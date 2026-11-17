Zurich hatte Beazley für knapp 11 Milliarden US-Dollar übernommen. Am Investorentag stellte der Konzern ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Laut Kett dürfte sich der Fokus nun auf die Umsatzsynergien richten, zumal dieser Effekt wiederkehrend sein könnte.