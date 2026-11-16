Ein Ausverkauf ohne eigene Schlagzeile: Die Zscaler-Aktie verlor Anfang November binnen einer Woche 14 Prozent. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die Zscaler-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 230 US-Dollar. Zum Kurs von 188,22 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 22 Prozent.
Zscaler-Aktie: 14 Prozent Absturz in einer Woche – TD Cowen hält trotzdem dagegen
Ohne eigene Nachrichten ist die Zscaler-Aktie Anfang November kräftig gefallen. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ – sein Kursziel liegt gut 22 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zscaler, Inc.
- Handelssymbol
- ZS (Nasdaq)
- Analyst
- Shaul Eyal
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 230 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur Zscaler-Aktie
Sektor im Abwärtssog – Bewertung so niedrig wie lange nicht
Shaul Eyal bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Kursrückgang hat die Bewertung deutlich gedrückt.
Den Ausverkauf lösten nicht Zscaler-eigene Nachrichten aus. Schwache Reaktionen auf die Zahlen von Fortinet und Check Point sowie ein breiter Technologieabverkauf zogen die Sicherheitswerte nach unten.
Zscaler erzielte im Geschäftsjahr 2026 rund 98 Prozent seines Umsatzes mit Abonnements und gilt deshalb als besonders empfindlich gegenüber der Stimmung im Sektor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:
Günstigere Bewertung
Anfang November lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 40, nach einem Dreijahresdurchschnitt von etwa 63.
Breiter Konsens
Das durchschnittliche Analystenkursziel lag zuletzt bei 235 US-Dollar.
Abo-Modell
Fast der gesamte Umsatz ist wiederkehrend.
Zahlen am 2. Dezember
Zscaler legt am 2. Dezember Quartalszahlen vor, Palo Alto Networks bereits am 18. November.
Erinnerung an den Mai
Im Mai fiel die Aktie nach einer Prognosesenkung an einem Tag um 32 Prozent. Ein ähnlicher Rückschlag ist das größte Risiko vor den nächsten Zahlen.
Fallen die Daten von Palo Alto Networks am 18. November schwach aus, dürfte das auch Zscaler belasten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 230 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zscaler, Inc. (ZS): Kaufen, Kursziel 230,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.