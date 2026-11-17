Zurich hatte die Übernahme des Londoner Spezialversicherers Beazley Anfang Oktober abgeschlossen. Die Gesamtgegenleistung beziffert der Konzern in seiner Präsentation auf 10,9 Milliarden Dollar. Die Kostensynergien sollen bis 2029 eine jährliche Größenordnung von mehr als 150 Millionen Dollar erreichen – das entspricht im Kern dem bisherigen Ziel.

Die angehobenen Kapitalsynergien setzen sich laut Zurich aus drei Bausteinen zusammen: rund 0,5 Milliarden Dollar aus Kapitaloptimierung, rund 0,6 Milliarden Dollar aus Risikostrukturierung und Diversifikation sowie rund 0,7 Milliarden Dollar aus effizienterer Finanzierung.