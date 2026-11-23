Die Zoom-Aktie schloss am Freitag bei 81,26 USD, ein Minus von 3,05%. Schon am Donnerstag war sie um 9,56% eingebrochen, bei fast doppeltem Durchschnittsvolumen. Den Auslöser lieferte der Börsengang von Anthropic: Zoom war zunächst mit dem KI-Konzern gestiegen und wurde dann Ziel von Gewinnmitnahmen, als die Anthropic-Aktie nach dem ersten Handelstag Richtung 84 bis 87 USD abrutschte.

Die Aktie liegt damit rund 12% unter ihrer 200-Tage-Linie bei 92,26 USD. Die 50-Tage-Linie verläuft bei 93,88 USD. Das Jahreshoch von 114,74 USD stammt vom 1. Juni, das Jahrestief von 70,70 USD vom 3. März.