 9MW (Deutschland), US-Handelssymbol MRVL (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.