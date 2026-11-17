Zscaler sichert Netzwerk- und Anwendungszugriffe nach dem Zero-Trust-Prinzip über die Cloud ab. Jeder Zugriff wird geprüft, unabhängig davon, ob er aus dem Firmennetz kommt.

Als Borg im Oktober sein Ziel anhob, notierte die Aktie nahe 238 US-Dollar. Seither hat sie rund ein Fünftel verloren, auch im Zuge des breiten Technologie-Ausverkaufs Anfang November.