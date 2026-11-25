Was hat der Supreme Court entschieden? Er erklärte die globalen Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes im Februar für rechtswidrig (t-online).

Welche Zölle gelten derzeit? Unter anderem Zölle von 10 und 12,5 Prozent gegen rund 60 Partner seit Juli 2026; mehrere Bundesstaaten klagen dagegen.

Wann könnten die neuen Zölle gelten? Frühestens im Januar 2027, nach öffentlichen Anhörungen.

Wie hat der S&P 500 am Mittwoch reagiert? Um 12:23 Uhr New Yorker Zeit lag er bei 7.079,31 Punkten, minus 1,7 Prozent, hauptsächlich wegen der KI-Schwäche.