Zscaler-Aktie: 14 Prozent Absturz in einer Woche – TD Cowen hält trotzdem dagegen

Den Ausverkauf lösten nicht Zscaler-eigene Nachrichten aus. Schwache Reaktionen auf die Zahlen von Fortinet und Check Point sowie ein breiter Technologieabverkauf zogen die Sicherheitswerte nach unten.

Zscaler erzielte im Geschäftsjahr 2026 rund 98 Prozent seines Umsatzes mit Abonnements und gilt deshalb als besonders empfindlich gegenüber der Stimmung im Sektor.