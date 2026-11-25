Die Zollpolitik der USA steht rechtlich auf wechselnden Fundamenten. Der Supreme Court erklärte die früheren globalen Zölle, die auf einem Notstandsgesetz beruhten, im Februar 2026 für rechtswidrig (t-online, 25.11.2026). Seither sucht die Regierung nach anderen Grundlagen. Am Mittwoch, 25. November, schlug das Büro des Handelsbeauftragten neue Zölle gegen die EU, China und zwölf weitere Partner vor, gestützt auf eine achtmonatige Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken (dpa-AFX/Ariva, 18:27 Uhr). Für Anleger bei S&P 500, DAX und Exportwerten heißt das: Zollmeldungen bleiben ein Dauerthema, und ihre Haltbarkeit ist offen. Der S&P 500 stand am Mittwoch um 12:23 Uhr New Yorker Zeit bei 7.079,31 Punkten, minus 1,7 Prozent (Dow Jones Newswires/finanzen.at), vor allem wegen der Flucht aus KI-Aktien.
Zollstreit nach dem Supreme-Court-Urteil: Neue Rechtsgrundlage, Klagen von Bundesstaaten, Anhörungen im Januar – wie sicher sind die neuen Trump-Zölle?
Der Supreme Court kippte im Februar die Notstandszölle, im Juli folgten neue Abgaben mit Zwangsarbeit-Begründung, am Mittwoch ein Vorschlag auf Basis einer Handelspraktiken-Untersuchung. Wie belastbar die Rechtsgrundlagen sind und was das für S&P 500, DAX und Anleger bedeutet.
Zollstreit USA
Warum hat der Supreme Court die Notstandszölle gekippt?
Nach den vorliegenden Berichten erklärte der Supreme Court die globalen Zölle auf Grundlage eines Notstandsgesetzes im Februar für rechtswidrig (t-online; Ariva schreibt „Anfang des Jahres“). Die Begründung im Einzelnen nennen die gelesenen Meldungen nicht; aktiencheck.de gibt sie deshalb nicht wieder. Belegt ist die Folge: Die Regierung sucht „andere rechtliche Grundlagen“ (Ariva). Über Rückerstattungen früher gezahlter Zölle hat aktiencheck.de bereits berichtet.
Welche neuen Zölle gelten schon, welche sind nur vorgeschlagen?
Im Juli 2026 verhängte die Regierung Zölle von 10 und 12,5 Prozent gegen rund 60 Handelspartner, begründet mit Zwangsarbeit; mehrere US-Bundesstaaten klagen dagegen (t-online, Ariva). Der Vorschlag vom 25. November ist dagegen noch nicht in Kraft: Frühestens im Januar, nach öffentlichen Anhörungen, könnten die Sätze greifen; sie sollen im Federal Register veröffentlicht werden. Der Chemieverband VCI und der Außenhandelsverband BGA kritisieren die Begründung, die EU-Kommission weist sie zurück.
|Zeitpunkt
|Maßnahme
|Stand
|Februar 2026
|Supreme Court kippt Notstandszölle
|rechtskräftig laut Berichten
|Juli 2026
|Zölle von 10 und 12,5 % gegen rund 60 Partner (Zwangsarbeit)
|in Kraft; Klagen mehrerer Bundesstaaten
|25.11.2026
|Vorschlag 15 % EU, 20 % China, 12 weitere Partner (Überkapazitäten)
|Vorschlag; frühestens Januar
Angaben laut Berichterstattung; juristische Bewertung liegt nicht vor.
Quelle: t-online 17:04 Uhr; dpa-AFX/Ariva 18:27 Uhr
Was heißt die Rechtsunsicherheit für S&P 500, DAX und Anleger?
Einschätzung der Redaktion: Wer Exportwerte hält, steht vor zwei Unsicherheiten, dem Satz und der Rechtsgrundlage. Belegt ist nur der Rahmen: Der Vorschlag ist nicht in Kraft, Anhörungen stehen aus, Klagen laufen. Am Mittwoch standen KI-Aktien im Mittelpunkt; Nvidia verlor 6,8 Prozent (Dow Jones Newswires, 12:23 Uhr New Yorker Zeit). Der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Die Zollmeldung wurde dort als „erschwerend“ genannt, nicht als Hauptgrund. Am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving, am Freitag gibt es eine verkürzte Sitzung (finanzen.at, cash.ch).
FAQ: Häufige Fragen zur Rechtslage der Trump-Zölle
Was hat der Supreme Court entschieden? Er erklärte die globalen Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes im Februar für rechtswidrig (t-online).
Welche Zölle gelten derzeit? Unter anderem Zölle von 10 und 12,5 Prozent gegen rund 60 Partner seit Juli 2026; mehrere Bundesstaaten klagen dagegen.
Wann könnten die neuen Zölle gelten? Frühestens im Januar 2027, nach öffentlichen Anhörungen.
Wie hat der S&P 500 am Mittwoch reagiert? Um 12:23 Uhr New Yorker Zeit lag er bei 7.079,31 Punkten, minus 1,7 Prozent, hauptsächlich wegen der KI-Schwäche.
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