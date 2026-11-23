Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, FSE: 5ZM, NASDAQ: ZM) legt heute Abend nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Die Zoom-Aktie Prognose ist dabei eine Wette auf zwei Dinge: ob das Geschäft mit Unternehmenssoftware wieder an Fahrt gewinnt und was die Beteiligung am frisch börsennotierten KI-Konzern Anthropic wirklich wert ist.
Zoom Video Aktie Prognose: 13-faches KGV und Anthropic-Trumpf - Reichen die Zahlen heute Abend für die Wende?
Die Zoom Video-Aktie Prognose vor den Zahlen am 23.11.2026: Nach dem Wochenminus von rund 15% kostet Zoom nur noch das 13-Fache des Gewinns, hält 7,2 Mrd. USD Cash und eine Beteiligung an Anthropic. Entscheidend ist das Enterprise-Wachstum.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zoom Communications, Inc.
- ISIN
- US98980L1017
- Börsenplätze
- NASDAQ (ZM), Frankfurt (5ZM)
- Marktkapitalisierung
- rund 23,7 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 70,70 - 114,74 USD
- Liquidität
- 7,2 Mrd. USD Cash und Wertpapiere
- Dividende
- keine
- Geschäftsjahresende
- 31. Januar
- Zahlen
- 23.11.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NASDAQ
Ausgangslage
Zwei Verkaufstage, ein Rücksetzer von 15%
Die Zoom-Aktie schloss am Freitag bei 81,26 USD, ein Minus von 3,05%. Schon am Donnerstag war sie um 9,56% eingebrochen, bei fast doppeltem Durchschnittsvolumen. Den Auslöser lieferte der Börsengang von Anthropic: Zoom war zunächst mit dem KI-Konzern gestiegen und wurde dann Ziel von Gewinnmitnahmen, als die Anthropic-Aktie nach dem ersten Handelstag Richtung 84 bis 87 USD abrutschte.
Die Aktie liegt damit rund 12% unter ihrer 200-Tage-Linie bei 92,26 USD. Die 50-Tage-Linie verläuft bei 93,88 USD. Das Jahreshoch von 114,74 USD stammt vom 1. Juni, das Jahrestief von 70,70 USD vom 3. März.
Letztes Quartal
Enterprise zieht an, Online stagniert
Im zweiten Quartal (berichtet am 25. August) wuchs der Umsatz um 4,9% auf 1.277,2 Mio. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD. Der Enterprise-Umsatz stieg um 7,8% auf 787,5 Mio. USD, das stärkste Wachstum seit drei Jahren, und macht inzwischen 62% des Umsatzes aus. Das Online-Geschäft wuchs dagegen nur um 0,6%. Die Aktie reagierte trotzdem mit einem Minus von rund 7% bis 11%, weil die Prognose für das dritte Quartal mit rund 3,9% Wachstum als schwach galt.
|Kennzahl
|Q2 GJ 2027
|Umsatz
|1.277,2 Mio. USD (+4,9%)
|Enterprise-Umsatz
|787,5 Mio. USD (+7,8%)
|Online-Umsatz
|489,7 Mio. USD (+0,6%)
|Bereinigte operative Marge
|40,0%
|Bereinigtes EPS
|1,55 USD
|Free Cashflow
|472,4 Mio. USD
|Net Dollar Expansion Enterprise
|99%
|Online-Churn pro Monat
|2,9%
|Kunden über 100.000 USD
|4.625 (+8,2%)
Q2 bis 31.07.2026. Non-GAAP-Werte bereinigt. Das GAAP-EPS von 5,15 USD ist durch Buchgewinne aus der Anthropic-Beteiligung aufgebläht.
Quelle: Zoom-Pressemitteilung vom 25.08.2026
Erwartungen
Was der Markt heute Abend von Zoom erwartet
Zoom selbst peilt für das dritte Quartal 1,275 bis 1,280 Mrd. USD Umsatz und 1,46 bis 1,48 USD bereinigtes Ergebnis je Aktie an. Der Konsens liegt bei 1,28 Mrd. USD und 1,49 USD. Für das Gesamtjahr plant das Management 5,085 bis 5,095 Mrd. USD Umsatz, 6,08 bis 6,12 USD je Aktie und 1,78 bis 1,82 Mrd. USD Free Cashflow. Zoom übertraf in sieben der letzten acht Quartale die Gewinnerwartungen.
Der Optionsmarkt rechnet je nach Quelle mit einer Kursbewegung von rund 8% bis 12% in beide Richtungen. Zuletzt reagierte die Aktie mit -11,1% (August), +3,1% (Mai) und -14,8% (Februar) und damit mehrfach stärker als eingepreist.
Enterprise-Wachstum
Hält das Enterprise-Geschäft die Marke von rund 8% Wachstum und stabilisiert sich der Online-Umsatz?
Prognose fürs vierte Quartal
Die eigene Jahresprognose gilt laut Mizuho als konservativ. Ein Beat and Raise wäre ein klares Signal.
Anthropic-Beteiligung
Gibt es Hinweise zu Bilanzierung, Haltefrist oder möglichen Verkäufen nach dem Börsengang?
KI-Monetarisierung
Wie entwickeln sich ZoomMate, Contact Center, Virtual Agent (Kundenzahl zuletzt +256%) und Zoom Phone?
Kundenbindung
Net Dollar Expansion von 99% und Online-Churn von 2,9% zeigen, ob Bestandskunden mehr ausgeben.
Cashflow und Rückkäufe
Die Vergleichsbasis ist hoch: Die Free-Cashflow-Marge lag im Vorjahresquartal bei 50%. Interessant ist zudem ein mögliches neues Rückkaufprogramm bei niedrigem Kurs.
Chartbild
Charttechnik: Cluster bei 92 bis 94 USD
Die Aktie hat die 200-Tage-Linie am 11. November zurückerobert und am 19. November wieder verloren. Barchart bewertet das Bild vor den Zahlen als bärisch. Unterstützung bietet der Bereich um 80,60 USD (Tagestief vom 20.11.), danach folgen die Jahrestiefs bei 70,70 bis 72,72 USD. Nach oben liegen Widerstände bei 84 bis 85 USD, dem Cluster der Durchschnitte bei 92 bis 94 USD und bei 98 USD. Nach dem Wochenminus von rund 15% dürfte der RSI in der Nähe der überverkauften Zone liegen.
Bewertung
Fundamentalbild: günstig, aber ohne Wachstumsfantasie
Zoom kostet rund das 13-Fache des Gewinns, den das Management für das Geschäftsjahr 2027 plant. Zieht man Cash von 7,2 Mrd. USD von der Marktkapitalisierung von 23,7 Mrd. USD ab, bleiben rund 16,5 Mrd. USD Unternehmenswert. Rechnet man zusätzlich die Anthropic-Beteiligung zum Buchwert von 3,13 Mrd. USD heraus, sind es nur noch rund 13,4 Mrd. USD, etwa das 6,5- bis 8-Fache des geplanten bereinigten Betriebsergebnisses.
Das Wachstum ist allerdings strukturell niedrig. Der Konsens rechnet mit rund 4% bis 5% Umsatzplus, und die Net Dollar Expansion von 99% zeigt, dass Bestandskunden insgesamt noch nicht mehr ausgeben. Die Analysten bleiben dennoch überwiegend positiv: Laut TipRanks stehen 13 Kaufempfehlungen 9 Halteempfehlungen gegenüber, Verkaufsvoten gibt es keine nennenswerten. StoneX hob zuletzt die Einschätzung an und verwies auf die Beteiligung, BTIG senkte sie. Citi verweist auf Partnerumfragen, die eine moderate Beschleunigung im zweiten Halbjahr andeuten.
Sonderfaktor
Die Anthropic-Beteiligung: versteckter Wert oder Stimmungsrisiko?
Zoom stieg 2023 mit rund 51 Mio. USD in Anthropic ein. Zum 31. Juli 2026 stand die Beteiligung mit 3.134,5 Mio. USD in den Büchern. Das entsprach der Bewertung aus der Finanzierungsrunde vom Mai 2026. Anthropic wurde am 18. November zu 83 USD platziert und schloss am ersten Handelstag bei rund 97 USD.
Zoom hat keine Stückzahl genannt. Eine grobe Hochrechnung aus dem Buchwert ergibt rund 53 Millionen Anteile, die zum Ausgabepreis rund 4,4 Mrd. USD und zum ersten Schlusskurs rund 5,2 Mrd. USD wert wären. Das ist eine redaktionelle Schätzung und keine Angabe des Unternehmens. Nach dem Börsengang gilt zudem eine Haltefrist von sechs bis zwölf Monaten.
Die Beteiligung macht Zoom zugleich abhängig von der Stimmung bei KI-Werten. Fällt Anthropic, wie am 20. November, belastet das auch die Zoom-Aktie. Strategisch nutzt Zoom Claude in seinem Ansatz mit mehreren KI-Modellen.
Wettbewerb
Microsoft Teams bleibt der große Gegner
Der Unternehmenssoftware-Markt steht unter Druck: Am 5. November verlor der Software-ETF IGV im Tagesverlauf rund 3,4%. Dazu kommt die Sorge, dass KI etablierte Anbieter verdrängt. Microsoft meldete zuletzt über 30 Millionen zahlende Copilot-Plätze. Zoom setzt dagegen auf KI ohne Aufpreis in den bezahlten Tarifen und auf Offenheit: Die KI-Notizen funktionieren auch in Teams, Google Meet und Webex. Im Contact-Center-Geschäft trifft Zoom unter anderem auf Five9 und Talkdesk.
Szenarien
Die Zoom-Aktie Prognose: zwei Szenarien für die Reaktion
Gesamtbild
Mittel- bis langfristig: Value-Titel mit KI-Zusatzwert
Zoom ist weniger Wachstumsaktie als Cash-Maschine: schuldenfrei, mit einer Free-Cashflow-Marge von rund 37% und laufenden Aktienrückkäufen (44,2 Mio. Aktien bisher, zuletzt rund 1,3 Mrd. USD Restvolumen). Die Plattform verbreitert sich mit Contact Center, Phone, Workvivo und den Zukäufen Common Room und BrightHire. Die Zoom-Aktie Prognose für die kommenden Jahre hängt davon ab, ob daraus mehr als 4% bis 5% Wachstum entstehen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.