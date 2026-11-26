Zurich Insurance Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Rekordprämien und Rückenwind vom Markt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Zurich Insurance Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,10 Prozent auf 644,40 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Versicherer profitiert von der Börsenerholung und von einem zuversichtlichen Analystenkommentar.

Die Zurich Insurance Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des größten Schweizer Versicherers 1,10 Prozent höher bei 644,40 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie in einem schwachen Markt 0,19 Prozent gewonnen. ZFIN ZFIN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr ZFIN — — — SMI-Gewinner am Morgen Warum die Zurich Insurance Aktie zulegt Der freundliche Gesamtmarkt trägt, ein Analystenkommentar hilft zusätzlich. Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Der Dow Jones hatte am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufgeholt und leicht im Plus geschlossen. Für die Zurich Insurance Aktie kommt ein eigener Impuls hinzu: Das Schweizer Brokerhaus Octavian hat laut cash.ch am Donnerstagmorgen sein Kursziel für den Titel angehoben. Zurich Insurance Aktie am Donnerstagmorgen +1,10 % Kurs der Zurich Insurance Aktie um 09.20 Uhr 644,40 CHF Bruttoprämien Schaden und Unfall nach neun Monaten 42,1 Mrd. USD geschätzte SST-Solvenzquote per Ende September 271 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), Zurich Insurance Zurich Insurance Aktie: Wachstum auf Rekordniveau Operativ läuft es für den Konzern. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden US-Dollar. In der Lebensversicherung erreichten die Prämien 28,6 Milliarden US-Dollar. Zurich zeigte sich zuversichtlich, alle Ziele des bis 2027 laufenden Dreijahresprogramms zu übertreffen. Die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley ist abgeschlossen. Was die Zurich Insurance Aktie bremsen kann Unwetter: Die Katastrophenschadenquote stieg in den ersten neun Monaten auf 3,2 Prozent nach 1,4 Prozent im Vorjahr.

Kapital: Die Beazley-Übernahme dürfte die Solvenzquote nach Unternehmensangaben um etwa 30 Prozentpunkte senken.

Farmers: Das Prämienwachstum des US-Partners lag mit 4 Prozent leicht unter den Prognosen. Ausblick: Wie geht es mit der Zurich Insurance Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Zurich gilt als defensiver Wert mit verlässlicher Ausschüttung. Entscheidend für die Zurich Insurance Aktie wird, wie reibungslos die Integration von Beazley gelingt und ob die Schadenbelastung aus Unwettern wieder sinkt. Stammdaten der genannten Unternehmen Zurich Insurance Group AG: ISIN CH0011075394, WKN 579919, Handelssymbol ZURN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ZURVY (OTC-ADR)

Beazley: von Zurich übernommen

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