Einordnung der Redaktion: Die Rangliste zeigt zwei Gruppen. Auf der einen Seite stehen die KI-Gewinner Nvidia, Broadcom und Marvell, deren enormes Wachstum der Markt wegen der Zweifel an den KI-Investitionen nur mit Abschlag bezahlt. Auf der anderen Seite stehen klassische Chipwerte wie die NXP Aktie, die onsemi Aktie und die Microchip Aktie, die sich gerade erst aus einem zyklischen Tief herausarbeiten. Günstig ist keine dieser Halbleiter-Aktien ohne Grund. Wie tief der Sektor gefallen ist, zeigt eine Zahl aus dem US-Sender CNBC: Anfang November lagen demnach 14 der 30 Werte im Halbleiterindex SOX mehr als 50 Prozent im Minus. Ob der heutige Rückprall eine Trendwende ist, entscheidet sich an der Frage, ob die Cloudkonzerne ihre Investitionspläne halten. Schätzungen und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.