Nach einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken begründet das Büro des US-Handelsbeauftragten die neuen Aufschläge mit strukturellen Überkapazitäten. Geprüft wurden 16 Handelspartner; bei Mexiko und Norwegen laufen die Verfahren noch, dort sind vorerst keine Zölle vorgesehen. Für China ist mit 20 Prozent der höchste Zusatzsatz geplant, wobei chinesische Importe im Wert von rund 30 Milliarden Dollar ausgenommen bleiben. Für die EU gilt die bereits vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent; dasselbe gilt laut einem Regierungsvertreter für Japan, Südkorea und Taiwan, für Malaysia sind 19 Prozent genannt. Auch die Schweiz, Indien, Vietnam und weitere asiatische Länder stehen auf der Liste.

Nach vorliegenden Darstellungen sollen die neuen Sätze nicht zu den im Juli verhängten Zöllen von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent hinzukommen, die gegen 60 Partner wegen des Vorwurfs der Zwangsarbeit gelten. Für Autos und Teile ist von 15 Prozent die Rede, für bestimmte Lkw von 25 Prozent; ausgenommen sein sollen Energie, bestimmte Halbleiter und Pharma. Da die Angaben teils aus Berichten stammen, behandelt die Redaktion sie als Vorschlag, nicht als beschlossene Maßnahme.