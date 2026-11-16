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Zscaler-Aktie: 14 Prozent Absturz in einer Woche – TD Cowen hält trotzdem dagegen

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Ohne eigene Nachrichten ist die Zscaler-Aktie Anfang November kräftig gefallen. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ – sein Kursziel liegt gut 22 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Gelbe und grüne Glasfaserkabel ordentlich in einem Serverschrank verbunden
Bild: Foto: Albert Stoynov / Unsplash
Rating TD Cowen (bestätigt)
Buy
Kursziel
230 $
Kurs 16.11.2026
188,22 $
Abstand zum Kursziel
+22,2 %

Steckbrief

Unternehmen
Zscaler, Inc.
Handelssymbol
ZS (Nasdaq)
Analyst
Shaul Eyal
Bank
TD Cowen
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
230 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein Ausverkauf ohne eigene Schlagzeile: Die Zscaler-Aktie verlor Anfang November binnen einer Woche 14 Prozent. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die Zscaler-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 230 US-Dollar. Zum Kurs von 188,22 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 22 Prozent.

TD Cowen zur Zscaler-Aktie

Sektor im Abwärtssog – Bewertung so niedrig wie lange nicht

Shaul Eyal bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Kursrückgang hat die Bewertung deutlich gedrückt.

Den Ausverkauf lösten nicht Zscaler-eigene Nachrichten aus. Schwache Reaktionen auf die Zahlen von Fortinet und Check Point sowie ein breiter Technologieabverkauf zogen die Sicherheitswerte nach unten.

Zscaler erzielte im Geschäftsjahr 2026 rund 98 Prozent seines Umsatzes mit Abonnements und gilt deshalb als besonders empfindlich gegenüber der Stimmung im Sektor.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:

  1. Günstigere Bewertung

    Anfang November lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 40, nach einem Dreijahresdurchschnitt von etwa 63.

  2. Breiter Konsens

    Das durchschnittliche Analystenkursziel lag zuletzt bei 235 US-Dollar.

  3. Abo-Modell

    Fast der gesamte Umsatz ist wiederkehrend.

  4. Zahlen am 2. Dezember

    Zscaler legt am 2. Dezember Quartalszahlen vor, Palo Alto Networks bereits am 18. November.

Erinnerung an den Mai

Im Mai fiel die Aktie nach einer Prognosesenkung an einem Tag um 32 Prozent. Ein ähnlicher Rückschlag ist das größte Risiko vor den nächsten Zahlen.

Fallen die Daten von Palo Alto Networks am 18. November schwach aus, dürfte das auch Zscaler belasten.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 230 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Zscaler, Inc. (ZS): Kaufen, Kursziel 230,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 20:09 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 20:09 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.