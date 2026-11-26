BofA-Analyst Matt Bullock habe das Kursziel für die Aktie von Zoom Communications ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) von 130 auf 115 USD gesenkt und das Rating „buy“ bestätigt. Zoom habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 um den Betrag angehoben, um den die Erwartungen übertroffen worden seien. Dies impliziere eine weitgehend unveränderte Wachstumsprognose für das vierte Quartal. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden das Vertrauen der Investmentbank stärken, dass Zoom bis zum Geschäftsjahr 2030 Wachstumsraten von 6 bis 8 Prozent erreichen könne. Die Senkung des Kursziels sei in erster Linie auf rückläufige Bewertungsmultiplikatoren vergleichbarer Unternehmen zurückzuführen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)
Zoom Communicatios Aktie: Wachstumsperspektiven überzeugen
BofA senkt Kursziel trotz starker Quartalszahlen
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