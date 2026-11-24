News ZS aktien bullish Technologie

Zscaler Aktie: B. Riley hebt Kursziel nach CrowdStrike-Deal auf 260 USD an

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:42 2 Min.

B. Riley hebt das Zscaler-Kursziel auf 260 USD an und sieht im CrowdStrike-Deal eine Herausforderung für Palo Alto Networks.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Die Zscaler-Aktie (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker: ZS) gewinnt 6,13 USD oder 2,67% auf 235,37 USD. Nach der Übernahmevereinbarung mit CrowdStrike hat Erik Suppiger die Aktie neu bewertet: In seiner Zscaler-Aktienanalyse vom 23. November hebt der Analyst von B. Riley das Kursziel von 215 auf 260 USD an und bestätigt das Rating "buy". Trotz des heutigen Kursanstiegs liegt das neue Ziel noch 24,63 USD oder rund 10,5% über der aktuellen Notierung. Warum die 260-Dollar-Marke für Anleger zählt Mit dem Kursziel 260 USD liegt B. Riley bemerkenswert nah an dem Wert, den CrowdStrike bei der Ankündigung für eine Zscaler-Aktie errechnet hat: 260,41 USD auf Basis des CrowdStrike-Schlusskurses vom 20. November. Für Aktionäre ist dabei die Art der Bezahlung entscheidend. CrowdStrike will die Übernahme vollständig in eigenen Aktien finanzieren. Der Gegenwert für Zscaler-Aktionäre bewegt sich deshalb mit dem CrowdStrike-Kurs. Wo Erik Suppiger eine Chance gegen Palo Alto Networks sieht CrowdStrike erkennt verdächtige Aktivitäten auf Geräten wie Firmenlaptops. Zscaler sichert unter anderem den Zugriff dieser Geräte auf Unternehmensanwendungen. Für Erik Suppiger liegt der Reiz des Zusammenschlusses darin, dass sich beide Perspektiven ergänzen: Eine gemeinsame Plattform könnte Auffälligkeiten auf einem Gerät mit ungewöhnlichen Zugriffen auf Anwendungen in Verbindung bringen. Die breitere Datenbasis könnte der KI helfen, Zusammenhänge zu erkennen, die bei getrennter Betrachtung leichter übersehen würden. Auch der Zeitpunkt spielt in der Zscaler-Aktienanalyse von B. Riley eine Rolle. Würden beide Anbieter ihre Plattformen unabhängig voneinander ausbauen, dürften sich ihre Produkte zunehmend überschneiden. Ein Zusammenschluss könne diese Doppelarbeit begrenzen und einen stärkeren Herausforderer für Palo Alto Networks schaffen, so die Einschätzung von Erik Suppiger. B. Riley unterstreicht diese Zuversicht mit dem Rating "buy" und einem um knapp 21% höheren Kursziel von 260 USD. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – bei dieser Übernahme darf ausnahmsweise jemand auf "Allen antworten" klicken. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.