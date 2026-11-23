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Zscaler Aktie: Kurs springt nach Bericht über CrowdStrike-Gespräche um 16%

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 12:12 1 Min. Roth MKM

Im Fall einer Übernahme hält Roth Capital 300 USD je Zscaler-Aktie für möglich und belässt das Kursziel bei 170 USD.

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Die Analysten von Roth MKM belassen ihre Einstufung für die Zscaler-Aktie (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker: ZS) nach einem Bloomberg-Bericht über mögliche Übernahmegespräche mit CrowdStrike auf "neutral" und bestätigen ihr Kursziel von 170 USD. Bloomberg zufolge führe CrowdStrike Gespräche über eine Übernahme von Zscaler. Ein Zusammenschluss wäre aus Sicht von Roth MKM für beide Unternehmen von Vorteil. CrowdStrike könnte damit eine Lücke in seinem Angebot für Netzwerksicherheit schließen und seine Position gegenüber Palo Alto Networks stärken. Zscaler wiederum könnte als Teil einer größeren Sicherheitsplattform besser mit der Konkurrenz mithalten. Für den möglichen Übernahmewert ziehe Roth MKM den Kauf von CyberArk durch Palo Alto Networks als Vergleich heran. Käme bei Zscaler ein ähnlicher Bewertungsmultiplikator zum Ansatz, könnte das Unternehmen bei einer Übernahme 300 USD je Aktie wert sein. Im späten Freitagshandel sei die Zscaler-Aktie nach dem Bloomberg-Bericht um 16% auf 226,68 USD gestiegen. Die Analysten von Roth MKM halten trotz der Übernahmespekulation an ihrem Rating "neutral" und ihrem Kursziel von 170 USD für die Zscaler-Aktie fest. (Analyse vom 22.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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