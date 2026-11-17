Zurich habe den Investorentag genutzt, um zu zeigen, wie gut der Konzern seine Ziele für 2027 im Griff habe, schrieb Baker. Angekündigt waren Präsentationen zur Lebensversicherung, zum Spezialversicherungsgeschäft und zur Integration des britischen Spezialversicherers Beazley.

Die Übernahme von Beazley war am 2. Oktober abgeschlossen worden. Nach eigenen Angaben ist Zurich damit der weltweit führende Spezialversicherer.