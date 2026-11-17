Mehr Synergien aus dem Milliardenzukauf: RBC-Analyst Ben Cohen bestätigt für die Zurich-Insurance-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 650 Franken. Zum Kurs von 657 Franken zum Zeitpunkt der Analyse liegt die Aktie damit bereits leicht über dem Ziel.
Zurich-Insurance-Aktie: Beazley-Deal bringt mehr als gedacht – RBC bleibt beim Kauf, obwohl der Kurs schon am Ziel ist
Zurich erwartet aus der Beazley-Übernahme deutlich höhere Synergien. RBC-Analyst Ben Cohen bleibt bei „Outperform“ für die Zurich-Insurance-Aktie – der Kurs liegt allerdings bereits über seinem Ziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zurich Insurance Group AG
- Handelssymbol
- ZURN (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Ben Cohen
- Bank
- RBC
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 650 Franken
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur Zurich-Insurance-Aktie
Beazley als Wachstumstreiber – Cohen bleibt positiv
Ben Cohen reagiert auf die Aussagen des Managements zum Investorentag. Die Übernahme von Beazley steht im Mittelpunkt.
Zurich hatte den britischen Spezialversicherer Beazley für knapp 11 Milliarden US-Dollar übernommen. Am Investorentag stellte der Konzern ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Die Synergien in den ersten zwei Jahren sollen 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Ursprünglich waren für beide Kennziffern jeweils eine Milliarde US-Dollar geplant.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Ben Cohen zu lesen ist:
Ziele übertreffen
Dank Beazley dürfte Zurich laut Cohen die eigenen Wachstumsziele für den Gewinn je Aktie im Kerngeschäft übertreffen.
Höhere Synergien
Die erwarteten Synergien sind seit März auf breiter Front gestiegen.
Kostensenkungen
Das Management erwartet weiter jährliche Einsparungen von mindestens 150 Millionen US-Dollar.
Kursziel bestätigt
RBC hält am Kursziel von 650 Franken fest.
Kurs schon über dem Ziel
Bemerkenswert: Die Aktie notiert bereits über dem RBC-Kursziel, trotzdem bleibt Cohen bei seiner positiven Einstufung. Ein höheres Ziel nennt er laut dpa-AFX nicht.
Andere Häuser sind zurückhaltender: Jefferies bleibt am selben Tag bei „Hold“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Ben Cohen. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 650 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zurich Insurance Group AG (ZURN): Kaufen, Kursziel 650,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Ben Cohen, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 17.11.2026, 07:46 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:55 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:55 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ben Cohen, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.