Kursrückgang trifft auf Zuversicht: Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt für die Zscaler-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 235 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 190,84 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 23 Prozent.
Zscaler-Aktie: Stifel hält an der Kaufempfehlung fest – 23 Prozent Luft nach oben
Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt „Buy“ für die Zscaler-Aktie mit einem Kursziel von 235 US-Dollar. Die Aktie notiert deutlich unter ihrem Niveau vom Oktober.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zscaler, Inc.
- Handelssymbol
- ZS (Nasdaq)
- Analyst
- Adam Borg
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 235 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur Zscaler-Aktie
Sicherheit aus der Cloud – Borg bleibt positiv
Adam Borg hatte sein Ziel Anfang Oktober von 200 auf 235 US-Dollar angehoben.
Zscaler sichert Netzwerk- und Anwendungszugriffe nach dem Zero-Trust-Prinzip über die Cloud ab. Jeder Zugriff wird geprüft, unabhängig davon, ob er aus dem Firmennetz kommt.
Als Borg im Oktober sein Ziel anhob, notierte die Aktie nahe 238 US-Dollar. Seither hat sie rund ein Fünftel verloren, auch im Zuge des breiten Technologie-Ausverkaufs Anfang November.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Adam Borg zu lesen ist:
Zero Trust
Unternehmen verlagern ihre Sicherheitsarchitektur zunehmend in die Cloud.
KI-Bedrohungen
KI-gestützte Angriffe erhöhen den Bedarf an Schutz.
Rücksetzer
Der Kurs liegt deutlich unter dem Niveau vom Oktober.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Zahlen im Blick
Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob die Nachfrage mit den Erwartungen Schritt hält.
Die gesamte Branche ist nach der Rally anfällig für Gewinnmitnahmen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Adam Borg. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 235 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zscaler, Inc. (ZS): Kaufen, Kursziel 235,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.