Die Zölle nach dem Notstandsgesetz IEEPA hatte der Supreme Court im Februar 2026 für unrechtmäßig erklärt. Das Handelsgericht ließ am 8. Oktober 2026 eine Sammelklage zu. Richter Richard Eaton leitet alle Rückerstattungsverfahren; er hatte im März entschieden, dass alle Zahler der IEEPA-Zölle Anspruch haben, und im April eine universelle Rückerstattungsanordnung erlassen.

Die Regierung will dagegen nur klagende Importeure entschädigen und hat Berufung eingelegt, die seit Juni läuft. Die Klägeranwälte wollen laut Fortune erreichen, dass „all importers who paid these unlawful tariffs receive the refunds they are owed“. Das Justizministerium argumentiert, die Zollbehörde CBP habe „no authority to reliquidate or refund money without a court order“ (beide Zitate nach Fortune).