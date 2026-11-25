Der Zollplan der US-Regierung hat die Börse am Mittwoch weniger erschüttert als befürchtet, doch bis zur Umsetzung liegt noch ein langer politischer Weg. Der DAX notierte um 16:44 Uhr MEZ bei 24.786,72 Punkten, ein Minus von 0,92 Prozent; die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie) stieg zugleich um 4,77 Prozent auf 65,40 Euro, die BMW Aktie um 4,17 Prozent auf 55,46 Euro. Autowerte gelten als Gewinner des Tages, obwohl der US-Handelsbeauftragte neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Partner vorgeschlagen hat.
Zollpolitik: Anhörungen bis Januar, China-Pause endet am 10. Januar – wann wird aus dem US-Zollplan Realität für den DAX?
Die US-Regierung will EU-Waren mit 15 Prozent und China mit 20 Prozent zusätzlich belegen, doch in Kraft treten die Zölle womöglich erst im Januar. Zeitplan, Streitpunkte und die Folgen für DAX, Autoaktien und Exportwerte.
Steckbrief
- Index
- DAX (ISIN DE0008469008)
- Stand 25.11., 16:44 Uhr
- 24.786,72 Punkte (−0,92 %)
- VW Vorzugsaktie, 16:44 Uhr
- 65,40 EUR (+4,77 %)
- BMW, 16:44 Uhr
- 55,46 EUR (+4,17 %)
- Mercedes-Benz, 16:44 Uhr
- 37,70 EUR (+0,52 %)
Stand: 25.11.2026, Xetra, 16:44 Uhr MEZ; Vortagsschluss 25.017,81 Punkte
Der Plan
Was hat die US-Regierung zu den neuen Zöllen angekündigt?
Nach einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken begründet das Büro des US-Handelsbeauftragten die neuen Aufschläge mit strukturellen Überkapazitäten. Geprüft wurden 16 Handelspartner; bei Mexiko und Norwegen laufen die Verfahren noch, dort sind vorerst keine Zölle vorgesehen. Für China ist mit 20 Prozent der höchste Zusatzsatz geplant, wobei chinesische Importe im Wert von rund 30 Milliarden Dollar ausgenommen bleiben. Für die EU gilt die bereits vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent; dasselbe gilt laut einem Regierungsvertreter für Japan, Südkorea und Taiwan, für Malaysia sind 19 Prozent genannt. Auch die Schweiz, Indien, Vietnam und weitere asiatische Länder stehen auf der Liste.
Nach vorliegenden Darstellungen sollen die neuen Sätze nicht zu den im Juli verhängten Zöllen von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent hinzukommen, die gegen 60 Partner wegen des Vorwurfs der Zwangsarbeit gelten. Für Autos und Teile ist von 15 Prozent die Rede, für bestimmte Lkw von 25 Prozent; ausgenommen sein sollen Energie, bestimmte Halbleiter und Pharma. Da die Angaben teils aus Berichten stammen, behandelt die Redaktion sie als Vorschlag, nicht als beschlossene Maßnahme.
Der Zeitplan
Wann treten die US-Zölle in Kraft – und was passiert mit der China-Pause?
Wegen einer vorgeschriebenen Anhörungsfrist können die Zölle frühestens im Januar greifen. Das Stillhalteabkommen mit China, das die Aufschläge deckelt, läuft am 10. Januar aus. Ein G20-Gipfel im Dezember in Miami könnte nach Einschätzung von Beobachtern weitere Handelsabkommen bringen. Ob und wie die Sätze noch angepasst werden, ist offen; der Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte dem Sender CNBC, die USA würden sich weitgehend an die Obergrenzen halten, in einigen Fällen aber einige Prozentpunkte darüber liegen.
|Land / Gruppe
|Geplanter Satz
|Besonderheit
|EU
|15 % (Obergrenze)
|Entspricht der vereinbarten Obergrenze
|China
|20 % zusätzlich
|Stillhalteabkommen bis 10.01.2027; Importe von rund 30 Mrd. USD ausgenommen
|Japan, Südkorea, Taiwan
|15 % (Obergrenze)
|Laut Regierungsvertreter
|Malaysia
|19 %
|Teil der Länderliste
|Mexiko, Norwegen
|vorerst keine
|Untersuchung läuft noch
Branchenangaben aus Medienberichten; Details können sich nach der Anhörung ändern.
Quelle: US-Handelsbeauftragter, Angaben der US-Regierung, Stand 25.11.2026
Die Positionen
Wie reagieren EU-Kommission, Wirtschaft und US-Öffentlichkeit?
Die EU-Kommission weist die Annahme entschieden zurück, Europa sei eine Quelle struktureller Überkapazitäten. Der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura, erklärte, die Begründung überzeuge nicht. Das chinesische Außenministerium betont, ein Handelskrieg liege im Interesse von niemandem. Die US-Seite will nach Angaben aus Regierungskreisen Stabilität in den Beziehungen zu China. Innenpolitisch ist der Kurs umstritten: Der Oberste Gerichtshof hatte im Februar einen Teil der früheren Zölle gekippt, und in einer Umfrage des Instituts Ipsos sprachen sich 62 Prozent für Bemühungen zur Abschaffung der Zölle aus. Bei den Zwischenwahlen im November verloren die Republikaner nach den vorliegenden Berichten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Die Redaktion bewertet diese Positionen nicht, sie zeigen aber, dass der Zollkurs politisch nicht ohne Gegenwind ist.
Das große Bild
Was bedeuten die Zölle für DAX, Autoaktien und Exportwerte?
Der Markt unterscheidet derzeit stark. Autoaktien liefen am Mittwoch gegen den Trend, weil der Sektor zuvor auf einem Sechs-Jahres-Tief notierte und die Zölle offenbar nicht zusätzlich zu den bestehenden Autozöllen greifen sollen; JPMorgan hat für 2027 unter anderem Porsche AG, Daimler Truck und Continental als Favoriten genannt. Das ist eine Beobachtung zu den Kursen, kein Beleg für eine Dauerwirkung. Bei Exportwerten aus dem Maschinenbau, bei Stahl und Chemie, die als betroffene Branchen genannt werden, liegen in den Quellen keine konkreten Zahlen vor; die Redaktion nennt sie deshalb nur als Beobachtungsfeld. Für den DAX bleibt die Zollfrage ein Faktor unter mehreren: Am Mittwoch standen KI-Werte und US-Zinsen stärker im Vordergrund.
Termine
Welche Termine sind für Anleger wichtig?
Bis Januar: Anhörungen zu den neuen Zöllen.
Dezember: G20-Gipfel in Miami.
10.01.2027: Ende des Stillhalteabkommens mit China.
Häufige Fragen zu den US-Zöllen
Wie hoch sind die geplanten US-Zölle auf EU-Waren? Vorgesehen ist eine Obergrenze von 15 Prozent, entsprechend der bereits vereinbarten Marke.
Wann treten die neuen Zölle in Kraft? Wegen der Anhörungsfrist möglicherweise erst im Januar; ein endgültiger Beschluss liegt nicht vor.
Was passiert am 10. Januar mit China? Dann endet das einjährige Stillhalteabkommen, das die Zollsätze für chinesische Importe deckelt.
Was heißt das für die Volkswagen Aktie und BMW Aktie? Beide stiegen am Mittwoch; eine belegte Prognose gibt es nicht, die Redaktion beobachtet die Zollsätze für Autos und Teile.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.