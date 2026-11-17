Gelassen nach dem Investorentag: Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker bestätigt für die Zurich-Insurance-Aktie das Rating „Neutral“ und hebt das Kursziel von 603 auf 609 Franken. Zum Kurs von 656 Franken zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 7 Prozent darunter.
Zurich-Insurance-Aktie: Goldman bleibt neutral – Ziel 609 Franken nach dem Investorentag
Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker bestätigt „Neutral“ für die Zurich-Insurance-Aktie und hebt das Kursziel von 603 auf 609 Franken. Der Versicherer zeigte am Investorentag, wie gut er seine Ziele für 2027 im Griff hat.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zurich Insurance Group AG
- Handelssymbol
- ZURN (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Andrew Baker
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Neutral (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 609 Franken (zuvor 603 Franken)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Goldman Sachs zur Zurich-Insurance-Aktie
Ziele im Griff – Baker bleibt bei Neutral
Andrew Baker äußerte sich nach dem Investorentag des Versicherers.
Zurich habe den Investorentag genutzt, um zu zeigen, wie gut der Konzern seine Ziele für 2027 im Griff habe, schrieb Baker. Angekündigt waren Präsentationen zur Lebensversicherung, zum Spezialversicherungsgeschäft und zur Integration des britischen Spezialversicherers Beazley.
Die Übernahme von Beazley war am 2. Oktober abgeschlossen worden. Nach eigenen Angaben ist Zurich damit der weltweit führende Spezialversicherer.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker zu lesen ist:
Ziele übertreffen
Finanzchefin Claudia Cordioli zeigte sich im November zuversichtlich, alle Ziele zu übertreffen.
Ehrgeizige Planung
Für 2025 bis 2027 strebt Zurich eine Kern-Eigenkapitalrendite von mehr als 23 Prozent an.
Wachsender Gewinn
Der Kerngewinn je Aktie soll jährlich um mehr als 9 Prozent steigen.
Kleiner Zielschritt
Goldman hebt das Kursziel nur um 6 Franken an.
Katastrophenschäden im Blick
Im dritten Quartal belasteten erhöhte Katastrophenschäden das Privatkundengeschäft, die Prämien wuchsen dennoch weiter.
Weitere Gründe für die Einschätzung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs International, Analyst Andrew Baker. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 609 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zurich Insurance Group AG (ZURN): Halten, Kursziel 609,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Andrew Baker, Aktienanalyst, Goldman Sachs International vom 17.11.2026, 08:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrew Baker, Aktienanalyst, Goldman Sachs International.
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