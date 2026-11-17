Der Zolldeal China Kanada geht in die nächste Runde: Chinas Staatschef Xi Jinping und Kanadas Premierminister Mark Carney haben am Dienstag in Shenzhen vor dem APEC-Gipfel weitere Zollerleichterungen vereinbart. China senkt die Zölle auf kanadische Exporte im Wert von rund 400 Millionen kanadischen Dollar (etwa 280 Mio. US-Dollar) – vor allem gefrorenes Schweinefleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Kanada verlängert im Gegenzug Zollausnahmen für bestimmte chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte um zwei Jahre. An der Börse in Toronto war die Stimmung zuletzt gedrückt: Der S&P/TSX Composite schloss am Montag bei 35.722,13 Punkten (-1,06 Prozent) auf einem Elf-Tage-Tief, in Frankfurt notierte der DAX gegen 11:45 Uhr MEZ bei 26.413 Punkten (-0,7 Prozent).
Zolldeal China Kanada: Xi und Carney lockern Zölle auf Schweinefleisch und Meeresfrüchte, Ottawa verlängert Stahl-Ausnahmen – wie reagiert Washington?
Zolldeal China Kanada: Peking senkt Zölle auf rund 400 Mio. kanadische Dollar an Exporten von Schweinefleisch, Fisch und Meeresfrüchten. Ottawa verlängert im Gegenzug Zollausnahmen für chinesischen Stahl und chinesisches Aluminium um zwei Jahre und nimmt 32 weitere Produkte auf. Aus Washington kommt scharfe Kritik. Was das für TSX, Agrarwerte und den Handelsstreit mit den USA bedeutet.
Shenzhen, 17. November
Was genau haben China und Kanada vereinbart? Schweinefleisch gegen Stahl
Es ist bereits das dritte Treffen von Carney und Xi seit Carneys Amtsantritt. Laut Reuters lobte Carney „größere Vorhersehbarkeit und Stabilität“ in den Beziehungen.
Nach Angaben des kanadischen Regierungsbüros, über die das Portal The Deep Dive berichtet, entfallen von den rund 400 Millionen kanadischen Dollar etwa 116 Millionen auf gefrorenes Schweinefleisch und rund 285 Millionen auf Fisch und Meeresfrüchte. Dazu zählen Kaltwasser-Garnelen, Geoduck-Muscheln und andere Weichtiere, Seegurken sowie Schwarzer Heilbutt.
Kanada wiederum lässt Zollausnahmen für bestimmte chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte nicht wie geplant Ende 2026 auslaufen, sondern verlängert sie um zwei Jahre. Neu auf die Liste kommen 32 weitere Produkte, die kanadische Hersteller nach Regierungsangaben nicht oder nicht in ausreichender Menge liefern können.
Carney erklärte auf X, Kanada habe den Marktzugang für mehr als 90 Prozent des zuvor mit Zöllen belegten Handels wiederhergestellt – das entspreche Exporten von fast 7,5 Milliarden kanadischen Dollar. Xi erklärte laut Reuters, Austausch und Zusammenarbeit seien seit Januar in allen Bereichen wieder vollständig angelaufen.
|Seite
|Zugeständnis
|Umfang
|China
|Zollentlastung für gefrorenes Schweinefleisch
|rund 116 Mio. C$
|China
|Zollentlastung für Fisch und Meeresfrüchte
|rund 285 Mio. C$
|China (Anfang November)
|Entlastung für Rapsschrot, Erbsen, Hummer, Krabben um zwei Jahre verlängert
|–
|Kanada
|Ausnahmen für chinesischen Stahl und Aluminium verlängert
|zwei Jahre
|Kanada
|Ausnahmeliste erweitert
|32 Produkte
Quelle: Reuters via Yahoo Finance, The Deep Dive, The Epoch Times; Stand 17.11.2026
Daneben vereinbarten beide Seiten eine große kanadische Handelsmission nach China im Jahr 2027. Air Canada plant laut The Deep Dive ab Mai 2027 eine Verbindung zwischen Vancouver und Guangzhou. Den Autosektor erwähnt die Mitteilung nicht.
Vorgeschichte
Wie kam es zum Zollstreit zwischen Kanada und China? Von E-Autos zu Raps
Der Konflikt begann 2024: Kanada führte am 1. Oktober 2024 einen Zoll von 100 Prozent auf chinesische Elektroautos ein, kurz darauf 25 Prozent auf chinesischen Stahl und chinesisches Aluminium. China antwortete im März 2025 mit Zöllen von 100 Prozent auf kanadisches Rapsöl, Erbsen und Ölkuchen sowie 25 Prozent auf Schweinefleisch und Meeresprodukte.
Im Januar 2026 folgte bei Carneys China-Besuch eine erste Annäherung: Kanada erlaubt seither jährlich bis zu 49.000 chinesische Autos zu einem Zollsatz von 6,1 Prozent; die Quote soll laut Reuters über fünf Jahre auf 70.000 steigen. China senkte im Gegenzug die Zölle auf Raps beziehungsweise Canola. Die jetzige Einigung baut auf diesem Kompromiss auf.
Das große Bild
Zolldeal China Kanada: Was bedeutet er für den Streit mit den USA?
Die Verringerung der Abhängigkeit von den USA ist laut Reuters ein zentraler Teil von Carneys Wirtschaftsstrategie. Die kanadischen Warenexporte in die USA lagen 2025 je nach Quelle bei rund 561 bis 565 Milliarden kanadischen Dollar, die Exporte nach China bei 35,1 Milliarden. Die USA haben auf viele kanadische Produkte hohe Zölle verhängt; Stahl, Aluminium und Nadelholz fallen dabei nicht unter den Schutz des nordamerikanischen Abkommens CUSMA (in den USA USMCA). Bei der Überprüfung des Abkommens hatte sich Washington Anfang Juli 2026 laut The Canadian Press für jährliche Überprüfungen statt einer Verlängerung um 16 Jahre entschieden.
Die Reaktion aus Washington fiel scharf aus. Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, warf Carney laut The Epoch Times vor, China gegen die USA auszuspielen. Bereits im Januar hatte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen von 100 Prozent gedroht, falls Kanada einen Handelsdeal mit China abschließt. Carney hatte am Montag gesagt, chinesische Autobauer seien eine Option, falls die Gespräche mit Washington ins Stocken geraten.
Einschätzung der Redaktion: Wirtschaftlich ist das Volumen von 400 Millionen kanadischen Dollar überschaubar. Politisch ist das Signal größer: Kanada diversifiziert seinen Handel sichtbar, während die CUSMA-Gespräche mit den USA laufen. Das Risiko neuer Spannungen mit Washington steigt damit, ebenso aber die Verhandlungsmasse Ottawas.
Märkte
Welche Aktien und Branchen sind betroffen? Gewinner und Verlierer
Agrar- und Fischexporteure
Schweinefleischproduzenten und die Fischerei an Atlantik- und Pazifikküste erhalten besseren Zugang zum chinesischen Markt. Carney spricht von Exportaufträgen in Milliardenhöhe für kanadische Landwirte.
Raps und Canola
Die bereits Anfang November um zwei Jahre verlängerte Entlastung für Rapsschrot sichert einen wichtigen Absatzkanal. Für den Canola-Preis an der ICE ist das ein stützender Faktor, die Wirkung lässt sich aber nicht isoliert beziffern.
Stahl und Aluminium in Kanada
Kanadische Hersteller bleiben bei den betroffenen Produkten der Konkurrenz aus China ausgesetzt. Die Regierung begründet die Ausnahmen damit, dass heimische Anbieter diese Waren nicht ausreichend liefern können.
Air Canada Aktie und Rohöl
Die neue Route Vancouver–Guangzhou ab Mai 2027 ist nach Einschätzung der Redaktion ein kleines Zusatzthema für die Air Canada Aktie. Kanadische Rohöllieferungen nach China stiegen 2026 laut Reuters-Berechnung um rund 37 Prozent.
Der kanadische Dollar hatte Anfang November nach den US-Zwischenwahlen auf rund 1,39 je US-Dollar zugelegt und war bis zum 11. November wieder auf etwa 1,42 zurückgefallen, so Trading Economics. Belastend wirkten schwache Arbeitsmarktdaten aus Kanada und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der Fed. Eine direkte Reaktion des Loonie auf den Zolldeal war bis zum Mittag nicht belegbar.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten: APEC und CUSMA
Im Blick stehen der APEC-Gipfel in Shenzhen, mögliche Reaktionen der US-Regierung auf den Zolldeal und der Fortgang der jährlichen CUSMA-Überprüfung. Für 2027 sind die kanadische Handelsmission nach China und der Start der Flugroute Vancouver–Guangzhou angekündigt.
FAQ: Zolldeal China Kanada
Was beinhaltet der Zolldeal China Kanada? China senkt Zölle auf rund 400 Millionen kanadische Dollar an Exporten von Schweinefleisch, Fisch und Meeresfrüchten. Kanada verlängert Ausnahmen für chinesischen Stahl und chinesisches Aluminium um zwei Jahre und nimmt 32 Produkte neu auf.
Wie reagieren die USA? Trump-Berater Peter Navarro kritisierte Carney scharf. Im Januar hatte Trump mit 100-Prozent-Zöllen gedroht, falls Kanada einen Deal mit China schließt.
Was ist mit den Raps-Zöllen? China senkte die Zölle auf Canola nach der Einigung vom Januar und verlängerte Anfang November die Entlastung für Rapsschrot, Erbsen, Hummer und Krabben um zwei Jahre.
Welche Branchen sind betroffen? Direkt betroffen sind vor allem Agrar- und Fischexporteure. Die Air Canada Aktie erhält mit der Route nach Guangzhou ein kleines Zusatzthema.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.