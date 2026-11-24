CrowdStrike hat am Montag angekündigt, Zscaler zu übernehmen. Nach den Unterlagen der Unternehmen (Form 8-K) beträgt der Unternehmenswert rund 43,9 Milliarden US-Dollar. Beide Verwaltungsräte haben einstimmig zugestimmt. Nach dem Vollzug würden die Aktionäre von CrowdStrike rund 84,1 Prozent des gemeinsamen Konzerns halten, die von Zscaler rund 15,9 Prozent. Zscaler gründer und Chef Jay Chaudhry soll das Zscaler-Geschäft weiterführen und in den Verwaltungsrat von CrowdStrike einziehen.

Die Zscaler Aktie reagierte entsprechend: Sie schloss bei 229,24 US-Dollar nach 194,82 US-Dollar am Freitag. CrowdStrike gab dagegen von 229,44 auf 208,97 US-Dollar nach, obwohl der Konzern am selben Tag ein Rekordquartal meldete. Anleger der Käuferin bezahlen die Prämie, Anleger der Zielfirma kassieren sie.