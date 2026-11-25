Im dritten Geschäftsquartal, das am 31. Oktober endete, stieg der Umsatz mit Firmenkunden um 8,6 Prozent auf 805,4 Millionen Dollar. Nach Angaben von Gründer und Vorstandschef Eric Yuan ist das das höchste Wachstumstempo seit 13 Quartalen. Zum Vergleich: Im Vorquartal waren es 7,8 Prozent, vor einem Jahr 6,1 Prozent. Die Beschleunigung ist also stetig.

Insgesamt wächst Zoom weiter verhalten, mit knapp 5 Prozent. Das Geschäft mit Privatnutzern und kleinen Teams, die ihre Abos online buchen, kommt seit Jahren kaum voran. Dafür ist die Profitabilität bemerkenswert: Die bereinigte operative Marge lag bei 41,6 Prozent, ausgewiesen bei 24,6 Prozent.