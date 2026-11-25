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Zoom Communications Aktie: Bestandskunden treiben das Wachstum, das Onlinegeschäft stabilisiert sich

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:39 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler senkt das Zoom-Kursziel auf 88 USD und sieht ungenutztes Potenzial in den Barreserven.

Bild: Zoom Video Communications Inc.

Der Analyst von Piper Sandler, James Fish, senkt das Kursziel für die Zoom Communications-Aktie (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker: ZM) von 107 auf 88 USD und bestätigt das Rating "neutral". Das Quartal habe bei Zoom weitgehend "mehr vom Gleichen" geboten. Das Wachstum sei erneut vor allem darauf zurückzuführen, dass Zoom seinen bestehenden Geschäfts- und Großkunden zusätzliche Produkte verkaufe. Das Onlinegeschäft stabilisiere sich weiter. Den Verkauf zusätzlicher Produkte an Bestandskunden setze Zoom nach Einschätzung von James Fish gut um. Seine Barmittel nutze das Unternehmen allerdings weiterhin zu wenig, um das Wachstum wieder zu beschleunigen und das Produktangebot auszubauen. Der Analyst von Piper Sandler, James Fish, bleibt bei seinem Rating "neutral" für Zoom Communications und setzt das Kursziel mit 88 USD knapp 18% niedriger an als zuvor. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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