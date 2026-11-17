Nach Angaben des kanadischen Regierungsbüros, über die das Portal The Deep Dive berichtet, entfallen von den rund 400 Millionen kanadischen Dollar etwa 116 Millionen auf gefrorenes Schweinefleisch und rund 285 Millionen auf Fisch und Meeresfrüchte. Dazu zählen Kaltwasser-Garnelen, Geoduck-Muscheln und andere Weichtiere, Seegurken sowie Schwarzer Heilbutt.

Kanada wiederum lässt Zollausnahmen für bestimmte chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte nicht wie geplant Ende 2026 auslaufen, sondern verlängert sie um zwei Jahre. Neu auf die Liste kommen 32 weitere Produkte, die kanadische Hersteller nach Regierungsangaben nicht oder nicht in ausreichender Menge liefern können.

Carney erklärte auf X, Kanada habe den Marktzugang für mehr als 90 Prozent des zuvor mit Zöllen belegten Handels wiederhergestellt – das entspreche Exporten von fast 7,5 Milliarden kanadischen Dollar. Xi erklärte laut Reuters, Austausch und Zusammenarbeit seien seit Januar in allen Bereichen wieder vollständig angelaufen.