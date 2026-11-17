Zurich hatte den britischen Spezialversicherer Beazley für knapp 11 Milliarden US-Dollar übernommen. Am Investorentag stellte der Konzern ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Die Synergien in den ersten zwei Jahren sollen 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Ursprünglich waren für beide Kennziffern jeweils eine Milliarde US-Dollar geplant.