Die Synergien klingen gut, die Bewertung bremst: Jefferies-Analyst Philip Kett bestätigt für die Zurich-Insurance-Aktie das Rating „Hold“ und das Kursziel von 620 Franken. Zum Kurs von 657,60 Franken zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 6 Prozent darunter.
Zurich-Insurance-Aktie: Beazley-Synergien im Fokus – Jefferies sieht die Aktie über dem Ziel
Nach den neuen Zielen für die übernommene Beazley bleibt Jefferies-Analyst Philip Kett bei „Hold“ für die Zurich-Insurance-Aktie. Sein Kursziel von 620 Franken liegt unter dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zurich Insurance Group AG
- Handelssymbol
- ZURN (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Philip Kett
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 620 Franken
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Jefferies zur Zurich-Insurance-Aktie
Umsatzsynergien als Schlüssel – Kett bleibt neutral
Philip Kett reagiert auf die neuen Zielvorgaben für den britischen Spezialversicherer Beazley.
Zurich hatte Beazley für knapp 11 Milliarden US-Dollar übernommen. Am Investorentag stellte der Konzern ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Laut Kett dürfte sich der Fokus nun auf die Umsatzsynergien richten, zumal dieser Effekt wiederkehrend sein könnte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Philip Kett zu lesen ist:
Umsatzsynergien im Fokus
Der positive Effekt der Umsatzsynergien könnte sich laut Kett als wiederkehrend erweisen.
Offene Fragen
Anleger fragen sich, was die Synergien genau antreibt.
Trend bei Beazley
Unklar ist, ob die Synergien den Trend zu sinkenden Umsätzen bei Beazley umkehren können.
Ziel unter Kurs
Das Kursziel liegt unter dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Zwei Häuser, zwei Sichtweisen
RBC blieb am selben Tag bei „Outperform“ mit einem Ziel von 650 Franken. Auch dieses Ziel liegt knapp unter dem aktuellen Kurs.
Die erwarteten Synergien der ersten zwei Jahre hatte Zurich auf 1,8 Milliarden US-Dollar erhöht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Philip Kett. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 620 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zurich Insurance Group AG (ZURN): Halten, Kursziel 620,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Philip Kett, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 03:37 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Philip Kett, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.