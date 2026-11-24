Die Zscaler Aktie (ISIN US98980G1022, Ticker ZS) hat am Montag, 23. November 2026, mit einem Kurssprung von 17,7 Prozent auf 229,24 US-Dollar geschlossen (Nasdaq, 22:00 Uhr MEZ beziehungsweise 16:00 Uhr in New York). Der Konkurrent CrowdStrike will den Anbieter für Netzwerksicherheit für rund 43,9 Milliarden US-Dollar in einem reinen Aktientausch übernehmen. Weil das Umtauschverhältnis fest ist, schwankt der Wert des Angebots mit dem Kurs von CrowdStrike, der am Montag um 8,9 Prozent fiel. Diese Zscaler Aktienanalyse erklärt, was das für Anleger bedeutet.
Zscaler Aktienanalyse: 229 Dollar gegen 237 Dollar Angebotswert – was der Abstand zur CrowdStrike-Offerte verrät
Die Zscaler Aktie schloss nach dem 43,9-Milliarden-Angebot von CrowdStrike bei 229,24 US-Dollar, knapp unter dem rechnerischen Angebotswert. Die Zscaler Aktienanalyse zeigt, wie der Deal funktioniert, was Zahlen und Analysten sagen und was die Zscaler Aktienprognose jetzt vom Kurs der Käuferin abhängig macht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zscaler, Inc., San Jose
- Ticker / ISIN
- ZS / US98980G1022
- Index
- Nasdaq 100
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Juli
- Dividende
- keine
Stand: 23.11.2026, Schlusskurse Nasdaq; Kurs in Euro lag zum Redaktionsschluss nicht vor
Fester Umtausch ohne Boden
Je Zscaler-Aktie gibt es 1,135 CrowdStrike-Aktien. Es gibt keine Preisuntergrenze und keine Obergrenze.
Prämie geschrumpft
Am Freitag wurde das Angebot mit rund 260 US-Dollar und einer Prämie von etwa 34 Prozent berechnet. Mit dem Kurs vom Montag sind es rund 237 US-Dollar und etwa 22 Prozent.
Abschluss erst 2027
Das Unternehmen erwartet den Vollzug in der zweiten Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028, grob zwischen August 2027 und Januar 2028.
Solide Zahlen
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 949,3 Millionen US-Dollar. Eine Prognose gibt es nicht mehr.
Der Auslöser
Was ist bei der Zscaler Aktie passiert – und wie funktioniert der Deal?
CrowdStrike hat am Montag angekündigt, Zscaler zu übernehmen. Nach den Unterlagen der Unternehmen (Form 8-K) beträgt der Unternehmenswert rund 43,9 Milliarden US-Dollar. Beide Verwaltungsräte haben einstimmig zugestimmt. Nach dem Vollzug würden die Aktionäre von CrowdStrike rund 84,1 Prozent des gemeinsamen Konzerns halten, die von Zscaler rund 15,9 Prozent. Zscaler gründer und Chef Jay Chaudhry soll das Zscaler-Geschäft weiterführen und in den Verwaltungsrat von CrowdStrike einziehen.
Die Zscaler Aktie reagierte entsprechend: Sie schloss bei 229,24 US-Dollar nach 194,82 US-Dollar am Freitag. CrowdStrike gab dagegen von 229,44 auf 208,97 US-Dollar nach, obwohl der Konzern am selben Tag ein Rekordquartal meldete. Anleger der Käuferin bezahlen die Prämie, Anleger der Zielfirma kassieren sie.
Die Rechnung
Wie groß ist der Abstand bei der Zscaler Aktie – und wovon hängt er ab?
|Größe
|Freitag 20.11.
|Montag 23.11.
|Zscaler-Kurs
|194,82 USD
|229,24 USD
|CrowdStrike-Kurs
|229,44 USD
|208,97 USD
|Angebotswert je Zscaler-Aktie
|260,41 USD
|237,17 USD
|Aufschlag des Angebots auf den Zscaler-Freitagskurs
|rund 34 %
|rund 22 %
|Abstand Zscaler-Kurs zum Angebotswert
|–
|7,93 USD (rund 3,3 %)
Angebotswert = 1,135 x CrowdStrike-Kurs. Berechnung der Redaktion auf Basis der Schlusskurse.
Quelle: Nasdaq-Schlusskurse 20. und 23.11.2026; Unternehmensmitteilung (Form 8-K)
Der Abstand von knapp acht US-Dollar ist der Preis für die Unsicherheit. Er spiegelt wider, dass der Abschluss erst in rund neun bis vierzehn Monaten erwartet wird und dass Genehmigungen ausstehen. Zudem sinkt der Angebotswert, wenn der CrowdStrike-Kurs weiter fällt. Nur wenn mehr als 20 Prozent der CrowdStrike-Aktien ausgegeben würden, wird ein Teil in bar gezahlt.
Die Bedingungen
Welche Hürden hat die Zscaler Aktie noch vor sich – und wer zahlt, wenn der Deal scheitert?
Der Deal braucht die Zustimmung der Mehrheit aller ausstehenden Zscaler-Aktien sowie die kartellrechtliche Freigabe in den USA und weiteren Ländern. Chaudhry und ihm nahestehende Parteien, zusammen rund 34 Prozent der Aktien, haben sich per Stimmbindung zugunsten des Deals verpflichtet. Die Anmeldung beim US-Kartellamt soll nach den Unterlagen bis zum 5. Januar 2027 erfolgen. Als spätester Termin ist der 23. November 2027 festgelegt, bei offenen Kartellfragen verlängert er sich bis Februar 2028.
Zscaler müsste 1,4 Milliarden US-Dollar zahlen, wenn der Verwaltungsrat seine Empfehlung zurückzieht oder ein besseres Angebot annimmt. Eine Gegenzahlung von CrowdStrike bei einer Kartellblockade ist nach den vorliegenden Unterlagen nicht vorgesehen. Die Analysten von Jefferies und Oppenheimer erwarten nach Medienberichten kein Konkurrenzangebot, rechnen aber mit einer Kartellprüfung. CrowdStrike nennt als Ziele rund eine Milliarde US-Dollar zusätzlichen Jahresumsatz binnen 30 Monaten und rund 500 Millionen US-Dollar Kostensynergien in 18 bis 24 Monaten; das sind Management-Ziele, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Die Zahlen
Wie solide ist das Geschäft hinter der Zscaler Aktie – und wie teuer ist sie?
|Kennzahl
|Zscaler
|CrowdStrike
|Umsatz im Quartal
|949,3 Mio. USD
|1,58 Mrd. USD
|Umsatzwachstum
|+20 %
|+28 %
|Wiederkehrender Jahresumsatz (ARR)
|3,88 Mrd. USD
|6,26 Mrd. USD
|ARR-Wachstum
|+21 %
|+27 %
|Free Cashflow im Quartal
|416,5 Mio. USD
|474,4 Mio. USD
|Marktkapitalisierung
|rund 37,4 Mrd. USD
|rund 234,9 Mrd. USD
Zscaler: erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31.10.2026). CrowdStrike: parallel gemeldetes Quartal.
Quelle: Zscaler und CrowdStrike, Quartalsmitteilungen vom 23.11.2026
Bei Zscaler stieg das bereinigte operative Ergebnis auf 230,2 Millionen US-Dollar (Marge 24,3 Prozent nach 21,8 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 1,23 US-Dollar nach 0,96 US-Dollar. Nach den Regeln der US-Rechnungslegung blieb ein Nettoverlust von 27,4 Millionen US-Dollar. Der Free Cashflow lag mit 44 Prozent des Umsatzes unter den 52 Prozent des Vorjahresquartals. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 hatte Zscaler 3,35 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt, ein Plus von 25 Prozent (rund 20 Prozent ohne den Zukauf Red Canary).
Die zuvor ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2027 hat das Unternehmen zurückgezogen. Rechnerisch ergibt sich auf Basis dieser früheren Prognose ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 9,5 und ein erwartetes bereinigtes KGV von rund 47. Diese Werte sind eigene Rechenbeispiele der Redaktion und keine aktuellen Konsens-Daten.
Die Profis
Was sagt die Zscaler Aktienprognose der Analysten – und warum wird sie zur Rechenaufgabe?
Vor der Ankündigung lag das durchschnittliche Kursziel nach verfügbaren Daten bei rund 235 US-Dollar, die Spanne der Einzelziele von rund 165 bis 298 US-Dollar. Seit dem Deal ordnen Analysten die Aktie neu ein: Der Fokus verschiebt sich von Wachstum auf Deal-Logik und Abschlusswahrscheinlichkeit.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|TD Cowen (Shaul Eyal)
|Hold (zuvor Buy)
|260 USD (zuvor 230 USD)
|23.11.2026
|Oppenheimer
|Perform (zuvor Outperform)
|–
|24.11.2026
Ratings sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Oppenheimer nennt kein Kursziel.
Quelle: Studien der genannten Häuser, nach Medienberichten
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Einschätzungen stammen von TD Cowen und Oppenheimer und geben deren Sicht wieder, nicht die der aktiencheck.de AG. Offenlegungen der Quellen: TD Cowen, Oppenheimer.
TD Cowen stufte Zscaler von „Buy“ auf „Hold“ ab und hob das Kursziel von 230 auf 260 US-Dollar an, was in etwa dem Wert des Angebots vom Freitag entspricht. CrowdStrike bleibt bei dem Haus auf „Buy“ mit 280 US-Dollar Kursziel. Oppenheimer senkte Zscaler von „Outperform“ auf „Perform“, weil der Kurs nun weitgehend am Angebot hänge, und rechnet mit dem Abschluss. Die Zscaler Aktienprognose der Analysten lautet damit im Kern: Der Kurs folgt der CrowdStrike-Aktie, nicht dem eigenen Geschäft.
Der Chart
Was zeigt der Chart der Zscaler Aktie – und warum ist Charttechnik jetzt zweitrangig?
Die klassische Charttechnik verliert bei der Zscaler Aktie an Aussagekraft, weil der Kurs an den CrowdStrike-Kurs und das feste Umtauschverhältnis gekoppelt ist. Maßgeblich sind der Angebotswert von rund 237 US-Dollar und die Frage, wie sich CrowdStrike entwickelt, deren Aktie am Montag rund 26 Prozent unter dem Schlusshoch vom 6. Oktober (278,86 US-Dollar) notierte. Die 52-Wochen-Spanne von Zscaler reichte nach älteren Daten von rund 115 bis 337 US-Dollar. Diese Beschreibung ist keine Handlungsempfehlung.
Der Blick nach vorn
Was sollten Anleger bei der Zscaler Aktie jetzt beobachten – und welche Termine stehen an?
Beobachtenswert sind außerdem der Antrag zur Aktionärsversammlung, mögliche Auflagen von Kartellbehörden und die Entwicklung des CrowdStrike-Kurses.
Häufige Fragen zur Zscaler Aktie
Warum ist die Zscaler Aktie am 23.11.2026 so stark gestiegen? CrowdStrike will Zscaler für rund 43,9 Milliarden US-Dollar in einem Aktientausch übernehmen. Die Aktie stieg um 17,7 Prozent auf 229,24 US-Dollar.
Wie viel ist das Angebot für die Zscaler Aktie wert? Je Zscaler-Aktie gibt es 1,135 CrowdStrike-Aktien. Mit dem Montagsschlusskurs von CrowdStrike sind das rechnerisch 237,17 US-Dollar, am Freitag waren es 260,41 US-Dollar.
Was sagt die Zscaler Aktienprognose der Analysten? TD Cowen stufte auf „Hold“ ab (Ziel 260 US-Dollar), Oppenheimer auf „Perform“. Beide sehen den Kurs am Angebot hängen.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein? Das Unternehmen erwartet den Vollzug in der zweiten Hälfte des CrowdStrike-Geschäftsjahres 2028, also zwischen August 2027 und Januar 2028. Zuvor sind Genehmigungen nötig.
Zahlt die Zscaler Aktie eine Dividende? Nein, Zscaler schüttet keine Dividende aus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.