Die Zölle sind gefallen, das Geld fließt zurück – nur wohin? Der Supreme Court hat am 20. Februar 2026 mit 6:3 entschieden, dass der Präsident Zölle nicht auf Grundlage des IEEPA verhängen darf. Die Zollbehörde CBP erhebt seit dem 24. Februar keine solchen Zölle mehr. Händler wie Walmart (ISIN: US9311421039, FSE: WMT, NASDAQ: WMT) bekommen nun Rückerstattungen. Mindestens sechs Klagen werfen den Konzernen vor, die Zölle über höhere Preise an Kunden weitergegeben zu haben und das Geld jetzt zu behalten. Fortune (19. November) schreibt, Händler wie Walmart, Target, Home Depot und Lowe's stünden unter Druck, die Rückerstattungen offenzulegen.

Für Anleger ist das ein Rechtsrisiko, kein Urteil: Keine der Klagen ist als Sammelklage zugelassen, es gibt keine Auszahlungen. Aber sie berühren die Marge der Handelsaktien, denn Rückerstattungen standen bei Walmart und Target als Minderung der Kosten in den Quartalszahlen.