Zurich hatte die rund 10,9 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Londoner Spezialversicherers Beazley Anfang Oktober abgeschlossen. Auf dem Investorentag am 17. November legte der Konzern erstmals detailliert dar, was der Zukauf bringen soll. Die Kapitalsynergien setzen sich laut Präsentation aus rund 0,5 Milliarden Dollar Kapitaloptimierung, rund 0,6 Milliarden Dollar aus Risikostrukturierung und Diversifikation sowie rund 0,7 Milliarden Dollar aus günstigerer Finanzierung zusammen. Die Kostensynergien bleiben unverändert: Ab 2029 sollen jährlich mehr als 150 Millionen Dollar eingespart werden.

Für den Kerngewinn je Aktie 2027 stellt Zurich durch Beazley einen Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht, die Rendite auf die Investition soll mittelfristig über 12 Prozent liegen. Neue Finanzziele für die Zeit nach 2027 nannte der Konzern nicht; der nächste Investorentag ist laut Präsentation für den 7. Oktober 2027 angesetzt.