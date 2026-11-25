Es gibt Momente, in denen ein Unternehmen erwachsen wird. Für Zoom war es der 23. November 2026. An diesem Tag kündigte der Videokonferenz-Anbieter, im Lockdown-Jahr 2020 das Sinnbild für explosives Wachstum, seine erste regelmäßige Dividende an: 25 Cent je Aktie und Quartal. Für die Zoom Aktie ist das ein Rollenwechsel. Aus dem Börsenstar von einst wird ein Unternehmen, das seine Aktionäre nicht mehr mit Fantasie bezahlt, sondern mit Bargeld.
Zoom Aktie: Erste Dividende der Firmengeschichte – wird der Pandemie-Star zum Ertragswert?
Zoom zahlt erstmals eine Dividende und meldet das stärkste Wachstum im Firmenkundengeschäft seit 13 Quartalen. Was die Wende vom Wachstums- zum Ausschüttungswert für die Zoom Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Firmenkunden wachsen so schnell wie seit 13 Quartalen nicht
Im dritten Geschäftsquartal, das am 31. Oktober endete, stieg der Umsatz mit Firmenkunden um 8,6 Prozent auf 805,4 Millionen Dollar. Nach Angaben von Gründer und Vorstandschef Eric Yuan ist das das höchste Wachstumstempo seit 13 Quartalen. Zum Vergleich: Im Vorquartal waren es 7,8 Prozent, vor einem Jahr 6,1 Prozent. Die Beschleunigung ist also stetig.
Insgesamt wächst Zoom weiter verhalten, mit knapp 5 Prozent. Das Geschäft mit Privatnutzern und kleinen Teams, die ihre Abos online buchen, kommt seit Jahren kaum voran. Dafür ist die Profitabilität bemerkenswert: Die bereinigte operative Marge lag bei 41,6 Prozent, ausgewiesen bei 24,6 Prozent.
Die Strategie
Dividende plus Rückkäufe – das Geld geht an die Aktionäre
Zoom ergänzt mit der Dividende ein Rückkaufprogramm, das bereits läuft. Im abgelaufenen Quartal erwarb der Konzern rund 3,9 Millionen eigene Aktien, seit Beginn des aktuellen Programms sind es 48,1 Millionen. Möglich macht das ein Geschäftsmodell, das wenig Kapital bindet und hohe Mittelzuflüsse erzeugt.
Die Kehrseite ist offensichtlich. Ein Softwareunternehmen, das Dividenden zahlt, signalisiert auch, dass es für sein Geld keine besseren Wachstumsprojekte sieht. Zoom versucht, mit KI-Assistenten, Telefonie und Kundenservice-Software über das Videotreffen hinauszuwachsen. Dass das Firmenkundengeschäft anzieht, spricht dafür, dass die Erweiterung greift. Den Beweis, dass daraus wieder zweistelliges Wachstum wird, bleibt der Konzern schuldig.
Die Zoom Aktie war einmal eine Wette auf die Zukunft der Arbeit. Heute ist sie eine Wette darauf, dass 40 Prozent Marge auch bei 5 Prozent Wachstum genug sind.
Häufige Fragen zur Zoom Aktie
Zahlt Zoom eine Dividende?
Ja, erstmals. Das Unternehmen hat ein Programm mit einer Quartalsdividende von 0,25 Dollar je Aktie gestartet.
Wie stark wächst Zoom?
Im Firmenkundengeschäft um 8,6 Prozent, insgesamt um knapp 5 Prozent.
Wie profitabel ist Zoom?
Die bereinigte operative Marge lag im dritten Geschäftsquartal bei 41,6 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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